13 мая 2023, 14:48

Мэрию Махачкалы возглавил Юсуп Умавов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Исполняющим обязанности мэра Махачкалы назначен вице-мэр Юсуп Умавов. Нариман Темуркаев, временно возглавивший мэрию после отставки Ризвана Газимагомедова, прекратил исполнять обязанности главы города.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая стало известно, что Ризван Газимагомедов уволился по собственному желанию с должности мэра Махачкалы и назначен вице-премьером Дагестана. Ризван Газимагомедов 10 мая прекратил исполнять обязанности мэра, а 11 мая был освобожден от должности, администрацию возглавил вице-мэр Нариман Темуркаев, сообщила 12 мая мэрия.

Ризван Газимагомедов исполнял обязанности мэра меньше полугода. 28 ноября 2022 года депутаты горсобрания удовлетворили просьбу мэра Салмана Дадаева об отставке, и администрацию возглавил Газимагомедов, назначенный вице-мэром за несколько дней до этого, 22 ноября.

Исполняющим обязанности главы Махачкалы назначен Юсуп Умавов, распоряжение об этом было подписано врио мэра Нариманом Темуркаевым, сообщил поздно вечером 12 мая "Коммерсант".

Распоряжение Темуркаева датировано 11 мая. "С 12 мая 2023 года прекращаю исполнение обязанностей главы городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» по собственному желанию", - говорится в тексте документа, размещенного на сайте мэрии.

Также с 12 мая исполнение обязанностей главы Махачкалы возложено на заместителя главы администрации города Юсупа Умавова, указано в распоряжении.

Юсуп Умавов родился в 1962 году в селе Кадар Буйнакского района. С 2008 по 2013 год занимал должность руководителя Агентства лесного хозяйства министерства строительства и ЖКХ республики, советника президента Дагестана. В 2013-2018 годах возглавлял министерство торговли Дагестана, сообщает издание «Молодежь Дагестана».

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Депутат горсобрания Махачкалы обвиняется в присвоении земельных участков", "В Махачкале садоводы выразили чиновникам недовольство процедурой оформления участков", "Прокуратура потребовала вернуть земельный участок в центре Махачкалы".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 мая 2023, 14:02

13 мая 2023, 13:11

13 мая 2023, 12:23

  • Политологи в Баку связали эскалацию на границе со встречей Алиева и Пашиняна

    Военная эскалация на армяно-азербайджанской границе вызвана со стремлением Армении сменять повестку предстоящей в Брюсселе встречи премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с обсуждения проекта мирного договора на вопросы безопасности, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи в Баку.

13 мая 2023, 11:27

13 мая 2023, 10:36

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи