Мэрию Махачкалы возглавил Юсуп Умавов

13 мая 2023, 14:48

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Исполняющим обязанности мэра Махачкалы назначен вице-мэр Юсуп Умавов. Нариман Темуркаев, временно возглавивший мэрию после отставки Ризвана Газимагомедова, прекратил исполнять обязанности главы города.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая стало известно, что Ризван Газимагомедов уволился по собственному желанию с должности мэра Махачкалы и назначен вице-премьером Дагестана. Ризван Газимагомедов 10 мая прекратил исполнять обязанности мэра, а 11 мая был освобожден от должности, администрацию возглавил вице-мэр Нариман Темуркаев, сообщила 12 мая мэрия.

Ризван Газимагомедов исполнял обязанности мэра меньше полугода. 28 ноября 2022 года депутаты горсобрания удовлетворили просьбу мэра Салмана Дадаева об отставке, и администрацию возглавил Газимагомедов, назначенный вице-мэром за несколько дней до этого, 22 ноября.

Исполняющим обязанности главы Махачкалы назначен Юсуп Умавов, распоряжение об этом было подписано врио мэра Нариманом Темуркаевым, сообщил поздно вечером 12 мая "Коммерсант".

Распоряжение Темуркаева датировано 11 мая. "С 12 мая 2023 года прекращаю исполнение обязанностей главы городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» по собственному желанию", - говорится в тексте документа, размещенного на сайте мэрии.

Также с 12 мая исполнение обязанностей главы Махачкалы возложено на заместителя главы администрации города Юсупа Умавова, указано в распоряжении.

Юсуп Умавов родился в 1962 году в селе Кадар Буйнакского района. С 2008 по 2013 год занимал должность руководителя Агентства лесного хозяйства министерства строительства и ЖКХ республики, советника президента Дагестана. В 2013-2018 годах возглавлял министерство торговли Дагестана, сообщает издание «Молодежь Дагестана».

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