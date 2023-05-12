Газимагомедов покинул пост мэра Махачкалы

12 мая 2023, 13:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ризван Газимагомедов уволился по собственному желанию с должности мэра Махачкалы и назначен вице-премьером Дагестана. Администрацию города возглавил его заместитель Нариман Темуркаев.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2022 года депутаты горсобрания Махачкалы удовлетворили просьбу мэра Салмана Дадаева об отставке, и исполняющим обязанности мэра стал Ризван Газимагомедов, назначенный вице-мэром за несколько дней до этого.

Салман Дадаев пояснил отставку тем, что у него оказались разные взгляды с руководством Дагестана на развитие города. По его словам, решение покинуть пост связано с дальнейшим развитием Махачкалы, "чтобы была неограниченная помощь от республиканских властей".

Ризван Газимагомедов назначен заместителем председателя правительства Дагестана, сообщила сегодня администрация главы республики. "Указ об этом подписал сегодня Сергей Меликов", - говорится в публикации в телеграм-канале администрации.

Распоряжением администрации города от 10 мая прекращено исполнение Ризваном Газимагомедовым обязанностей главы города по собственному желанию, а распоряжением от 11 мая он освобожден от должности, сообщила сегодня администрация Махачкалы.

"Исполнение обязанностей главы города возложено на первого заместителя главы Темуркаева Наримана Рашидовича", - говорится в публикации на сайте мэрии.

Напомним, ранее Газимагомедов занимал должности зампредседателя правительства Дагестана, председателя собрания депутатов Махачкалы, министра промышленности и энергетики Дагестана, советника министра России по делам Северного Кавказа, а также был исполнительным директором ГРО "Дагестан" – "Газпром межрегионгаз".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.