12 мая 2023, 13:07

Газимагомедов покинул пост мэра Махачкалы

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Ризван Газимагомедов уволился по собственному желанию с должности мэра Махачкалы и назначен вице-премьером Дагестана. Администрацию города возглавил его заместитель Нариман Темуркаев.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2022 года депутаты горсобрания Махачкалы удовлетворили просьбу мэра Салмана Дадаева об отставке, и исполняющим обязанности мэра стал Ризван Газимагомедов, назначенный вице-мэром за несколько дней до этого.

Салман Дадаев пояснил отставку тем, что у него оказались разные взгляды с руководством Дагестана на развитие города. По его словам, решение покинуть пост связано с дальнейшим развитием Махачкалы, "чтобы была неограниченная помощь от республиканских властей".

Ризван Газимагомедов назначен заместителем председателя правительства Дагестана, сообщила сегодня администрация главы республики. "Указ об этом подписал сегодня Сергей Меликов", - говорится в публикации в телеграм-канале администрации.

Распоряжением администрации города от 10 мая прекращено исполнение Ризваном Газимагомедовым обязанностей главы города по собственному желанию, а распоряжением от 11 мая он освобожден от должности, сообщила сегодня администрация Махачкалы.

"Исполнение обязанностей главы города возложено на первого заместителя главы Темуркаева Наримана Рашидовича", - говорится в публикации на сайте мэрии.

Напомним, ранее Газимагомедов занимал должности зампредседателя правительства Дагестана, председателя собрания депутатов Махачкалы, министра промышленности и энергетики Дагестана, советника министра России по делам Северного Кавказа, а также был исполнительным директором ГРО "Дагестан" – "Газпром межрегионгаз".

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Автор: "Кавказский узел"

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