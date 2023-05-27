Журналисты объяснили форматом голосования результат Магомедова на выборах мэра Махачкалы

27 мая 2023, 14:00

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Часть махачкалинских депутатов ввиду открытого формата голосования не решились отдать свои голоса за активиста Арсена Магомедова и проголосовали за кандидата, предложенного властями, указали дагестанские журналисты и активистка движения "Город наш".

Как писал "Кавказский узел", 26 мая депутаты горсобрания Махачкалы избрали новым мэром и. о. мэра Юсупа Умавова. За него проголосовали 38 депутатов. Юрист и сооснователь движения "Город наш" Арсен Магомедов получил два голоса в свою поддержку, третий кандидат, финансовый директор «Кизлярского электроаппаратного завода» Имам Рамазанов, - один голос.

Дагестанские журналисты ранее указали, что у активиста Магомедова немного шансов стать градоначальником, поскольку итоги выборов мэра обычно предрешены. Существующий порядок избрания мэров был специально введен в политическую практику Дагестана для того, чтобы мэрами становились только строго согласованные на всех уровнях кандидатуры, рассказал, в частности, заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Поэтому избирательные конкурсы и процедуры – это фикция и имитация демократических процедур", – сказал он.

Кандидаты в мэры предложили включить Махачкалу в федеральные программы

В зале, где проходило заседание, присутствовал 41 депутат горсобрания, а также депутаты Народного собрания, избранные от Махачкалы. Также в зале находились журналисты и представители различных городских структур, передал корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на месте.

Всего на участие в конкурсе было подано 11 заявлений, к первому этапу было допущено 10 кандидатов, а ко второму этапу - девять кандидатов, рассказал председатель комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Махачкалы.

Каждому из трех кандидатов была предоставлена возможность 15-минутного выступления. Первым выступил Арсен Магомедов. Он заявил, что каждый из горожан, в том числе депутаты горсобрания, ответственны за город. Далее Магомедов перечислил проблемы инфраструктурного характера и иные проблемы города.

Главной проблемой Магомедов назвал «неправильное управление Махачкалой». «(Проблема) в том, что не учитывается баланс всех участников, жителей города. Нет формирования комплексных проектов», - отметил Магомедов. По его мнению, все проблемы Махачкалы связаны с неправильным управлением и нарушением баланса вовлеченности жителей в управление городом.

«Обещаю, что я моя команда будем стремиться к балансу интересов всех участников городских процессов, а для этого мне нужно будет узнать о существовании этих запросов от всех участников городских процессов и первыми, кто мне будут предоставлять эту информацию будете вы – депутаты совместно с журналистами. Больше того, вы не просто будете доводить информацию о запросах горожан, вы будете сами участвовать в их реализации», - заявил Магомедов.

Арсен Магомедов указал на необходимость участия города в различных федеральных программах в этом направлении и привлечения дополнительных бюджетных средств в город. Он отметил, что в случае своего избрания планирует основать структуру в администрации города, которая будет отвечать за участие Махачкалы в различных федеральных программах.

Имам Рамазанов не присутствовал на процедуре голосования по семейным обстоятельствам. Юсуп Умавов в своем выступлении сообщил, что планирует решить системные проблемы, и предложил сформировать стратегию развития Махачкалы до 2030 года, а также сформировать генплан развития города и отдельных городских территорий.

Также он предложил модернизировать транспортную инфраструктуру с формированием новой маршрутной сети общественного транспорта. Умавов отметил, что планирует расширить участие Махачкалы в реализации различных федеральных программ.

Депутаты решили провести голосование в открытой форме, а далее приступили к голосованию. Из присутствовавших 41 депутата 38 отдали свои голоса за Умавова, двое проголосовали за Магомедова, а один – за Рамазанова.

Голосование за Магомедова стало проявлением принципиальной позиции двух депутатов

Проведенная процедура голосования была ожидаемой и соответствовала регламенту и уставу горсобрания, а тот факт, что она прошла открыто, повлиял на конечный исход голосования, отметил заместитель главреда «Черновика» Магомед Магомедов, присутствовавший на процедуре голосования.

"Это, конечно, повлияло на конечный исход, потому что по ожиданиям, по общению с депутатами было понятно, что многие хотели бы голосовать за Арсена Магомедова, но они опасались каких-то последствий для себя, для своих бизнесов. Поэтому они проголосовали во-первых, за то, чтобы проводить его (голосование) открыто, а во-вторых, они проголосовали за того кандидата, которого изначально двигал «Белый дом» (руководство Дагестана – Прим. «Кавказского узла») в качестве основного кандидата", - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, то, что два депутата, несмотря на открытую форму голосования, решили проголосовать за Арсена Магомедова, характеризует их как смелых людей. Это не какое-то «соблюдение формальности», отметил Магомедов. Остальной депутатский корпус проголосовал в соответствии с поставленной перед ними задачей, сказал он.

Большинство городских депутатов, по мнению Магомедова, «не являются ярыми сторонниками Юсупа Умавова, которые так внимательно изучили его программу». «Это люди, которые голосуют за кого угодно. Опыт назначения [Салмана] Дадаева, потом Ризвана Газимагомедова и нынешнего Умавова говорит, что это просто исполнители команды, которая идет с площади (от руководства республики). Очень жаль, что они без самокритики относятся к этому", - сказал Магомедов.

28 ноября 2022 года депутаты горсобрания удовлетворили просьбу мэра Салмана Дадаева об отставке, и исполняющим обязанности мэра стал Ризван Газимагомедов, назначенный вице-мэром за несколько дней до этого. Салман Дадаев пояснил отставку тем, что у него оказались разные взгляды с руководством Дагестана на развитие города. 10 мая Газимагомедов прекратил исполнять обязанности мэра, а 11 мая был освобожден от должности и назначен вице-премьером Дагестана. Администрацию города возглавил вице-мэр Нариман Темуркаев, который 11 мая назначил исполняющим обязанности градоначальника вице-мэра Юсупа Умавова.

Сам выборный процесс был организован «очень хорошо», препятствий кандидатам не было, и для них были созданы "нормальные условия" для выдвижения и выступлений, сказал главный редактор «Нового дела» Гаджимурад Сагитов, также присутствовавший на сессии собрания депутатов.

По мнению Сагитова, при закрытой форме голосования у Арсена Магомедова было бы значительно больше поддержки. «При закрытом голосовании шансов у Арсена Магомедова было бы больше с учетом особенностей поведения депутатов и с учетом того, какое на них было давление общественного мнения», - сказал Сагитов корреспонденту "Кавказского узла".

Тот факт, что за Магомедова проголосовали два депутата – это не формальность, а выражение мнения этих депутатов и их позиция, отметил он.

Активистка движения «Город наш» Мадина Ибрагимова, тоже присутствовавшая в зале горсобрания, также отметила, что при закрытой форме голосования у Арсена Магомедова было бы больше шансов заручиться еще большей поддержкой депутатов. По ее мнению, Магомедов получил бы 15-18 голосов.

Ибрагимова отметила, что выступает за прямые выборы мэра, в которых участвует каждый горожанин. При этом, по ее мнению, закрытое голосование депутатского корпуса "при нынешнем состоянии дагестанского общества" является более объективной формой голосования.

Факт того, что два депутата проголосовали за Магомедова, является не формальностью, а проявлением их смелости, сказала Мадина Ибрагимова корреспонденту "Кавказского узла".

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