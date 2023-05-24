Журналисты скептически оценили шансы активиста стать мэром Махачкалы

24 мая 2023, 13:52

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Активист движения "Город наш" Арсен Магомедов принял участие в конкурсе на должность мэра Махачкалы. У активиста немного шансов стать градоначальником, поскольку итоги выборов мэра обычно предрешены, указали дагестанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", Ризван Газимагомедов 10 мая прекратил исполнять обязанности мэра Махачкалы, а 11 мая был освобожден от должности и назначен вице-премьером Дагестана. Администрацию города возглавил вице-мэр Нариман Темуркаев, который 11 мая назначил исполняющим обязанности мэра Махачкалы вице-мэра Юсупа Умавова.

Об участии в конкурсе на должность мэра Махачкалы юрист и член движения "Город наш" Арсен Магомедов сообщил 21 мая. "Я участвую в конкурсе на должность мэра Махачкалы", - написал он в своем телеграм-канале.

Корреспонденту «Кавказского узла» Арсен Магомедов пояснил, что мэра выбирают депутаты горсобрания из тех, кого предложит конкурсная комиссия, состоящая из трёх городских депутатов и трёх представителей от главы Дагестана. По его словам, конкурсная комиссия проводит конкурс в два этапа. Первый включает проверку документов каждого кандидата, на втором этапе проводится тестирование и личное собеседование каждого кандидата.

Магомедов отметил, что своим выдвижением преследует две цели: попытка побороться за пост мэра - это, по его словам, цель-максимум, а обсуждение проблем города на более высоком уровне - это цель-минимум.

Он пояснил, что инициатива выдвижения в качестве кандидата на пост мэра Махачкалы принадлежит ему и его окружению – "неравнодушным горожанам". Представители городского движения "Город наш" одобряют инициативу, отметил Арсен Магомедов. Он добавил, что озвучить тезисы из своей программы и ответить на вопросы журналистов планирует на пресс-конференции.

Существующий порядок избрания мэров был специально введен в политическую практику Дагестана для того, чтобы мэрами становились только строго согласованные на всех уровнях кандидатуры, считает заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов. "Поэтому избирательные конкурсы и процедуры - это фикция и имитация демократических процедур", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты могут в этой ситуации сделать только одно: показать своему кандидату свою общественную и человеческую поддержку и призвать горожан поддержать его, отметил журналист. «Морально и обращениями к руководству Дагестана сделать ставку на него», - пояснил Магомедов. Сама процедура избрания мэра несложная, тем не менее, она имеет много пробелов, позволяющих трактовать разные положения по-разному, добавил он.

У Арсена Магомедова есть шансы пройти выборные процедуры, указал главный редактор «Нового дела» Гаджимурад Сагитов. «У него есть все шансы пройти определенные этапы», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Сагитова, отстранение Магомедова от выборов под какими-либо предлогами чревато для региональных властей репутационными потерями. "Население это восприняло бы как выдавливание потенциального кандидата из выборной гонки, и это было ударом по репутации избирательной комиссии и Белого дома (правительства Дагестана)", - сказал журналист.

При этом у Арсена Магомедова снизятся шансы, когда нужна будет поддержка депутатского корпуса, так как он не сможет предложить депутатам то, что мотивировало бы их поддержать Магомедова, считает Сагитов. «Даже в этом случае есть шанс, что депутаты проявят определенную самостоятельность в том, чтобы проголосовать поддержать молодого кандидата», - добавил он.

Простые избиратели и даже депутаты, которым в частичной мере передано избирательное право, не сильно влияют на выборные процессы, и с каждым годом выборные процедуры обрастают все новыми возможностями манипуляций, считает журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

По его словам, на выборах мэра Махачкалы манипуляция заключается в том, что заявки на участие в конкурсе могут подавать все желающие, как это было на прошлых выборах градоначальника, но сами итоги были заранее известны задолго до исхода выборов. "Итоги выборов были известны задолго чуть ли даже не до назначения выборов: все предполагали, что мэром станет Салман Дадаев, но в результате он им и стал", - сказал Юсупов.

При созданной видимости демократичных выборов к этапу «одобрения кандидатуры» - итогового голосования, были допущены не реальные кандидаты, способные хотя бы к формальной конкуренции, а те кандидаты, которые изначально ни на что не претендовали, подчеркнул Юсупов. "С учетом того, что эта система организации выборов непрозрачная, это еще больше дает возможности для манипуляции, и поэтому говорить о каких-то шансах [Арсена Магомедова] будет очень сложно", - сказал он.

Выдвижение Арсена Магомедова было его частной инициативой, а не инициативой общественного движения «Город наш», отметил Юсупов. "Движение «Город наш» — это общественное движение, пытающееся сделать жизнь города лучше. Оно изначально не преследует каких-то политических целей и не вступает в борьбу за какие-то политические кресла", - сказал он.

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