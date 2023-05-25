Жители Дагестана посетовали на рост цен на автогаз

25 мая 2023, 14:07

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В Дагестане цены на автомобильный газ на заправках выросли до 27 рублей за литр. Местные жители в соцсети отметили, что цены на топливо растут стремительно. Они раскритиковали власти, а также указали на низкий уровень зарплат в республике.

К росту цен на газовое топливо привлек паблик "Голос Дагестана" в социальной сети "ВКонтакте", опубликовав 24 мая фото с ценами на топливо на информационном табло автозаправочной станции (АЗС). Цена на газ вновь поднялась. Так же и бензин, прокомментировал админ паблика фото.

По данным сервиса Russiabase.ru, сегодня в Махачкале на АЗС "Nafta" цена за литр автогаза составляет 27 рублей. На заправках "Fuel One", ООО "Пит-Стоп", "Астра" – 25 рублей. На АЗС "Asko" – 23 рубля.

На 12.20 мск 25 мая эта запись в паблике "Голос Дагестан", на который подписаны почти 170 тысяч пользователей, набрала 199 отметок с реакцией пользователей и 309 комментариев. Часть их авторов указала на стремительный рост стоимости автомобильного газа.

"Недавно 14 было", – написал Иван Кузин. "Вчера 20 было", – заявил Rustem Kadim. "Я тоже удивился. Уже скоро 30 будет газ", – заявил Мага Гаджимирзоев.

Часть пользователей пожаловалась на низкие зарплаты в Дагестане и не сопоставимо высокий уровень цен.

"Только цены растут стабильно", – посетовал Тамерлан Багаев. "Работа б ещё была бы", – написал пользователь с ником Расул Мощный.

Некоторые пользователи раскритиковали власти и предпринимателей.

"У нас вообще есть глава республики?" – спросил пользователь Салихат Салиха. "Это виноваты перекупщики и чиновники", – считает Азамат Машуков. "Только в Дагестане такая цена. Из-за продавцов, которые наживаются на туристах, страдает и наш народ", – считает Абдурахман Рагимов.

Еще часть комментаторов встала на сторону бизнесменов.

"Я арендую заправку в Махачкале, последнюю партию газа я купил по 22 рубля 40 копеек и до сегодняшнего дня продавал со скидкой 22 рубля 50 копеек. И только сегодня цену подняли до 25 рублей. Теперь я могу заработать 2-2,5 рубля с литра. А продаю я где-то 2000 литров в сутки. Сейчас я работаю в минус", – написал Адам Микдадович.

"Заправщики тоже должны зарабатывать, такие цены везде", – отметил Максуд Омаров.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, ранее о подорожании автогаза сообщалось и в других республиках Северного Кавказа. В частности, 22 мая министр промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарии Шамиль Ахубеков заявил, что стоимость автогаза в республике выросла из-за остановки газоперерабатывающих предприятий на ремонт. Цены вскоре вернутся на прежний уровень, отметил он. Местные жители, просмотревшие ролик в соцсети с выступлением министра, отказались верить его обещаниям.

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