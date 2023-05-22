Объяснения властей о росте цен на автогаз не удовлетворили жителей Кабардино-Балкарии

22 мая 2023, 07:31

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Стоимость автогаза в Кабардино-Балкарии выросла из-за остановки газоперерабатывающих предприятий на ремонт. Цены вскоре вернутся на прежний уровень, заявил министр промышленности, энергетики и торговли республики Шамиль Ахубеков. Местные жители, просмотревшие ролик в соцсети с выступлением министра, отказались верить его обещаниям. В республике растут цены на все, а власти не предпринимают усилий для решения этой проблемы, отметили они.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 мая житель Кабардино-Балкарии пожаловался в соцсети на существенный рост в республике цен на автомобильный газ.

За две недели стоимость автомобильного газа в Кабардино-Балкарии выросла с 16 до 26 рублей, рассказал министр промышленности, энергетики и торговли республики Шамиль Ахубеков на кадрах ролика, опубликованного 20 мая в Instagram-паблике* vlog_kbr.

По словам министра, рост на топливо отмечается и в других регионах России. Чтобы выяснить причины увеличения стоимости, власти республики провели консультации с поставщиками газа и сотрудниками управления Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарии, добавил Ахубеков.

На повышение цен повлияла, в том числе остановка нескольких газоперерабатывающих предприятий на плановый ремонт, объяснил он. "Образовался дефицит. <…> Мы надеемся, что это кратковременный эффект и что в ближайшее время цена будет снижаться", – сказал министр.

На 07.30 мск 22 мая эта запись в Instagram-паблике* vlog_kbr, на который подписаны около 62,7 тысячи пользователей, набрала 39 отметок "нравится" и 16 комментариев.

"Игра слов и ничего нового", – заявил artiomkhatukhov.

"Это Кабардино-Балкария, здесь как хотят, так и крутят. Чем занимается правительство и глава?" – задался вопросом nadgagovalbek.

"Что ему мешало это сделать раньше, не дожидаясь, пока люди возмущаться начнут?" – поинтересовался viktormakarov168.

"Очень интересно с учетом того, что в соседних республиках гораздо дешевле этот газ, чем у нас", – заявил пользователь alberd0110.

"Почему растут цены только у нас? Разберитесь, пожалуйста, уже", – призвала radimka____7.

"И это касается всего", – ответил ему пользователь 000_900_dragon_07.

"Это правда. Как будто мы самая богатая республика", – написала в ответ также elena.sozaeva.

Напомним, Кабардино-Балкария периодически попадает в списки регионов с низкими показателями социального развития. Так, 20 марта республика оказалась в числе аутсайдеров рейтинга регионов России по уровню зарплаты.

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