Рост цен на автомобильный газ рассердил жителей Кабардино-Балкарии

15 мая 2023, 07:19

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Житель Кабардино-Балкарии пожаловался в соцсети на существенный рост в республике цен на автомобильный газ. Другие местные жители отметили в комментариях, что цены растут на все товары. Они упрекнули власти в равнодушии к этой проблеме.

Жалоба жителя Кабардино-Балкарии, который пожаловался на рост цен на автомобильный газ, была опубликована в Instagram-паблике* goloskbr 14 мая.

"Хотел спросить кто в курсе, по какой причине так растет цена на газ пропан? Куда смотрит ФАС, руководство республики?" – задался он вопросом.

Эта публикация в Instagram-паблике* goloskbr, на который подписаны около 157 тысяч пользователей, на 07.15 мск 15 мая набрала 601 отметку "нравится" и 101 комментарий. Часть их авторов указала на стремительный рост цен на автогаз в республике.

"За 2 недели на 8 рублей взлетело", – отметил пользователь utr12626.

"Были сегодня в Пятигорске, цена на газ – 20 рублей, а у нас – 24", – указала _aanneettaa__.

"В других регионах 19 рублей стоит, у нас как обычно, дороже всех", – считает maremukov757.

Другая часть комментаторов указала, что цены в Кабардино-Балкарии растут на все товары. "Не только газ, опять продукты подорожали и хозтовары тоже", – подчеркнула bella___118.

"Кроме топлива повышают ЖКХ, цены на лекарства, продукты. С работой проблемы, люди уезжают, молодежи почти нет", – пожаловалась zh.lilya07.

"Даже в Москве цены на продукты дешевле. Яблоки, помидоры, которые здесь – валом. У нас дороже всех. Зарплаты не растут, а всё остальное не по дням, а часам растёт. Многие семьи еле выживают. Если мы богаты ресурсами, почему каждый год так дорожает топливо?" – задалась вопросом lerakhamurzova_.

Еще одна часть пользователей раскритиковала власти. "Никому нет до нас дела. Выживаем как можем", – заявил пользователь neo2643.

"Нашему правительству абсолютно все равно на свой народ", – считает 77kameliia.

"ФАС занят более выгодными делами. Им нет дела до цен. Иначе как объяснить то, что нет контроля?" – спросил пользователь butik_baksan.

"На нас всех им наплевать и на то, что дорожают продукты и газ, и все остальное. Их сейчас волнует одно – как бы остаться на своих местах. Их это и раньше не волновало", – написал _ilyas_07__.

По данным сервиса Russiabase.ru, на сегодня стоимость автомобильного газа на АЗС ООО "Ликард" в Кабардино-Балкарии составляет 22 рубля, на АЗС компаний "Роснефть", Лукойл, а также ООО "Тотал ММ" – 24 рубля. Согласно данным сервиса Azsprice.ru, на сегодня стоимость автогаза в Нальчике на АЗС "Ахваз" составляет 24 рубля, МАЗС – 22 рубля.

На 07.15 мск 15 мая на сайте главы и правительства Кабардино-Балкарии нет комментариев относительно жалоб жителей на рост цен на автомобильный газ.

"Кавказский узел" также писал, что 6 марта стало известно, что Кабардино-Балкария вошла в число регионов-аутсайдеров рейтинга доступности бензина для населения.

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