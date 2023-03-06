Республики юга России стали аутсайдерами рейтинга доступности бензина для населения

06 марта 2023, 01:45

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Последние места рейтинга доступности бензина для населения заняли Северная Осетия, Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия, где жители могут позволить себе купить за среднюю месячную зарплату не более 700 литров топлива.

Как писал "Кавказский узел", по данным за первое полугодие 2022 года Ингушетия стала худшим регионом России по доступности бензина для жителей.

РИА "Новости" сегодня, 6 марта опубликовало рейтинг доступности бензина для жителей регионов России за 2022 - начало 2023 года. Рейтинг основан на данных Росстата. Из него следует, что в марте-июне 2022 года стоимость бензина марки АИ-92 ежемесячно снижалась, в июле, октябре и декабре она оставалась на одном уровне, а к январю текущего года снизилась по сравнению с январем 2022 года на 0,9%.

Среди регионов юга России больше всего бензина на среднюю зарплату могут купить жители Краснодарского края (859 литров). Регион занял 42 место. Астраханская область расположилась на 51 месте (820 литров бензина), Ростовская область - на 54 (803 литра бензина), Волгоградская область - на 62 (758 литров), Ставропольский край - на 69 (729 литров), Адыгея - на 74 (706 литров).

Последние места рейтинга - с 79 по 85 - заняли республики юга России. Жители Северной Осетии (79 место) могут купить на свою зарплату 654 литра бензина в месяц, жители Калмыкии (80 место) - также 654 литра, жители Дагестана (81 место) - 646 литров, Карачаево-Черкесии (82 место) - 640 литров, Кабардино-Балкарии (83 место) - 620 литров, Чечни (84 место) - 597 литров, Ингушетии (85 место) - 586 литров.

Первое место рейтинга, для сравнения, занял Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого могут купить на среднюю месячную зарплату 2685 литров бензина.

Отметим также, что согласно данным рейтинга, в Краснодарском крае, Астраханской области, Ростовской области, Ставропольском крае, Калмыкии, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии стоимость бензина за год уменьшилась, в Волгоградской области и Северной Осетии почти не изменилась, а в Адыгее, Чечне и Ингушетии выросла.

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