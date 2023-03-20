Республики Северного Кавказа оказались аутсайдерами рейтинга регионов по уровню зарплат

20 марта 2023, 02:56

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В числе аутсайдеров рейтинга регионов России по уровню зарплат оказалась Калмыкия, занявшая предпоследнее место. Самая высокая зарплата в республике - 41 тысяча рублей, столько получают госслужащие. Работники госслужбы получают самые высокие зарплаты также в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2021 год Калмыкия стала худшим регионом юга России по уровню зарплат. Больше всего в республике получают госслужащие - 39 тысяч рублей. Всего же сфера госслужбы оказалась самой высокооплачиваемой в восьми регионах ЮФО и СКФО.

РИА "Новости" сегодня, 20 марта опубликовало рейтинг регионов России по самым высоким зарплатам с учетом отрасли. За основу рейтинга взяты данные Росстата по средним заработным платам за 2022 год. Рассмотрены зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона. Самыми высокими же по России оказались зарплаты работников банков и финансовых услуг (126 тысяч рублей).

Среди регионов юга России самую высокую зарплату получают работники добывающей отрасли в Астраханской области (111 тысяч рублей). Регион расположился на 16 месте в рейтинге. Со значительным отставанием на 41 месте оказался Краснодарский край, где работники IT-отрасли и связи получают 69 тысяч рублей.

На 51 месте - Волгоградская область, где работники химической промышленности получают 59 тысяч рублей, на 59 месте - Ростовская область, где 55 тысяч рублей получают работники сферы IT и связи, на 69 месте - Адыгея, где у работников оптовой торговли средняя зарплата - 50 тысяч рублей.

Дагестан оказался на 73 месте, здесь больше всего (48 тысяч рублей) получают работники госслужбы, Северная Осетия - на 74 месте (также 48 тысяч рублей у работников госслужбы), Ставропольский край - на 76 месте (47 тысяч у работников сухопутного транспорта), Чечня - на 77 месте (47 тысяч рублей у работников госслужбы), Кабардино-Балкария - на 78 месте (46 тысяч рублей у работников госслужбы), Ингушетия - на 79 месте (46 тысяч рублей у работников госслужбы), Карачаево-Черкесия - на 80 месте (45 тысяч рублей у работников госслужбы). Предпоследнее место рейтинга заняла Калмыкия, где 41 тысячу рублей получают те же работники госслужбы.

На первом месте рейтинга ожидаемо оказалась Москва, где по 224 тысячи рублей в месяц в среднем получают работники банков и финансовых услуг.

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