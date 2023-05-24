24 мая 2023, 04:41

Возбуждено уголовное дело по факту махинаций с жильем для детей-сирот в Нальчике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Минпросвещения Кабардино-Балкарии заключило 45 госконтрактов со строительной компанией на приобретение квартир для детей-сирот на 55 миллионов рублей, однако жилье так и не было сдано, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Кабардино-Балкарии отчитаться о случаях нарушения прав сирот на обеспечение жильем.

Следственный отдел по Нальчику Следственного управления Следком России по Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело по факту мошенничества и халатности при строительстве жилья для детей-сирот (части 7 статьи 159 и части 1.1 статьи 293 УК РФ), говорится в сообщении, опубликованном 23 мая в телеграм-канале ведомства.

Следствие отметило, что в 2021 году министерство просвещения, науки и по делам молодежи республики заключило 45 госконтрактов на приобретение жилых помещений на общую сумму более 55 миллионов рублей с компанией. Контракты были заключены "в рамках государственной программы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями".

В соответствии с условиями контракта компания обязалась до 15 декабря 2022 года передать готовые квартиры. Для этого министерство перечислило в качестве аванса 50 миллионов рублей. Однако на март текущего года ни один из госконтрактов компанией исполнен не был, жилые помещения предоставлены не были. "Таким образом без фактического исполнения контрактов были похищены средства республиканского бюджета", - отметило ведомство.

При этом, пишет ведомство, должностные лица министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии "достоверно зная, что сроки сдачи объекта нарушены, а результаты проводимых работ не соответствуют графику окончания строительства объекта, предвидя причинение материального ущерба республиканскому бюджету, каких-либо мер к выполнению условий государственных контрактов не предприняли".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2022 года начальник отдела архитектуры и строительства администрации Баксана был заподозрен в том, что выдал разрешение на ввод в эксплуатацию негазифицированных домов, квартиры в которых получили сироты.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о халатности после проверки, установившей, что в Кабардино-Балкарии уровень обеспеченности сирот жильем составляет около 1%, а чиновники не освоили почти 90% денег, выделенных на эти цели.

В апреле 2021 года замминистра просвещения был обвинен в том, что неэффективно организовал закупки, из-за чего 69 сирот не смогли получить квартиры, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.

В марте 2019 года житель Кабардино-Балкарии Рустам Фарзалиев, оставшийся в детстве сиротой, в видеообращении к главе республики раскритиковал местных чиновников за равнодушие к проблемам сирот. Проблема обеспечения сирот жильем остается для республики острой, констатировал тогда уполномоченный по правам человека. Местные жители, ожидающие обещанных квартир 10-12 лет, рассказали, что судебные решения о незамедлительном предоставлении жилья сиротам не выполняются. Сам Фарзалиев в сентябре 2019 года добился включения в список на первоочередное предоставление жилья. Жилье власти ему предоставили только в ноябре 2020 года.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Нальчанин призвал депутатов увеличить выплаты по уходу за инвалидами", "Инцидент с жительницей Дагестана привлек внимание к проблеме продажи детей", "Репортаж о квартирах для жителей оползневых зон вызвал критику в Instagram".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 мая 2023, 03:42

  • Черкесы в Турции встревожены российским давлением на диаспору

    Черкесская диаспора столкнулась с ограничениями в правах на фоне углубления сотрудничества Турции с Россией. Перед вторым туром президентских выборов оппозиция выступила за признание геноцида черкесов, однако среди черкесов нет политического единства даже по таким вопросам, как военные действия России на Украине, заявили представители диаспоры.

24 мая 2023, 02:43

24 мая 2023, 01:44

24 мая 2023, 00:56

24 мая 2023, 00:01

  • Жители Кубани пожаловались генпрокурору на свалку в Копанском

    Инициативная группа жителей Березовского сельского округа Краснодара направила жалобу на бездействие чиновников генпрокурору России Игорю Краснову. Сельчане возмущены отсутствием реакции на многочисленные обращения в связи с резким запахом и нарушениями в работе мусорного полигона.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи