Возбуждено уголовное дело по факту махинаций с жильем для детей-сирот в Нальчике

24 мая 2023, 04:41

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Минпросвещения Кабардино-Балкарии заключило 45 госконтрактов со строительной компанией на приобретение квартир для детей-сирот на 55 миллионов рублей, однако жилье так и не было сдано, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Кабардино-Балкарии отчитаться о случаях нарушения прав сирот на обеспечение жильем.

Следственный отдел по Нальчику Следственного управления Следком России по Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело по факту мошенничества и халатности при строительстве жилья для детей-сирот (части 7 статьи 159 и части 1.1 статьи 293 УК РФ), говорится в сообщении, опубликованном 23 мая в телеграм-канале ведомства.

Следствие отметило, что в 2021 году министерство просвещения, науки и по делам молодежи республики заключило 45 госконтрактов на приобретение жилых помещений на общую сумму более 55 миллионов рублей с компанией. Контракты были заключены "в рамках государственной программы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями".

В соответствии с условиями контракта компания обязалась до 15 декабря 2022 года передать готовые квартиры. Для этого министерство перечислило в качестве аванса 50 миллионов рублей. Однако на март текущего года ни один из госконтрактов компанией исполнен не был, жилые помещения предоставлены не были. "Таким образом без фактического исполнения контрактов были похищены средства республиканского бюджета", - отметило ведомство.

При этом, пишет ведомство, должностные лица министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии "достоверно зная, что сроки сдачи объекта нарушены, а результаты проводимых работ не соответствуют графику окончания строительства объекта, предвидя причинение материального ущерба республиканскому бюджету, каких-либо мер к выполнению условий государственных контрактов не предприняли".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2022 года начальник отдела архитектуры и строительства администрации Баксана был заподозрен в том, что выдал разрешение на ввод в эксплуатацию негазифицированных домов, квартиры в которых получили сироты.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о халатности после проверки, установившей, что в Кабардино-Балкарии уровень обеспеченности сирот жильем составляет около 1%, а чиновники не освоили почти 90% денег, выделенных на эти цели.

В апреле 2021 года замминистра просвещения был обвинен в том, что неэффективно организовал закупки, из-за чего 69 сирот не смогли получить квартиры, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.

В марте 2019 года житель Кабардино-Балкарии Рустам Фарзалиев, оставшийся в детстве сиротой, в видеообращении к главе республики раскритиковал местных чиновников за равнодушие к проблемам сирот. Проблема обеспечения сирот жильем остается для республики острой, констатировал тогда уполномоченный по правам человека. Местные жители, ожидающие обещанных квартир 10-12 лет, рассказали, что судебные решения о незамедлительном предоставлении жилья сиротам не выполняются. Сам Фарзалиев в сентябре 2019 года добился включения в список на первоочередное предоставление жилья. Жилье власти ему предоставили только в ноябре 2020 года.

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