Анапчане выступили против ограничения доступа на пляж

22 мая 2023, 15:12

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Несколько десятков человек в Анапе провели акцию протеста против установки ограждения на местном пляже. Протестующие призвали прокуратуру проверить законность передачи этого участка земли детскому лагерю.

Жители Анапы провели акцию протеста против установки забора с колючей проволокой на пляже в Сукко. Они предположили, что руководство детского лагеря «Смена» необоснованно хочет огородить участок пляжа, сообщает сегодня "Юга.ру".

Протестующие призвали прокуратуру провести проверку и выяснить, насколько законной была передача участка земли лагерю. "Есть судебное решение, где судом установлен факт кадастровой ошибки. То есть ошибки кадастрового инженера. В этой границе «Смена» не должна была существовать, а именно: туда не должна была войти улица Приморская, не должна была войти территория пляжа", - приводит издание слова одного из анапчан.

Ранее директор лагеря Игорь Журавлев пояснил, что решение закрыть пляж для посторонних принято для безопасности детей. "На пляжах лагерей вместе с детьми отдыхают самые разные категории граждан. Это создает риски возникновения очень опасных ситуаций", - процитировало директора лагеря издание.

Короткое видео с места акции протеста размещено сегодня в телеграм-канале "Анапа Гражданская". На кадрах видны около трех десятков взрослых и около десятка детей. Они стоят на побережье рядом с решетчатым забором и скандируют: "Верните пляж народу!".

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