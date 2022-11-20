Власти Кубани анонсировали открытие зимних пляжей

20 ноября 2022, 18:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спрос на зимний отдых на Кубани растет, и в этом году решено открыть на местных курортах 72 зимних пляжа, сообщила администрация края.

Как писал "Кавказский узел", этим летом в высокий курортный сезон вырос приток туристов в Сочи. Краснодарский край с начала года посетили 11,2 миллиона туристов, это на 200 тысяч больше, чем в 2021 году, объявил губернатор Вениамин Кондратьев. Наиболее популярны у туристов Сочи, Анапа и Геленджик, сообщил он.

21 августа Ассоциация туроператоров России сообщила, что цена на отдых в Анапе и Геленджике увеличилась на 10-12 процентов, а в Сочи - на 15 процентов по сравнению с высоким сезоном 2021 года.

На курортах Кубани решено открыть 72 зимних пляжа, сообщила сегодня пресс-служба администрации Краснодарского края. "Наибольшее число готовят к открытию в Сочи. Там в зимний период для отдыхающих откроют 36 пляжей. Еще десять подготовят в Геленджике, шесть - в Анапе, семь - в Туапсинском районе, по пять - в Новороссийске и Темрюкском муниципалитете, три - в Ейском районе. Все они будут оборудованы для комфортного отдыха туристов", - говорится в сообщении на сайте администрации.

Спрос на отдых в межсезонье и зимой в Краснодарском крае ежегодно растет, пояснили власти региона. "В настоящий момент черноморские курорты загружены более чем на 60%. В новогодние праздник заполняемость отелей ожидается на уровне 90%", - отмечается в публикации.

Напомним, в 2021 году перед Новым годом власти ужесточили требования для туристов в отелях Кубани. С 30 декабря 2021 года им позволили заселяться в отели Краснодарского края только при наличии QR-кода. 22 декабря 2021 года депутаты приняли поправки в краевой закон, согласно которым с 1 января 2022 года курортный сбор в Сочи увеличен до 50 рублей, а на других курортах Кубани - до 30 рублей.

При этом состояние пляжей на курортах Кубани вызывало в 2022 году нарекания инспекторов. Так, в апреле суд оштрафовал администрацию Сочи на 500 тысяч рублей за отсутствие очистки стоков, попадающих из ливневой канализации на муниципальный пляж в Хосте.

Жители Анапы в апреле рассказали, что пляж в районе Джемете загрязнен бытовым мусором и мазутом. Прокуратура Краснодарского края подтвердила факт загрязнения, тогда как местные власти не обнаружили массовых выбросов нефтепродуктов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.