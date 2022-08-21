Туроператоры констатировали рост цен на отдых на Кубани

21 августа 2022, 10:29

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Цена на отдых в Сочи выросла на 15 процентов, в Анапе - на семь процентов по сравнению с высоким сезоном 2021 года, сообщила Ассоциации туроператоров России.

Как писал "Кавказский узел", в высокий курортный сезон вырос приток туристов в Сочи, к началу августа город посетили более четырех миллионов гостей, сообщил представитель мэрии. Почти все места в гостиницах и хостелах заняты, подтвердили администраторы отелей.

Цены в Анапе в этом сезоне выросли на 7 процентов, в Сочи — на 15 процентов, сообщил сегодня со ссылкой на слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина "Коммерсант". При этом турпоток в Анапе снизился 10-12 процентов, Сочи — 2-3 процента по сравнению с сезоном 2021 года.

Ранее о росте цен на размещение в Сочи сообщили представители туристических фирм. "(В Сочи) подорожало размещение практически везде. Рост в зависимости от объекта составил от 15 процентов до 2,5 раза", - процитировал 29 июля сообщение в пресс-службе туроператора "Интурист" ТАСС.

По данным Anex Tour, цены на отдых в Краснодарском крае выросли в пределах 15 процентов за год. Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказал, что стоимость отдыха в Анапе и Геленджике увеличилась на 10-12 процентов , в Сочи - на 15-17 процентов .

Ранее "Коммерсантъ" сообщил о росте спроса на туристические поездки в Абхазию на 25% в сравнении с прошлым годом. Рост цен произошел на фоне ограничения авиаперелетов из России после начала спецоперации на Украине, сообщил. Республика вошла в топ-10 по бронированию туров самостоятельными путешественниками, рассказали изданию представители туроператоров.

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