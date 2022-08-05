Приток туристов в Сочи вырос в высокий сезон

05 августа 2022, 11:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В высокий курортный сезон вырос приток туристов в Сочи, к началу августа город посетили более четырех миллионов гостей, сообщил представитель мэрии. Почти все места в гостиницах и хостелах заняты, подтвердили администраторы отелей.

Как писал "Кавказский узел", в начале августа 2021 года владельцы сочинских гостиниц рассказали, что после введения правила о вакцинации туристов заполненность отелей снизилась почти в полтора раза, а около трети гостей курорта отказываются делать прививки. Они также обратили внимание на рост конкуренции со стороны нелегальных отелей.

Власти Сочи рассчитывают принять в этом году более семи миллионов туристов

В этом году высокий курортный сезон в Сочи начался уже в начале мая, а к 1 августа с начала года город принял около 4,19 миллиона гостей (к 1 июня – 2,274 миллиона, к 1 июля – 3,161 миллиона), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

По его словам, к началу августа рост турпотока по сравнению с 2021 годом составил 1,1%. "При этом мы отмечали периоды роста (например, новогодние праздники, майские праздники) и уменьшения - конец февраля и начало марта. Со второй половины марта ситуация с бронированиями начала стабилизироваться, большим фактором в этом явилась акция туристического кешбэка, второй этап которого в этом году прошел с 15 марта по 15 апреля. При этом гости, которые приобрели туры по акции, прибывали на курорт вплоть до 30 июня. В период с мая по сентябрь город Сочи, по нашим предварительным оценкам, на отдых и оздоровление ожидает около четырех с половиной миллионов человек, а всего по итогам года город планирует принять более семи миллионов отдыхающих", - рассказал Ярыш, подчеркнув, что Сочи готов к приему большого числа туристов.

По данным департамента, в январе Сочи посетили около 664 тысяч туристов, в феврале – около 336 тысяч, в марте – около 292 тысячи, в апреле – около 360 тысяч, в мае – около 621 тысячи, в июне – около 886 тысяч, в июле – около 1,03 миллиона. В августе ожидается пиковый наплыв туристов, около 1,5 миллиона человек, при этом заполняемость гостиничного фонда "почти стопроцентная", рассказал Кирилл Ярыш.

24 июля 2022 года, когда в Сочи из-за сильных ливней и подтоплений был введен режим ЧС, администрация города сообщила, что в Сочи находятся около 210 тысяч туристов, а средняя загрузка санаторно-курортного комплекса составляет около 90%.

По состоянию на август, в городе работают 2609 объектов размещения туристов (от индивидуальных до крупных отелей, пансионатов и санаториев) на 185 627 койкомест. В том числе в Сочи действуют 60 санаториев и пансионатов с лечением (15 434 номеров), 173 крупных гостиничных комплекса, пансионата и баз отдыха (38 384 номеров), пять детских оздоровительных лагерей, 2371 малых отелей, гостевых домов и кемпингов (34 608 мест), сказал представитель мэрии.

"Подсчет туристов осуществляется на основании данных гостиничной и транспортной статистики, получения информации по количеству посещения объектов турпоказа и горнолыжных курортов. Данные по количеству проживающих туристов от крупных предприятий отрасли на постоянной основе обрабатываются департаментом курортов и туризма", - уточнил Кирилл Ярыш.

Не меньшей популярностью, чем отдых в санаториях и отелях разного уровня звездности, пользуется и автокемпинг. Этим летом в Сочи работают два автокемпинга, оба в поселке Аше Лазаревского района: «Астра» и «Пикниковая поляна Аше», рассказал чиновник.

"Именно Лазаревский район наиболее привлекателен для автотуристов благодаря близости моря, природных достопримечательностей и наличия необходимых удобств для комфортного отдыха: душевых кабин, туалетов, точек утилизации отходов, подключения к электричеству и воде, а также дополнительных услуг. Активно развивается в Сочи и новый популярный формат отдыха - «глемпинг» (отдых на природе со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием. – Прим. "Кавказского узла"). В настоящее время в городе функционируют 15 таких объектов, и это количество увеличивается с каждым годом. В планах строительство еще пять «глемпингов» в Хостинском и Лазаревском районе города", - рассказал Кирилл Ярыш.

По данным департамента, в летний курортный сезон основной рост цен отмечается в сегменте 4-5-звездочных отелей. "Данный сегмент представлен преимущественно сетевыми отелями, которые применяют так называемое динамическое ценообразование, то есть цена номера зависит от спроса. Данная ситуация обусловлена дефицитом свободных мест в отелях данного уровня в период пика высокого летнего курортного сезона. При этом стоит отметить, что основной поток гостей курорта приобретал путевки по раннему бронированию, и стоимость на проживание существенно отличалась от существующей на данный момент. В секторе санаториев и сегменте средств размещения 2-3 звезды рост цен не превышает 15%. Существенным фактором увеличения стоимости путевок стал рост цен на продукты питания, расходных материалов, бытовую химию и многое другое, необходимое для функционирования предприятий санаторно- курортного комплекса", - рассказал Ярыш.

Он добавил, что цены на отдых в Сочи варьируются от 500 рублей за койкоместо в хостелах до 500 тысяч рублей в люксах и VIP-апартаментах пятизвездочных отелей с полным пансионом. "Если рассматривать классифицированные средства размещения с самой низкой стоимостью на проживание, то наименьшая будет составлять в средствах размещения категории «Без звезд» - это гостевые дома и хостелы", - рассказал Кирилл Ярыш.

Почти все места в сочинских хостелах и отелях заняты

Вместе с тем, например, по данным туроператора "Алеан", стоимость проживания за туры, имеющиеся в продаже, на пять ночей в августе составляет от 4000 рублей на двоих (база отдыха «Слава Черноморья»), в гостевых домах - от 7500 рублей, в сегменте "три звезды" представлено также большое количество предложений, в том числе и с трехразовым питанием (пансионат «Гренада» - 26 500 рублей).

Корреспондент «Кавказского узла» обзвонила ряд сочинских отелей, как дешевых, так и средних и дорогих: гостевой дом «Елена», хостелы «DeArt» и Sweet Hostel, отели «Атрия», VeryHotel, SatEmi, "Море за окном", "Маро", "Амфора" и "Капсульный отель «Модуль»". Там можно найти в том числе самые бюджетные номера на курорте - от 500 до 1500 рублей за койко место. Почти все дешевые отели предлагают услуги беспроводного интернета и за дополнительную плату - питание, камеры хранения, заказ транспорта. Практически все места в хостелах заняты, рассказали администраторы хостелов.

По их словам, там в основном останавливаются рабочие, приехавшие в Сочи на заработки, студенты или люди, которым не удалось снять отдельные номера в гостиницах. При этом наиболее бюджетные варианты отдыха и размещения представлены в Лазаревском районе Сочи.

Обзвон санаториев и отелей среднего и высокого уровня звездности с развитой инфраструктурой, работающих по системе «все включено» и «ультра все включено», показал также высокую степень загруженности, как в прибрежном так и в горном кластере.

Среди крупных гостиниц наиболее востребованы у туристов «Alean Family Resort & Spa «Sputnik», ГК «Прометей клуб», "Swissotel Resort Сочи Камелия", Grand Karat Sochi, ГК «Жемчужина», ОГК «Лазурная», Mercure Sochi Centre, City Park Hotel, «Сочи-Бриз Отель», ГК «Гранд Отель Поляна», Гостиница «Магнолия». Там номера можно снять от 5000 до 25000 с человека в зависимости от степени комфортности и уровня номера. Администраторы этих гостиниц сообщили корреспонденту "Кавказского узла" по телефону, что все номера раскуплены и заняты на весь август.

В департаменте туризма подтвердили, что в Сочи развиваются сети отелей среди малых средств размещения, которые были выкуплены в частную собственность. "В таких отелях со статусом апартаментов проходит работа под единым брендом, что повышает уровень сервиса и в целом конкурентоспособность этих отелей. В Сочи функционирует 9 крупных управляющих компаний, в которых представлены от 3 до 17 средств размещения подобного характера. По данным налоговых органов города Сочи число зарегистрированных в качестве самозанятых граждан, сдающих свои апартаменты на территории города Сочи в настоящее время составило 26 603 человека. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года число человек, применяющих специальный режим «налог на профессиональный доход», составляло порядка 6 000 налогоплательщиков. По сведениям УВД Сочи, этот эффект был достигнут благодаря рейдам и проверкам уклоняющихся от уплаты налогов. Их по сведениям, полицейских выявляют путем объявлений в интернете или в газетах или путем информации от соседей арендаторов своего жилья. По сводкам УВД, за первое полугодие 2022 года было проведено 43 рейдовых мероприятия", - рассказал сотрудник департамента.

Туристы поделились впечатлениями от отдыха в Сочи

Туристы из Кемерово Анастасия и Валерий Бажины сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что приехали в Сочи на своей машине. "Нам очень нравится все. Красивая природа, красивые отели. Мы остановились в частном отеле в Адлере. Номер снимаем за 5000 рублей. Доплачиваем за питание 500 рулей. Все очень вкусно и хорошо. Думаем купить квартиру в Сочи. Но все дорого", - рассказали супруги.

Риелтор из Санкт-Петербурга Валерий Игнатов также доволен отдыхом. Он уточнил, что отдыхает на Красной Поляне. "Приезжаю два раза в год, летом и зимой. Зимой катаюсь на лыжах, а летом купаюсь в реке. Тут много развлечений и всего три часа [полета] от Питера. Немного подорожало, но это не существенно", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Москвичи Андрей и Елена Савины признались, что им нравится сочинская кухня. "Мы обошли почти все ресторанчики и кафешки в Сочи. Вкусно кормят везде. В Сочи мы не первый раз. Останавливаемся в разных отелях. В этот раз остановились в "Магнолии". Все рядом: море и горы. Раньше отдыхали также в Турции. Сочи ничем не уступает Турции, только здесь [в Сочи] в два раза дороже", - сказал Андрей Савин корреспонденту "Кавказского узла".

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