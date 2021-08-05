Сочинские отельеры указали на отток туристов

05 августа 2021, 08:18

После введения правила о вакцинации туристов заполненность отелей в Сочи снизилась почти в полтора раза, а около трети гостей курорта отказываются делать прививки, пожаловались владельцы гостиниц, обратив внимание на рост конкуренции со стороны нелегальных отелей.

Как сообщал "Кавказский узел" с 1 августа для заселения в гостиницы, санатории и пансионаты необходим сертификат о вакцинации. Без сертификата могут заселиться те, кто переболел коронавирусом за последние полгода, кто имеет медотвод от вакцинации и дети до 14 лет включительно. В отели и санатории можно заселиться и невакцинированным туристам, если они привьются от COVID-19 в течение трех дней. Владельцы отелей в Анапе, Геленджике и Кабардинке рассказали, что после вступления новых правил в силу спрос на размещение снизился, так как эти требования отпугивают туристов.

Турист, который согласился пройти вакцинацию, но не сделал этого может быть привлечен к ответственности. Обратиться в прививочный пункт необходимо самостоятельно, а если турист этого не сделает, ему грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ. Информация о всех вакцинированных отображается в единой федеральной базе, неисполнение добровольного согласия на вакцинацию будет являться нарушением положений режима "Повышенной готовности", что влечет за собой привлечение к ответственности, говорится в справке "Кавказского узла" "Вакцинированный отпуск: где привиться туристу на Кубани".

Треть туристов в Сочи не желают проходить вакцинацию

По новым правилам работать можно, поскольку если турист категорично против вакцинации, то он может через каждые 72 часа сдавать тесты на коронавирус и проживать в отеле. И таких порядка 30 процентов, рассказал гендиректор сети отелей "Русские сезоны" Владимир Масютин. "В сети отелей "Русские сезоны", вне зависимости номерного фонда, можно купить номер как с завтраком, так и без. Около 20 процентов клиентов берут номера без завтрака. Из-за нововведений аннуляций броней не было, но заметно упали темпы бронирования. Если в прошлом году к началу августа было забронировано около 80 процентов номеров, то в этом году только 40 процентов при том, что цены ниже чем в прошлом году. Проверок в наших отелях пока не было, но мы строго все соблюдаем. Расписки вакцинироваться с людей мы требуем, но контролировать у нас обязанности нет. Мы просто информируем о правилах и опубликовали распоряжение в общем доступе. Про наказания отельеров после проверок еще не доходило и думаю не дойдет", – сказал Масютин корреспонденту "Кавказского узла".

Общей формы справок нет. Если справка окажется поддельной то это не зона ответственности владельцев отелей, добавил Масютин. По его словам, в случае заселения туриста со справкой, он может не вакцинироваться в трехдневный срок, а лишь предоставлять результат ПЦР-теста. Масютин добавил, что наблюдается отток туристов. "Возможно, что ужесточение правил и неизвестность или боязнь COVID-19 влияет на туристов, к примеру, можно судить по статистке. Если в прошлом на Красной Поляне в отель "Город горки" был заполнен в августе на 100 процентов, то сейчас всего на 45 процентов", – сказал он.

По его словам не весь персонал гостиниц прошел вакцинацию. Часть сотрудников имеет медотвод, другая часть переболела коронавирусом менее полугода назад и имеет справку. При этом сотрудники без прививок обязаны предоставлять ПЦР-тесты при выходе на работу. "Никакие госорганы просто не в силах проконтролировать такое количество средств размещения и каждого гостя в них и поэтому все требования для многих являются формальными и на совести отельеров и гостей", – подчеркнул Владимир Масютин.

Информацию о том, что в сочинских отелях наблюдается отток туристов также подтвердила директор туроператоской компании "Здоровый мир Сочи" Светлана Дудукчян. "Туристы разные и требования к услугам тоже у них разные. И услуги разные в Сочи. Питание в отелях обычно – завтрак (шведский стол), в пансионатах, санаториях – трехразовое, по системе меню-заказ или шведский стол. Аннуляции путевок есть и на август и на сентябрь-октябрь. Свободные номера путевок появились в продаже, объекты размещения вернули акции. Сравнительный анализ наша туристическая фирма не делала, но свободные номера появились. По поводу проведения проверок по соблюдению правил, от коллег пока ничего не слышала. Но я слышала, что отельеры должны выселять туристов, которые не прошли вакцинацию и не предоставили ПЦР-тест", – сказала Дудукчян корреспонденту "Кавказского узла".

Если турист переболел коронавирусом, то информация отображается на сайте Госуслуг. Поэтому даже при открытии больничного с диагнозом COVID-19, информация сразу попадает на Госуслуги. К августу 60 процентов сотрудников отрасли туризма нужно было вакцинировать. Исполнено ли это требование не известно, никто из нас не наделен правом проверок, у нас нет таких полномочий, добавила она.

Сочинские отельеры жаловались, что еще пару недель назад не располагали точной информацией о том, как будут проводиться проверки по соблюдению новых правил о вакцинации туристов, рассказала исполнительный директор одного из консалтинговых агентств Александра Мирошникова, которая сотрудничает с ассоциацией отельеров. "Каждый день приходили новые правила и отельерам сложно было сориентироваться, что отменено и что введено, и что действует, и что уже не актуально. В какой-то момент приходилось отменять старые правила. И, предупреждая желающих заселиться по старым условиям, приходилось рассказывать о введении новых правил. Из-за этого люди отказывались от брони и отдыха", – сказала Мирошникова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению у отелей разного уровня разные ситуации. В Сочи стали конкурировать малые отели из-за низкой цены. "Там чуть ли не в три раза упали из-за этого цены. Сложно продолжать крупным отелям эффективно работать, потому что есть себестоимость, ниже которой падать невыгодно не потеряв сильно в качестве услуг. Я заметила, что произошел отток из крупных отелей и здравниц в мелкий частный сектор, который фактически не контролируется", – пояснила Мирошникова.

С оттоком туристов после введения правила о вакцинации с 1 апреля столкнулись также апарт-отели, рассказала управляющая Shanti Palace Aparthotel Фофи Ламжиева. "Как только ввели новые условия заселения (ПЦР-тесты, вакцинация, добровольное согласие на вакцинацию) пошли массовые отмены бронирования свыше 90 процентов, с 1 августа. У кого нет вакцинации, обязаны подписать добровольное согласие на вакцинацию в течении трех дней – люди просто разворачиваются у стойки... Куда они идут? В частный сектор... Для них законы не писаны, они же не отель. Получается, кто оформил ИП, прошёл классификацию, сам виноват и получил "набор проблем", – сказала Ламжиева корреспонденту "Кавказского узла".

Отток туристов наблюдается несмотря на то, что апарт-отели предназначены для комфортного отдыха в условиях пандемии, подчеркнула она. "У нас апарт-отель, то есть все номера отеля оснащены полноценными кухнями, в период пандемии для многих семей этот факт приоритетный, так как можно отдыхать максимально обособлено. А кто не хочет готовить во время отдыха, в округе множество предприятий питания разного уровня, так как мы находимся в центре Адлера и у самой набережной, то буквально на каждом шагу можно найти где поесть и гости не привязаны к отелю. То есть могут уходить на целый день, а там где трехразовое питание, гости вынуждены "сторожить" отель, дабы получить своё оплаченное трёхразовое питание", – пояснила Ламжиева.

По ее словам, в августе 2019 года Shanti Palace Aparthotel был загружен на 85,6 процента, в августе 2020 года – на 97,7 процента. "На сегодняшний день 22 процента загрузки. Данная ситуация влечёт за собой недоимку налогов, что влечёт за собой проверки, налоговая инспекция нас уже проверила два раза, МЧС и пожарники, но без штрафов, только с рекомендациями", – сказала управляющая отеля.

Работники отеля не контролирует исполнение туристами предписаний о вакцинации, поскольку не получали таких указаний, но предупреждают их об ответственности в случае нарушения правил. "Нарушители на данный момент частный сектор, которые не являются гостиницами или юрлицами. Что касается форм справок, то в постановлении губернатора говориться просто – "медицинский документ". Значит документ с печатью медучреждения подходит. Инфо о штрафе для отелей я лично не видела, да и про штрафы для туристов тоже. Нас не штрафовали. Пока не было таких случаев. Вакцинируется ли персонал и проверяется ли это? Да проверяется. Мы направили отчет по вакцинации персонала в департамент по туризму, согласно их запроса", – рассказала Фофи Ламжиева.

Туристы в Сочи положительно отозвались о мини-отелях

Корреспондент "Кавказского узла" обзвонила ряд гостевых домов на 5-10 номеров и спросила их владельцев о соблюдении новых мер. Однако, все владельцы мини-отелей отказались от того что они ведут гостиничный бизнес. О размещённой рекламе в интернете, что сдаются номера в их отелях, владельцы гостевых домов отвечали, что якобы реклама старая и она не актуальна. Так к примеру на улице Транспортной есть ряд миниотелей, хозяева которых отказались от наличия у них этого бизнеса. В пресс-службе мэрии затруднились ответить на этот вопрос по поводу контроля за такими мини отелями, передала корреспондент "Кавказского узла".

Отдыхающие на Роза Хуторе в мини отелях до 14 номеров таких как «Бутик-отель Кижи», «Бутик отель -Невский» и «Бутик -отель Лермонтов» Горлач Олег, Адалинская Наталья, Симовоньян Юрий, Светлана Потехина, Николаева Ольга и другие рассказали корреспонденту, что очень довольны размещением, сервисом и отношением персонала. Отдыхающая в мини-отеле на сочинском горном курорте "Роза Хутор" Ольга Николаева поделилась, что очень им довольна. "Замечательный отель, очень самобытный, окна выходят на реку. В отеле пахнет деревом, нам очень нравилось. Было прекрасно отдыхать в номере с открытым окном под шум реки. Номера большие и комфортные. Набор для чая и кофе. Косметика от Валентина Юдашкина. Расположен на территории этно-парка Россия, закрытая, охраняемая территория, с мини-выставками, мастер-классами для детей. Дочь с удовольствием их посещала. На территории приятный аромат леса. Персонал очень заботливый и клиентоориентирован, очень старается! Хорошие завтраки. До подъемника семь минут. Очень много дополнительных скидок от отеля: посещение спа-комплекса с бассейном, бесплатный трансфер до моря, скидка на скейпасс до олимпийской деревни", – сказала Николаева корреспонденту "Кавказского узла".

Положительные впечатления об отдыхе в мини-отеле высказала еще одна туристка Светлана Потехина. "Расположен отель в отдалении и недалеко от центра одновременно. Только шум

горной реки за окном и ничего более. До всех активностей 5-7 минут совсем неспешным шагом с маленькими детьми. Великолепный персонал, отзывчивые ребята, мы попали как раз, когда началась история с заселением по ПЦР. Мы приехали в 12 часов дня, заселение начинается в 15 часов, ПЦР на руках еще не было. Но нам любезно предложили оставить багаж в камере хранения при отеле и дождаться результатов в ресторане. Номера роскошные: наш номер на двоих взрослых плюс двоих детей до 5 лет оказался просто огромным. Две очень больших спальни. <…> Завтраки. Очень достойные", – сказала Потехина корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Сочи указали на рост числа заболеваний коронавирусом

Опрошенные сочинцы в большинстве своем заявили что считают безответственным привлечение на курорт туристов во время пандемии. "Они заражаются сами и заражают нас. Больницы переполнены ковидными больными приезжими и местными. Люди умирают. Статистика скрывается. Медикам платят мало", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из сотрудниц ковидного госпиталя в Сочи, представившаяся Ириной.

"Это пир во время чумы", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Маргарита Осипенко.

Администрация Сочи отвергла снижение числа отдыхающих

Если необходимых документов для заселения у туриста нет, он может оформить свое добровольное согласие привиться в течение трех дней с момента заселения, рассказала руководитель пресс-службы администрации Сочи Кристина Мруг. "Подростки от 15 до 18 лет предоставляют только отрицательный ПЦР-тест, а детям до 15 лет предоставление документов вовсе не требуется", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С владельцами гостиниц задолго до 1 августа была проведена разъяснительная работа, также были подготовлены памятки, в том числе о ближайших пунктах вакцинации, которые размещают на административных стойках отелей, санаториев и пансионатов, добавила она.

Оттока туристов в Сочи из-за новых правил не наблюдается, заявила директор департамента курортов и туризма мэрии Сочи Светлана Батяйкина. "Резкого оттока туристов и отмены броней из-за ужесточения правил размещения не зафиксировано. Загруженность средств размещения составляет 78%. По данным мониторинга за июль свыше 40% туристов, посетивших Сочи, были уже привиты или вакцинировались первым компонентом. Самый высокий уровень вакцинированных, почти 90 процентов, у гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. На данный момент в Сочи работают 2800 коллективных средств размещения, открыт 31 пункт вакцинации. Этого количества хватит, чтобы обеспечить потребности как жителей, так и гостей курорта", – сказала Батяйкина корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается частного сектора, то в правовое поле он не попал, добавила она. "По количеству неорганизованных туристов, которые приезжают в Сочи через пост Магри, а также авиа- и железнодорожным транспортом, часть размещаются в индивидуальных жилых домах, соответственно, забота о собственном здоровье, а также о здоровье тех, кто рядом – зона ответственности гостей и принимающей стороны", – подчеркнула Батяйкина.

Также по словам власти расширили перечень проверяемых гостиниц. "Ежедневно во всех четырех районах Сочи работают мобильные группы, которые проверяют соблюдение требований режима повышенной готовности в объектах размещения. Если раньше на повестке были крупные средства размещения, то сейчас мы работаем с гостиницами, емкость которых не превышает 50 номеров", – пояснила чиновница.

Контролировать исполнение требований при заселении гостей продолжат, как и ранее, мониторинговые группы в составе сотрудников Роспотребнадзора, администрации города и полиции. При этом, если турист подписывает согласие на вакцинацию в трехдневный срок, то ответственность за исполнение данного требования лежит на нем. Данные автоматически попадают в общую базу. В случае нарушения ему грозит штраф от 1000 до 30 000 рублей, пояснила Батяйкина.

Согласно проведенному анализу, в августе прогнозируется снижение постояльцев в сочинских отелях, добавила она. "С учетом мнения туроператоров и отельеров в августе общий турпоток прогнозируется на уровне 850-900 тысяч человек. Это меньше, чем в 2020 году, тем не менее, мы рассчитываем, что данный прогноз будет корректироваться в сторону увеличения с учетом развития ситуации с вакцинацией в регионах", – сказала Светлана Батяйкина.

Всего в Сочи действуют 32 пункта вакцинации, их количество увеличивается. Многие санатории и отели готовы организовать трансфер для своих гостей в ближайший пункт вакцинации, подчеркнула чиновница. "Для заселения гостю необходимо подписать согласие на вакцинацию и пройти ее в течение трех дней с момента заселения. <…> Контроль за исполнением гражданами [этого правила] осуществляют уполномоченные органы", – добавила она.

По словам Батяйкиной, согласно прогнозу властей Сочи, для обеспечения вакциной туристов потребуется 50 тысяч доз. Минздрав Краснодарского края подтвердил готовность обеспечить своевременную поставку вакцины в город. "Свои предложения об открытии пунктов вакцинации на их базе в мэрию направили уже 11 гостиниц. Все эти заявки переданы в министерство здравоохранения Краснодарского края для рассмотрения и согласования. 29 июля открылся такой мобильный пункт в гостиничном комплексе "Жемчужина". Он стал первым пунктом мобильной вакцинации в Краснодарском крае, открывшимся при санаторно-курортном учреждении", – отметила чиновница.

В ближайшие дни планируется открытие еще трех пунктов вакцинации на территории санаториев. Это комплекс "Аквалоо", санаторий "Беларусь" и отель "Родина". С начала года город принял уже 4 миллиона 130 тысяч гостей. Это на 20 процентов больше, чем в 2019 году и в двое выше показателя прошлого года. Но в планах по итогам 2021 года выйти на показатель турпотока 2019 года – 6,5 миллионов гостей, – заключила Батяйкина.

За последние сутки в Краснодарском крае зафиксирован 261 новый случай заражения коронавирусом, 32 человека скончались от COVID-19. С начала пандемии COVID-19 выявлен у 60 098 человек, 4332 из них умерли от коронавируса, следует из информации, опубликованной 4 августа на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".