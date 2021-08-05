"Олимпийский" отель Radisson Роза Хутор. Фото Нина Зотина, ЮГА.ру https://www.yuga.ru/news/357209/

05 августа 2021, 08:18

Сочинские отельеры указали на отток туристов

После введения правила о вакцинации туристов заполненность отелей в Сочи снизилась почти в полтора раза, а около трети гостей курорта отказываются делать прививки, пожаловались владельцы гостиниц, обратив внимание на рост конкуренции со стороны нелегальных отелей.

Как сообщал "Кавказский узел" с 1 августа для заселения в гостиницы, санатории и пансионаты необходим сертификат о вакцинации. Без сертификата могут заселиться те, кто переболел коронавирусом за последние полгода, кто имеет медотвод от вакцинации и дети до 14 лет включительно. В отели и санатории можно заселиться и невакцинированным туристам, если они привьются от COVID-19 в течение трех дней. Владельцы отелей в Анапе, Геленджике и Кабардинке рассказали, что после вступления новых правил в силу спрос на размещение снизился, так как эти требования отпугивают туристов.

Турист, который согласился пройти вакцинацию, но не сделал этого может быть привлечен к ответственности. Обратиться в прививочный пункт необходимо самостоятельно, а если турист этого не сделает, ему грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ. Информация о всех вакцинированных отображается в единой федеральной базе, неисполнение добровольного согласия на вакцинацию будет являться нарушением положений режима "Повышенной готовности", что влечет за собой привлечение к ответственности, говорится в справке "Кавказского узла" "Вакцинированный отпуск: где привиться туристу на Кубани".

Треть туристов в Сочи не желают проходить вакцинацию

По новым правилам работать можно, поскольку если турист категорично против вакцинации, то он может через каждые 72 часа сдавать тесты на коронавирус и проживать в отеле. И таких порядка 30 процентов, рассказал гендиректор сети отелей "Русские сезоны" Владимир Масютин. "В сети отелей "Русские сезоны", вне зависимости номерного фонда, можно купить номер как с завтраком, так и без. Около 20 процентов клиентов берут номера без завтрака. Из-за нововведений аннуляций броней не было, но заметно упали темпы бронирования. Если в прошлом году к началу августа было забронировано около 80 процентов номеров, то в этом году только 40 процентов при том, что цены ниже чем в прошлом году. Проверок в наших отелях пока не было, но мы строго все соблюдаем. Расписки вакцинироваться с людей мы требуем, но контролировать у нас обязанности нет. Мы просто информируем о правилах и опубликовали распоряжение в общем доступе. Про наказания отельеров после проверок еще не доходило и думаю не дойдет", – сказал Масютин корреспонденту "Кавказского узла".

Общей формы справок нет. Если справка окажется поддельной то это не зона ответственности владельцев отелей, добавил Масютин. По его словам, в случае заселения туриста со справкой, он может не вакцинироваться в трехдневный срок, а лишь предоставлять результат ПЦР-теста. Масютин добавил, что наблюдается отток туристов. "Возможно, что ужесточение правил и неизвестность или боязнь COVID-19 влияет на туристов, к примеру, можно судить по статистке. Если в прошлом на Красной Поляне в отель "Город горки" был заполнен в августе на 100 процентов, то сейчас всего на 45 процентов", – сказал он.

По его словам не весь персонал гостиниц прошел вакцинацию. Часть сотрудников имеет медотвод, другая часть переболела коронавирусом менее полугода назад и имеет справку. При этом сотрудники без прививок обязаны предоставлять ПЦР-тесты при выходе на работу. "Никакие госорганы просто не в силах проконтролировать такое количество средств размещения и каждого гостя в них и поэтому все требования для многих являются формальными и на совести отельеров и гостей", – подчеркнул Владимир Масютин.

Информацию о том, что в сочинских отелях наблюдается отток туристов также подтвердила директор туроператоской компании "Здоровый мир Сочи" Светлана Дудукчян. "Туристы разные и требования к услугам тоже у них разные. И услуги разные в Сочи. Питание в отелях обычно – завтрак (шведский стол), в пансионатах, санаториях – трехразовое, по системе меню-заказ или шведский стол. Аннуляции путевок есть и на август и на сентябрь-октябрь. Свободные номера  путевок появились в продаже, объекты размещения вернули акции. Сравнительный анализ наша туристическая фирма не делала, но свободные номера появились. По поводу проведения проверок по соблюдению правил, от коллег пока ничего не слышала. Но я слышала, что отельеры должны выселять туристов, которые не прошли вакцинацию и не предоставили ПЦР-тест", – сказала Дудукчян корреспонденту "Кавказского узла".

Если турист переболел коронавирусом, то информация отображается на сайте Госуслуг. Поэтому даже при открытии больничного с диагнозом COVID-19, информация сразу попадает на Госуслуги. К августу 60 процентов сотрудников отрасли туризма нужно было вакцинировать. Исполнено ли это требование не известно, никто из нас не наделен правом проверок, у нас нет таких полномочий, добавила она.

Сочинские отельеры жаловались, что еще пару недель назад не располагали точной информацией о том, как будут проводиться проверки по соблюдению новых правил о вакцинации туристов, рассказала исполнительный директор одного из консалтинговых агентств Александра Мирошникова, которая сотрудничает с ассоциацией отельеров. "Каждый день приходили новые правила и отельерам сложно было сориентироваться, что отменено и что введено, и что действует, и что уже не актуально. В какой-то момент приходилось отменять старые правила. И, предупреждая желающих заселиться по старым условиям, приходилось рассказывать о введении новых правил. Из-за этого люди отказывались от брони и отдыха", – сказала Мирошникова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению у отелей разного уровня разные ситуации. В Сочи стали конкурировать малые отели из-за низкой цены. "Там чуть ли не в три раза упали из-за этого цены. Сложно продолжать крупным отелям эффективно работать, потому что есть себестоимость, ниже которой падать невыгодно не потеряв сильно в качестве услуг. Я заметила, что произошел отток из крупных отелей и здравниц в мелкий частный сектор, который фактически не контролируется", – пояснила Мирошникова.

С оттоком туристов после введения правила о вакцинации с 1 апреля столкнулись также апарт-отели, рассказала управляющая Shanti Palace Aparthotel Фофи Ламжиева. "Как только ввели новые условия заселения (ПЦР-тесты, вакцинация, добровольное согласие на вакцинацию) пошли массовые отмены бронирования свыше 90 процентов, с 1 августа. У кого нет вакцинации, обязаны подписать добровольное согласие на вакцинацию в течении трех дней – люди просто разворачиваются у стойки... Куда они идут? В частный сектор... Для них законы не писаны, они же не отель. Получается, кто оформил ИП, прошёл классификацию, сам виноват и получил "набор проблем", – сказала Ламжиева корреспонденту "Кавказского узла".

Отток туристов наблюдается несмотря на то, что апарт-отели предназначены для комфортного отдыха в условиях пандемии, подчеркнула она. "У нас апарт-отель, то есть все номера отеля оснащены полноценными кухнями, в период пандемии для многих семей этот факт приоритетный, так как можно отдыхать максимально обособлено. А кто не хочет готовить во время отдыха, в округе множество предприятий питания разного уровня, так как мы находимся в центре Адлера и у самой набережной, то буквально на каждом шагу можно найти где поесть и гости не привязаны к отелю. То есть могут уходить на целый день, а там где трехразовое питание, гости вынуждены "сторожить" отель, дабы получить своё оплаченное трёхразовое питание", – пояснила Ламжиева.

По ее словам, в августе 2019 года Shanti Palace Aparthotel был загружен на 85,6 процента, в августе 2020 года – на 97,7 процента. "На сегодняшний день 22 процента загрузки. Данная ситуация влечёт за собой недоимку налогов, что влечёт за собой проверки, налоговая инспекция нас уже проверила два раза, МЧС и пожарники, но  без штрафов, только с рекомендациями", – сказала управляющая отеля.

Работники отеля не контролирует исполнение туристами предписаний о вакцинации, поскольку не получали таких указаний, но предупреждают их об ответственности в случае нарушения правил. "Нарушители на данный момент частный сектор, которые не являются гостиницами или юрлицами. Что касается форм справок, то в постановлении губернатора говориться просто – "медицинский документ". Значит документ  с печатью медучреждения подходит. Инфо о штрафе для отелей я лично не видела, да и про штрафы для туристов тоже. Нас не штрафовали. Пока не было таких случаев. Вакцинируется ли персонал и проверяется ли это? Да проверяется. Мы направили отчет по вакцинации персонала в департамент по туризму, согласно их запроса", – рассказала Фофи Ламжиева.

Туристы в Сочи положительно отозвались о мини-отелях

Корреспондент "Кавказского узла" обзвонила ряд гостевых домов на 5-10 номеров и спросила их владельцев о соблюдении новых мер. Однако, все владельцы мини-отелей отказались от того что они ведут гостиничный бизнес. О размещённой рекламе в интернете, что сдаются номера в их отелях, владельцы гостевых домов отвечали, что якобы реклама старая и она не актуальна. Так к примеру на улице Транспортной есть ряд миниотелей, хозяева которых отказались от наличия у них этого бизнеса. В пресс-службе мэрии затруднились ответить на этот вопрос по поводу контроля за такими мини отелями, передала корреспондент "Кавказского узла".

Отдыхающие на Роза Хуторе в мини отелях  до 14 номеров таких как «Бутик-отель Кижи», «Бутик отель -Невский» и «Бутик -отель Лермонтов» Горлач Олег, Адалинская Наталья, Симовоньян Юрий, Светлана Потехина, Николаева Ольга и другие рассказали корреспонденту, что очень довольны размещением, сервисом и отношением персонала. Отдыхающая в мини-отеле на сочинском горном курорте "Роза Хутор" Ольга Николаева поделилась, что очень им довольна. "Замечательный отель, очень самобытный, окна выходят на реку. В отеле пахнет деревом, нам очень нравилось. Было прекрасно отдыхать в номере с открытым окном под шум реки. Номера большие и комфортные. Набор для чая и кофе. Косметика от Валентина Юдашкина. Расположен на территории этно-парка Россия, закрытая, охраняемая территория, с мини-выставками, мастер-классами для детей. Дочь с удовольствием их посещала. На территории приятный аромат леса. Персонал очень заботливый и клиентоориентирован, очень старается! Хорошие завтраки. До подъемника семь минут. Очень много дополнительных скидок от отеля: посещение спа-комплекса с бассейном, бесплатный трансфер до моря, скидка на скейпасс до олимпийской деревни", – сказала Николаева корреспонденту "Кавказского узла".

 Положительные впечатления об отдыхе в мини-отеле высказала еще одна туристка Светлана Потехина. "Расположен отель в отдалении и недалеко от центра одновременно. Только шум

горной реки за окном и ничего более. До всех активностей 5-7 минут совсем неспешным шагом с маленькими детьми. Великолепный персонал, отзывчивые ребята, мы попали как раз, когда началась история с заселением по ПЦР. Мы приехали в 12 часов дня, заселение начинается в 15 часов, ПЦР на руках еще не было. Но нам любезно предложили оставить багаж в камере хранения при отеле и дождаться результатов в ресторане. Номера роскошные: наш номер на двоих взрослых плюс двоих детей до 5 лет оказался просто огромным. Две очень больших спальни. <…> Завтраки. Очень достойные", – сказала Потехина корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Сочи указали на рост числа заболеваний коронавирусом

Опрошенные сочинцы в большинстве своем заявили что считают безответственным привлечение на курорт туристов во время пандемии. "Они заражаются сами и заражают нас. Больницы переполнены ковидными больными приезжими и местными. Люди умирают. Статистика скрывается. Медикам платят мало", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из сотрудниц ковидного госпиталя в Сочи, представившаяся Ириной.

"Это пир во время чумы", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Маргарита Осипенко.

Администрация Сочи отвергла снижение числа отдыхающих

Если необходимых документов для заселения у туриста нет, он может оформить свое добровольное согласие привиться в течение трех дней с момента заселения, рассказала руководитель пресс-службы администрации Сочи Кристина Мруг. "Подростки от 15 до 18 лет предоставляют только отрицательный ПЦР-тест, а детям до 15 лет предоставление документов  вовсе не требуется", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С владельцами гостиниц задолго  до 1 августа была проведена разъяснительная работа, также были подготовлены памятки, в том числе о ближайших пунктах вакцинации, которые размещают на административных стойках отелей, санаториев и пансионатов, добавила она.

Оттока туристов в Сочи из-за новых правил не наблюдается, заявила директор департамента курортов и туризма мэрии Сочи Светлана Батяйкина. "Резкого оттока туристов и отмены броней  из-за ужесточения правил размещения не зафиксировано.  Загруженность средств размещения составляет 78%. По данным мониторинга за июль свыше 40% туристов, посетивших Сочи, были  уже привиты или вакцинировались первым компонентом. Самый высокий уровень вакцинированных, почти 90 процентов, у гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. На данный момент в Сочи работают 2800 коллективных средств размещения, открыт 31 пункт вакцинации. Этого количества хватит, чтобы обеспечить потребности как жителей, так и гостей курорта", – сказала Батяйкина корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается частного сектора, то в правовое поле он не попал, добавила она. "По количеству неорганизованных туристов, которые приезжают в Сочи через пост Магри, а также авиа- и железнодорожным транспортом, часть размещаются в индивидуальных жилых домах, соответственно, забота о собственном здоровье, а также о здоровье тех, кто рядом – зона ответственности гостей и принимающей стороны", – подчеркнула Батяйкина.

Также по словам власти расширили перечень проверяемых гостиниц. "Ежедневно во всех четырех районах Сочи работают мобильные группы, которые проверяют соблюдение требований режима повышенной готовности в объектах размещения. Если раньше на повестке были крупные средства размещения, то сейчас мы работаем с гостиницами, емкость которых не превышает 50 номеров", – пояснила чиновница.

Контролировать исполнение требований при заселении гостей продолжат, как и ранее, мониторинговые группы в составе сотрудников Роспотребнадзора, администрации города и полиции. При этом, если турист подписывает согласие на вакцинацию в трехдневный срок, то ответственность за исполнение данного требования лежит на нем. Данные автоматически попадают в общую базу. В случае нарушения ему грозит штраф от 1000 до 30 000 рублей,  пояснила Батяйкина.

Согласно проведенному анализу, в августе прогнозируется снижение постояльцев в сочинских отелях, добавила она. "С учетом мнения туроператоров и отельеров в августе общий турпоток прогнозируется на уровне 850-900 тысяч человек. Это меньше, чем в 2020 году, тем не менее, мы рассчитываем, что данный прогноз будет корректироваться в сторону увеличения с учетом развития ситуации с вакцинацией в регионах", – сказала Светлана Батяйкина.

Всего в Сочи действуют 32 пункта вакцинации, их количество увеличивается. Многие санатории и отели готовы организовать трансфер для своих гостей в ближайший пункт вакцинации, подчеркнула чиновница. "Для заселения гостю необходимо подписать согласие на вакцинацию и пройти ее в течение трех дней с момента заселения. <…> Контроль за исполнением гражданами [этого правила] осуществляют уполномоченные органы", – добавила она.

По словам Батяйкиной, согласно прогнозу властей Сочи, для обеспечения вакциной туристов потребуется 50 тысяч доз. Минздрав Краснодарского края подтвердил готовность обеспечить своевременную поставку вакцины в город. "Свои предложения об открытии пунктов вакцинации на их базе в мэрию направили уже 11 гостиниц. Все эти заявки переданы в министерство здравоохранения Краснодарского края для рассмотрения и согласования.  29 июля открылся такой мобильный пункт в гостиничном комплексе "Жемчужина". Он стал первым пунктом мобильной вакцинации в Краснодарском крае, открывшимся при санаторно-курортном учреждении", – отметила чиновница.

В ближайшие дни планируется открытие еще трех пунктов вакцинации на территории санаториев. Это комплекс "Аквалоо", санаторий "Беларусь" и отель "Родина". С начала года город принял уже 4 миллиона 130 тысяч гостей. Это на 20 процентов больше, чем в 2019 году и в двое выше показателя прошлого года. Но в планах по итогам 2021 года выйти на показатель турпотока 2019 года – 6,5 миллионов гостей, – заключила Батяйкина.

За последние сутки в Краснодарском крае зафиксирован 261 новый случай заражения коронавирусом, 32 человека скончались от COVID-19. С начала пандемии COVID-19 выявлен у 60 098 человек, 4332 из них умерли от коронавируса, следует из информации, опубликованной 4 августа на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Правила посещения кафе и ресторанов ужесточены в Ростовской области", "Организаторы концерта Zivert в Краснодаре оштрафованы", "Мэрия Сухума отчиталась о задержаниях общественного транспорта за пассажиров без масок".

Автор: Светлана Кравченко

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

05 августа 2021, 09:17

05 августа 2021, 06:18

  • Жители Ставрополья поделились ожиданиями от нового состава краевой думы

    Восемь избирательных объединений участвуют в выборах в Ставропольскую краевую думу. Агитация ведется главным образом в крупных городах. Исход выборов достаточно предсказуем, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Жители Ставрополья ждут от депутатов новой думы внимания к проблемам экологии, инфраструктуры, низких зарплат и пенсий.

05 августа 2021, 05:19

  • 1 Врачи спрогнозировали ухудшение ситуации с COVID-19 в Грузии

    Около 80% случаев коронавируса в Грузии - индийский штамм, но уже зафиксировано десять случаев особо агрессивного штамма "дельта плюс". К концу августа число жертв коронавируса может утроиться, сообщил замглавы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе. Страну ожидает коллапс системы здравоохранения, опасается глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

05 августа 2021, 04:21

  • Жители Волгограда пожаловались на дефицит городских пляжей

    В Волгограде открыты всего два оборудованных пляжа, а купаться разрешено только на одном из них. Горожане вынуждены отдыхать на диких пляжах, так как ездить на официально открытые дорого и неудобно, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" волгоградцы.

05 августа 2021, 03:23

  • Родители потребовали достроить школу в Карабулаке

    Жители Карабулака вышли на митинг к зданию недостроенной школы, которую чиновники обещают открыть уже три с половиной года. Родители решили не отправлять детей по школам в других районах 1 сентября в знак протеста, рассказала глава родительского комитета Зарема Ахильгова.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи