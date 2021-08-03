Кубанские отельеры терпят убытки из-за требования о вакцинации туристов

03 августа 2021, 18:30

При заселении в отель на Кубани у отдыхающих требуют сертификат вакцинации или обязательство сделать первую прививку за три дня. Спрос на размещение снизился, так как эти требования отпугивают туристов, сообщили представители туристического бизнеса.

Как писал "Кавказский узел", с 1 августа для заселения в гостиницы, санатории и пансионаты необходим сертификат о вакцинации. Без сертификата могут заселиться те, кто переболел коронавирусом за последние полгода, кто имеет медотвод от вакцинации и дети до 14 лет включительно. В отели и санатории можно заселиться и невакцинированным туристам, если они привьются от COVID-19 в течение трех дней. Ограничения вынудили отдыхающих изменить планы и направиться на отдых в Крым и Абхазию, а также отказаться от гостиниц в пользу частного сектора.

При заселении в объект размещения гость должен предоставить сертификат о вакцинации в бумажном или электронном виде либо медицинскую справку установленного образца, о том, что человек переболел COVID-19 за последние полгода, в этом случае у туриста должен быть ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов, либо медотвод от вакцинации и ПЦР-тест, рассказала директор мини-отеля в Анапе Елена Кузьмина.

"Те, кто не привился, также могут заселиться, но они подписывают обязательство, что вакцинируются в течение трех дней. Честно, пока у нас таких желающих не было. Люди узнают про нововведения, которые вступили в силу с 1 августа и отказываются от брони", - сообщила Кузьмина. По ее словам, бронь отменили почти 50% гостей.

Туристы начали массово уезжать с курорта 30 и 31 июля из-за новых ограничений, сообщил владелец небольшой гостиницы в Геленджике Александр.

"Август, а у меня 60% номеров свободны. Уехали даже те, кто заселился раньше 1 августа и прожил в гостинице больше двух недель. Нам сказали, что и у них должны быть прививки или они обязаны написать обязательство о том, что готовы их сделать в течение трех суток. Иначе штраф 30 тысяч рублей", - сообщил Александр.

Турист, который согласился пройти вакцинацию, но не сделал этого может быть привлечен к ответственности. Обратиться в прививочный пункт необходимо самостоятельно, а если турист этого не сделает, ему грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ. Информация о всех вакцинированных отображается в единой федеральной базе, неисполнение добровольного согласия на вакцинацию будет являться нарушением положений режима "Повышенной готовности", что влечет за собой привлечение к ответственности, говорится в справке "Кавказского узла" "Вакцинированный отпуск: где привиться туристу на Кубани".

По его словам, эти меры отпугнули туристов и желающих привиться среди его гостей не оказалось. Владельцев гостиниц предупредили, что если они не будут требовать сертификаты и ПЦР-тесты, им грозит штраф либо закрытие объекта, рассказал Александр корреспонденту "Кавказского узла"

Туристы проинформированы о том, какие требования введены в Краснодарском крае. Поселившаяся сегодня в отель семья из трех человек написала обязательство о том, что вакцинируются в течение трех дней, рассказал администратор отеля в Кабардинке Олег Нестеров. "Кто не хочет вакцинироваться, тот и не приезжает. А они сказали, что дома им было некогда привиться из-за занятости, на отдыхе время появилось. Мы также принимаем людей, кто привит только одним компонентом вакцины", - сообщил Нестеров.

По его словам, в связи с новыми требованиями бронь отменили около 30% гостей. Обычно в августе все номера заняты, подчеркнул администратор отеля.

Не до конца понятно, как отельеры должны контролировать выполнение обязательств по вакцинированию со стороны туристов, отметил Нестеров. "Если гости не захотят выполнять обязательства, что мы должны делать? Нам не разъяснили. Выбрасывать из гостиницы? Мы никакого права не имеем. Думаю, что весь контроль власти должны взять на себя. Например, проверять приезжих на вокзалах и в аэропортах", - заявил Олег.

На курортах Черноморского побережья вакцинировались 17 тысяч туристов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Краснодарского края. Пункты вакцинации организованы в крупных санаториях, в Сочи и Анапе работают по 30 прививочных пунктов, в Геленджике - шесть.

По словам представителя кубанского Минздрава, при заселении в гостиницы необходимо предъявить сертификат о прививке, при этом достаточно одного компонента. Сертификат может быть в бумажном или электронном виде. Подойдет и справка установленного образца из поликлиники по месту жительства о том, что турист за последние полгода переболел коронавирусной инфекцией, но в этом случае такой турист должен иметь при себе еще и свежий отрицательный ПЦР-тест. Медицинский отвод от прививки, который выдается лечебным учреждением по месту жительства, должен предъявляться также с отрицательным результатом ПЦР-теста. Это в основном касается приезжих пенсионного возраста, отметили в Минздраве.

Также при заселении в отель можно написать обязательство о вакцинировании на месте отдыха, при этом если обязательство не будет выполнено, туриста оштрафуют. Детей до 14 лет заселяют без всяких требований, с 14 до 18 лет требуется отрицательный ПЦР-тест, пояснили в ведомстве.

Мониторинговые группы, в которые входят сотрудники краевого министерства туризма и городских властей, начали работать во всех курортных городах Кубани, сегодня они посетили несколько отелей и санаториев в Анапе. Владельцам объектов размещения, в которых не выполняются требования, грозит штраф до 250 тысяч рублей, либо временное закрытие, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Министерстве туризма Краснодарского края.

Сертификат о вакцинации в электронном виде предоставил при заселении в один из отелей Геленджика турист из Тольятти Рахим Адашев. "Нас на заводе привили всех еще весной, внесли в общую базу на Госуслугах, в своем профиле у меня хранится электронный сертификат. Очень удобно. Без всяких проблем заселили", - рассказал мужчина.

По его мнению, прививаться на отдыхе нельзя. "Я тяжело переносил вакцину. И первый, и второй компонент, брал больничный, неделю дома лежал. А на отдыхе вообще непредсказуемой будет реакция организма", - сказал Адашев.

Сертификат о вакцинации в бумажном виде показала при заселении в один из отелей Адлерского района Сочи отдыхающая из Калуги Алина Беляева. "Я с интернетом не очень дружу, поэтому у меня бумажный сертификат. Мне его выдали в поликлинике, когда я поставила вторую вакцину. Я его предъявила администратору, она его откопировала, сделала какую-то запись в тетради и отдала обратно. Я вакцинировалась добровольно еще зимой", - рассказала она.

За последние сутки в Краснодарском крае зафиксировано 260 новых случаев заражения коронавирусом, 33 человека скончались. С начала пандемии COVID-19 выявлен у 59 837 человек, 4300 из них умерли, следует из информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".