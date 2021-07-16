Пляж. Фото Елены Синеок, Юга.ру

16 июля 2021, 17:23

Требования властей Кубани о вакцинации отпугнули туристов

Ограничения при заселении в отели Краснодарского края перенаправили часть турпотока в Абхазию и Крым, другие отдыхающие отказались от гостиниц в пользу отдыха в частном секторе. Туристам не понравилось не только требование о вакцинации от коронавируса, но и вообще слишком частое изменение правил, указали кубанские отельеры.

Как информировал "Кавказский узел", с 1 июля для заселения в гостиницы, санатории и пансионаты на Кубани требуется предъявить отрицательные результаты теста на коронавирус, а с 1 августа будет необходим сертификат о вакцинации. После решения об этом были оговорены исключения для тех, кто переболел коронавирусом за последние полгода и для детей до 14 лет включительно. Также было решено, что с 1 августа можно заселяться в отели и санатории и невакцинированным туристам, если они привьются от COVID-19 в течение трех дней.

Опрошенные "Кавказским узлом" туристы в Сочи сообщили, что ужесточение требований к заселению увеличило число желающих снять домик в частном секторе, где никто не соблюдает ограничений. Антиковидные меры коснулись только крупного и среднего бизнеса и поставили в более выгодное положение частников, подтвердил гендиректор сети отелей "Русские сезоны" Владимир Масютин.

Требование об обязательных ПЦР-тестах и справках о вакцинации туристы восприняли более-менее спокойно, но после заявления губернатора об обязательной вакцинации в трехдневный срок после заселения начались отказы от забронированных номеров, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница отеля в Анапе Мария.

"Когда открылась Турция и ввели обязательные ПЦР-тесты и справки о прививках при заселении, у нас примерно 20 процентов отказались от брони. Когда объявили о вакцинации по приезду, тогда отменили 30 процентов броней. При этом наши гости и так должны приезжать вакцинированными с 1 августа, но их напугало то, что во время курортного сезона вводят все новые и новые меры. Вдруг придумают что-то еще?" - пояснила представитель отеля.

По ее словам, большинство отказавшихся от отдыха в Анапе решили поехать в Крым или Абхазию, где нет вообще никаких ограничений для отдыхающих. "Часть наших потенциальных гостей сняли квартиры и комнаты в гостевых домах Анапы, где никто не собирается требовать от них справки. То есть все эти антиковидные меры ударили по тем, кто работает в открытую, платит налоги. В частном секторе отбоя от отдыхающих нет", - отметила Мария.

Подробнее о требованиях к отдыхающим на Кубани говорится в материале "Кавказского узла" "На море со справкой: курортный сезон на Кубани".

Владелица гостевого дома на Таманском полуострове заявила корреспонденту "Кавказского узла", что не собирается требовать от своих гостей ни ПЦР-тест, ни сертификат о вакцинации. "У нас не Сочи, гостей не так много, поэтому разбрасываться ими мы не хотим и не можем. Мне звонят отдыхающие, которые забронировали номера на конец июля, на август - переживают. Я их успокаиваю: "Если есть возможность привезти ПЦР-тест и справку о прививке, то везите. Нет - ничего страшного", - привела женщина стандартный ответ туристам. Она сообщила, что сразу после введения антиковидных мер в Краснодарском крае от брони отказались двое ее потенциальных гостей - они предпочли отдых в Крыму.

Владельцы небольших гостиниц опасаются открыто говорить о несогласии с распоряжением губернатора, указал корреспонденту "Кавказского узла" хозяин гостевого дома в Геленджике Виктор.

"Крупные гостиницы и санатории могут позволить себе потерять туристов - приедут другие, привитые. Кроме того, у них круглый год есть постояльцы. А у нас только три месяца. Я рекомендую нашим гостям по возможности сделать тест и взять с собой сертификат о прививках, но если не будет, ничего страшного", - рассказал Виктор.

Он сообщил, что все места на август уже заняты, даже на сентябрь забронировано 60% мест. "Бронируют те, кто не хочет делать прививку и из-за этого не сможет поселиться в пансионатах и крупных гостиницах. Они там отменили свои брони. Цены я не поднимал из-за большого спроса - они остались на уровне 2020 года", - рассказал предприниматель.

После того как губернатор ввел требование о вакцинации, спрос на отдых резко упал, начались отмены бронирований, сообщила и Елена Моргунова, которая сдает квартиры посуточно в Геленджике. "Те люди, которые прививаться не хотят, стали отказываться, при этом возможность привиться на курорте их тоже не заинтересовала. Моя клиентка сказала, что невозможно прививаться на отдыхе - а вдруг побочные эффекты? Кроме того, иммунитет вырабатывается через месяц после второго компонента. Люди боятся испортить себе отдых вакцинированием", - посетовала предпринимательница.

Она призналась, что не спрашивает у своих квартиросъемщиков ни о результатах теста, ни о том, привиты ли они. "Мои клиенты живут в отдельных квартирах и могут вообще ни с кем не общаться. Я только передаю им ключи", - отметила Моргунова. По ее словам, туристов отпугивают излишние и непонятные им меры властей Краснодарского края, которые чиновники "придумывают по ходу сезона".

Владелица гостевого дома в Туапсе Тамара Захарова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что у нее каждый год много лет отдыхают постоянные клиенты, и в этом году ни одной отмены бронирования не было. "Люди звонят, задают вопросы, потому что непонятно, чего еще ждать, каких мер. Я всех своих предупредила, что нужны прививки, и они едут с прививками уже. Человек планирует отдых заранее, есть время сделать прививку", - сказала предпринимательница.

Однако она подчеркнула, что мало кто из ее коллег в частном секторе подходит к делу с такой же ответственностью. "В этом сезоне вообще популярны частные гостевые дома у отдыхающих - у них и цены ниже и справки многие не требуют. Спрос прямо как в советское время, все сараи сданы", - отметила Захарова.

Ранее сочинские предприниматели заявили, что требование обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг ударит по бизнесу, а отельеры предрекли угрозу срыва туристического сезона, предложив оплачивать тесты на коронавирус для туристов за счет бюджета. Авиакомпании задумались о сокращении рейсов в Краснодарский край, так как экипажи не смогут выполнить требование о наличии ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации.

Туристы объяснили, почему их отпугнули антиковидные ограничения на Кубани

Жительница Краснодара Юлия Борисова собиралась в августе отдохнуть в Геленджике или Сочи, но после того как с 1 августа на курорты разрешили приезжать только с сертификатом о вакцинации, решила поехать в Абхазию. "Я не так давно переболела, антитела у меня есть, могу сделать ПЦР-тест, но вакцинироваться пока не планирую. Поэтому с большим трудом забронировала прекрасный отель в Сухуме. У них там все разобрали - небывалый спрос в этом году", - рассказала краснодарка.

Турист из Санкт-Петербурга Юрий отдыхает вместе с семьей в частном мини-отеле в Геленджике. Он сообщил, что после введения ограничений принял решение отказаться от отдыха в фешенебельном отеле, где забронировал номер еще в апреле, и нашел уютный частный гостевой дом в пригороде Геленджика.

"Нам сразу сказали, что никаких ПЦР-тестов им не нужно. Вопрос же еще вот в чем: мы собрались остаться на отдыхе до конца августа. С 1 августа потребуют у нас сертификаты о прививках или заставят привиться, непонятно. Или это касается только тех, кто заселяется? Непоняток много, поэтому мы живем в частном гостевом доме, и нас все устраивает", - сказал турист корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Ульяновска Наталья Веденеева, напротив, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живет в крупной гостинице в Геленджике и приветствует требования, введенные на курортах Краснодарского края.

"У меня вся семья привилась еще в марте. И мы поехали в Краснодарский край только потому что тут антиковидные меры ввели. На мой взгляд, в Крыму и в Абхазии небезопасно. Единственное, мне кажется, что излишне было объявлять о том, что туристам можно прививаться здесь. Я, как врач, считаю, что это небезопасно. Потому что климат другой, пища другая - какой ответ даст на вакцину организм, неизвестно", - пояснила туристка.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Грузии объяснили сбой в работе сайта записи на вакцинацию ажиотажем", "Обязательная вакцинация объявлена в Кабардино-Балкарии", "Волгоградские активисты выступили против принудительной вакцинации от COVID-19".

Автор: Анна Грицевич источник: корреспондент "Кавказского узла"

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