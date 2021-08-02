02 августа 2021, 11:18
Вакцинированный отпуск: где привиться туристу на Кубани
Отныне в Краснодарском крае от туристов требуется обязательная вакцинации от коронавируса. Отдыхающим дается три дня, чтобы сделать прививку, за нарушение этого условия полагается штраф. Какие документы нужны для отдыха на Кубани и где можно пройти вакцинацию - в справке "Кавказского узла".
С 1 августа в Краснодарском крае вступило в силу требование об обязательной вакцинации для туристов при заселении в отели, санатории, пансионаты. "С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения", – заявлял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
С августа при заселении требуются: медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам будут заселять гостей при условии их добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня заселения. Требования не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно 1.
Справка об имеющихся антителах основанием для заселения не является 2.
При этом Краснодарский край стал первым российским регионом, который принимает сертификаты о вакцинации не только российскими, но и зарубежными вакцинами, главное требование - перевод документа на русский язык 3.
После 1 августа продолжат заселять непривитых от коронавируса гостей при условии, что они вакцинируются в течение трех дней после заезда. При этом срок, на который заселяется турист, значения не имеет. "Где будет сделана вакцина - не важно. Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток", - сообщили в Минздраве Краснодарского края 4.
Кого штрафуют за нарушение правил вакцинации?
Турист, который согласился пройти вакцинацию, но не сделал этого может быть привлечен к ответственности. Обратиться в прививочный пункт необходимо самостоятельно, а если турист этого не сделает, ему грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ 5.
Информация о всех вакцинированных отображается в единой федеральной базе, неисполнение добровольного согласия на вакцинацию будет являться нарушением положений режима "Повышенной готовности", что влечет за собой привлечение к ответственности 6.
Для контроля за соблюдением правил вакцинации в регионе создают специальные мониторинговые группы, в которые войдут сотрудники министерства курортов и туризма, представители муниципальной власти и правоохранители 7.
Где сделать прививку?
Сделать прививку туристы могут в любом из пунктов вакцинации на территории региона. Дополнительно, кроме стационарных, в крае создали 99 мобильных пунктов вакцинации, 70 из которых работают прямо на побережье 8.
13 июля в Краснодаре открылись три круглосуточных пункта вакцинации, что связано с большим количеством желающих сделать прививку 9, 12 июля столице края открылся самый крупный мобильный пункт вакцинации в торгово-развлекательном центре "Галерея Краснодар", он принимает до тысячи человек в день. 10.
По данным на 1 августа, на курортах Краснодарского края вакцинировались от коронавируса 660 тысяч человек, 16 тысяч из них не являются жителями региона, прививки им сделаны на территории основных туристических зон – Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи, Туапсе. Также в список вошёл Краснодар. Всего в крае прививки сделали уже более 1,5 миллиона человек 11.
- "Более 16 тыс. туристов вакцинировались от коронавируса на курортах Краснодарского края"//ТАСС, 01.08.21
- Дополнение в курортные правила // Сайт администрации Краснодарского края - https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/590450/
- "Кто контролирует вакцинацию туристов на Кубани и что ждет частный сектор"//Краснодарские известия, 31.07.21
- Вакцинация от ковида будет обязательной даже для приехавших на Кубань на пару дней// ТАСС, 12.07.21
- Администрация Кубани напомнила о штрафах за непрохождение вакцинации на курортах//Эксперт Юг, 10.07.21
- "Более 16 тыс. туристов вакцинировались от коронавируса на курортах Краснодарского края"//ТАСС, 01.08.21
- "Кто контролирует вакцинацию туристов на Кубани и что ждет частный сектор"//Краснодарские известия, 31.07.21
- Теперь в отели Краснодарского края можно заселиться только с сертификатом о вакцинации или справкой о медотводе//BFM, 02.08.21
- В Краснодаре заработали три круглосуточных пункта вакцинации от коронавируса, КоммерсантЪ, 13.07.21
- До тысячи человек в день: самый крупный на Кубани мобильный пункт вакцинации открылся в Краснодаре, Кубанские новости, 12.07.21
- Более 16 тысяч туристов вакцинировались от коронавируса на Кубани, Югополис, 01.08.21