Вакцинированный отпуск: где привиться туристу на Кубани

02 августа 2021, 11:18

Отныне в Краснодарском крае от туристов требуется обязательная вакцинации от коронавируса. Отдыхающим дается три дня, чтобы сделать прививку, за нарушение этого условия полагается штраф. Какие документы нужны для отдыха на Кубани и где можно пройти вакцинацию - в справке "Кавказского узла".

С 1 августа в Краснодарском крае вступило в силу требование об обязательной вакцинации для туристов при заселении в отели, санатории, пансионаты. "С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения", – заявлял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

С августа при заселении требуются: медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам будут заселять гостей при условии их добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня заселения. Требования не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно .

Справка об имеющихся антителах основанием для заселения не является .

При этом Краснодарский край стал первым российским регионом, который принимает сертификаты о вакцинации не только российскими, но и зарубежными вакцинами, главное требование - перевод документа на русский язык .

После 1 августа продолжат заселять непривитых от коронавируса гостей при условии, что они вакцинируются в течение трех дней после заезда. При этом срок, на который заселяется турист, значения не имеет. "Где будет сделана вакцина - не важно. Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток", - сообщили в Минздраве Краснодарского края .

Кого штрафуют за нарушение правил вакцинации?

Турист, который согласился пройти вакцинацию, но не сделал этого может быть привлечен к ответственности. Обратиться в прививочный пункт необходимо самостоятельно, а если турист этого не сделает, ему грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ .

Информация о всех вакцинированных отображается в единой федеральной базе, неисполнение добровольного согласия на вакцинацию будет являться нарушением положений режима "Повышенной готовности", что влечет за собой привлечение к ответственности .

Для контроля за соблюдением правил вакцинации в регионе создают специальные мониторинговые группы, в которые войдут сотрудники министерства курортов и туризма, представители муниципальной власти и правоохранители .

Где сделать прививку?

Сделать прививку туристы могут в любом из пунктов вакцинации на территории региона. Дополнительно, кроме стационарных, в крае создали 99 мобильных пунктов вакцинации, 70 из которых работают прямо на побережье .

13 июля в Краснодаре открылись три круглосуточных пункта вакцинации, что связано с большим количеством желающих сделать прививку , 12 июля столице края открылся самый крупный мобильный пункт вакцинации в торгово-развлекательном центре "Галерея Краснодар", он принимает до тысячи человек в день. .

По данным на 1 августа, на курортах Краснодарского края вакцинировались от коронавируса 660 тысяч человек, 16 тысяч из них не являются жителями региона, прививки им сделаны на территории основных туристических зон – Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи, Туапсе. Также в список вошёл Краснодар. Всего в крае прививки сделали уже более 1,5 миллиона человек .