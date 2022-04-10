Жители Анапы привлекли внимание к проблеме загрязнения пляжа мазутом

10 апреля 2022, 06:36

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Пляж в районе Джемете загрязнен бытовым мусором и мазутом, сообщили жители Анапы. Сообщением заинтересовалась прокуратура Краснодарского края, которая подтвердила факт загрязнения, тогда как местные власти не обнаружили массовых выбросов нефтепродуктов.

Жители Анапы сообщают о том, что на пляже в районе поселка Джемете прибрежная зона загрязнена бытовым мусором и мазутом, которые вынесли волны.

"С друзьями прошлись по Джемете от Динамо до Олимпа. Лучше бы мы этого не делали. Пляжи загажены капитально <...> родное вплоть до люминесцентных ламп. Кроме того, местами ощущается нефтяной запашок и на песке вкрапления мазута. Причем везде. Подозреваю, что сплошь до Витязево. Вроде мелкие чёрные крапинки на песке, но в итоге испорченные кроссовки, все в мазуте, очистка заняла час времени, а протектор обуви загажен навечно", - написала 8 апреля пользователь Наталия Анисимова в группе "ПВА / Анапа / Подслушано в Анапе" в соцсети "ВКонтакте".

В комментариях к публикации многие пользователи делятся аналогичными наблюдениями. "Отдыхающие с недоумением выкидывают испорченную обувь. Мазут на береговой линии присутствует в большом количестве", - поделилась впечатлениями Ирина Ключникова.

"Такого количества мусора море давно не выбрасывало. Может, ветром с какой-то мусоросвалки унесло в море, а потом к нам. Может, другие причины", - предполагает Елена Бондаренко.

Блогер Юрий Озаровский на своем Youtube-канале опубликовал видео с анапского пляжа с измазанной нефтепродуктами птицей. Ролик называется "SOS №Анапа. Люди просят помощи". Птица пытается взлететь, но у нее не получается, ей приходится передвигаться лишь короткими прыжками.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту обнаружения мазута на берегу Черного моря, но отметила при этом, что информации о пострадавших от этого птицах у них пока нет. "То, что есть так называемые нефтяные катышки мазута на берегу - это факт. Контролирующими органами взяты пробы воды", - цитирует заявление ведомства "Подъем".

В мэрии Анапы сообщили, что специалисты управления курортов и туризма выезжали на берег, но не обнаружили массовых выбросов нефтепродуктов. Однако информация о загрязнении передана в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, информируют "Юга.ру".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 августа 2021 года при заправке греческого танкера Minerva Symphony в поселке Южная Озереевка под Новороссийском произошел выброс нефти, загрязнившей, как сообщалось тогда, около 200 квадратных метров в шести километрах от берега Черного моря. Экологи назвали этот разлив нефти самым крупным за последние 10 лет, по их данным, в результате были загрязнены берега Абрау-Дюрсо, Сукко, Малого и Большого Утриша. Радужная пленка дошла до пляжей Анапы и расположенного в открытом море в районе курорта дельфинария. Следы этого разлива нефти исчезли на спутниковых снимках лишь 16 августа.

Всего за турсезон 2021 года на Кубани было зафиксировано не менее семи инцидентов с загрязнением воды Черного и Азовского морей нефтью и мазутом.

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