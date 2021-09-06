Туристы проигнорировали запрет на купание на пляжах Анапы

06 сентября 2021, 19:31

Несмотря на запрет, многочисленные туристы купались в море близ Анапы, хотя во время недавнего наводнения туда попали содержимое канализации и сточные воды. Некоторые отдыхающие почувствовали недомогание после купания в этот период времени, сообщили сами туристы. Черному морю помог очиститься шторм у берегов Анапы, заявил эколог Евгений Витишко.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 сентября мэрия Анапы разрешила купание на пляжах, поскольку Роспотребнадзор признал воду чистой. Запрет был ранее объявлен в связи с тем 25 августа, поскольку микробиологические показатели не соответствовали нормам. Это ограничение касалось купания на пляжах "Центральный", "Отдых и лечение", пляжа близ оздоровительного лагерем "Ока" и территорий, где реки Сукко и Анапка впадают в море. Пользователи Instagram скептически отнеслись к данным Роспотребнадзора и пожаловались на работу очистных сооружений.

Отдыхающие подвергали себя опасности, купаясь в море несмотря на запрет, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» владелец гостевого дома Артур. «Везде были установлены предупреждающие таблички, пляжи, были закрыты сигнальными лентам, отдыхающие все равно купались, хотя у нас есть на территории бассейн», - рассказал Артур.

Несколько ночей подряд после этого он вызывал скорую помощь своим постояльцам, которые жаловались на недомогание. «Было сложно вызвать скорую, мне приходилось дозваниваться часами. Весь букет (недомогания) проявлялся: и рвота, и температура. Они и тех гостей заразили, которые на море в эти дни не ходили», - сообщил владелец гостевого дома .

Ирина Егорова, отдыхающая из Орла, рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что несмотря на то, что ее семья воздерживалась от похода на пляж во время запрета, они все равно заразились ротавирусом. «(Те, кто купался в море), потом плавали в бассейне, пока симптомы не проявились. Мы тоже там купались, плюс кухня одна, посуда на ней общая. Мы неделю с дочерью просто пролежали в номере с температурой. Вот такой отдых у нас вышел. Моря не видели», - рассказала женщина.

Турист из Сургута Николай Пахомов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что приехал с семьей в Анапу всего на 10 дней. «Конечно, мы купались несмотря на запрет. Мы же на море приехали, весь год копили. Да вообще полные пляжи были людей в это время. Ни я, ни жена, ни дети ничем не заразились. Но в Анапу больше нет желания приезжать», - заявил мужчина.

Туристка из Москвы Марина считает, что канализационные стоки в Анапе всегда стекали в море, поэтому запрет на купание ее не остановил. «Мы же не дети, давно отдыхаем на Черном море. Если (в местных домах) есть канализационные септики, то они переполнены, а в некоторых их вообще нет», - заявила женщина. По ее словам на центральном пляже Анапы она купаться остерегалась, с родственниками ходили на другие, которые тоже были закрыты. Сегодня, по оценке женщины, море в Анапе чистое, неприятного запаха нет, хотя после недавнего подтопления канализационный запах какое-то время присутствовал.

В ночь на 13 августа на Черноморское побережье Краснодарского края обрушился мезоциклон, ливни продолжились и 14 августа. Больше остальных пострадали Анапа, Темрюкский и Крымский районы. В частности, в Анапе было подтоплено 830 домов.

В пресс-службе администрации Анапы корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что городские пляжи были открыты после того, как территориальное управление Роспотребнадзора в течение 5 дней, с 26 по 31 августа, анализировало пробы морской воды, отобранной на пляжных территориях в 12 контрольных точках анапского побережья. На это время купание было запрещено в районах впадения рек Сукко, Можепсин и Анапка в Черное море, на расстоянии 100 метров по обеим сторонам.

«Специалисты установили, что вода и почва соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и другим показателям, только после этого было принято решение об открытии пляжей», - сообщил сотрудник пресс-службы, указав, что мониторинг состояния морской воды и пляжных территорий продолжается. Запрет был связан исключительно с подтоплением рекреационных территорий, а не с разливом нефти в море у Новороссийска.

"Во время подтопления канализационные стоки попали в реки и в морскую воду из-за чего сложилась неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация. Городские службы провели необходимые дезинфекционные мероприятия и восстановили канализационные коллекторы, после этого микробиологические показатели пришли в норму", - отметил сотрудник пресс-службы администрации Анапы.

7 августа при заправке греческого танкера Minerva Symphony в поселке Южная Озереевка под Новороссийском произошел выброс нефти. 11 августа экологи подчеркнули, что разлив нефти в акватории Черного моря стал самым крупным за последние 10 лет, и пятно загрязнения движется в направлении Анапы и Тамани.

Представитель Территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера корреспонденту «Кавказского узла» сообщил, что за неделю микробиологические показатели морской воды пришли в норму, поскольку у Черного моря есть способность самоочищаться.

После наводнения у берегов Анапы произошел сильный шторм, который теоретически мог помочь Черному морю очиститься, считает эколог, руководитель регионального отделения «Зеленой лиги» Евгений Витишко. «Большая волна вполне возможно могла унести загрязнение, которое возникло после наводнения сразу на всех водотоках Анапы, в том числе и на центральном пляже», - заявил Витишко корреспонденту «Кавказского узла».

Он сообщил, что санитарные врачи должны исследовать морскую воду и почву на пляжах по десяткам показателей, но в первую очередь изучаются бактериологические показатели, на содержание вредных веществ, поскольку загрязнение произошло канализационными и ливневыми водами. «Я думаю, они сделали какое-то упрощенное исследование, понимая, что основное загрязнение – это канализационные воды. Раз эти показатели были в пределах нормы, они декларативно открыли пляжи», - считает Витишко. По его оценке, в конце августа-начале сентября традиционно вода в Черном море прогревается настолько, что приводит к размножению болезнетворных бактерий.

«Паспорта пляжей выдаются до начала курортного сезона. Поэтому они чаще всего проводят исследования морской воды когда вода еще прохладная, людей на пляже не много. И больше не изучают воду, только если объявляется режим чрезвычайной ситуации», - рассказал Витишко, подчеркнув, что у него нет причин не доверять городским властям и санитарным врачам, которых удовлетворили пробы воды.

«Задачей мэрии было не подвергать людей угрозе заражения. Я не думаю, что пляжи открыли несмотря на плохие показатели. Всплеск заболеваний нанесло бы репутационный ущерб Анапе», - заключил Витишко.