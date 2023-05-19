19 мая 2023, 03:53

Правозащитники призвали наказать всех виновных в смерти девочки из Малгобека

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Власти обязаны привлечь к ответственности бездействовавших чиновников органов опеки и обеспечить безопасность других детей из семьи умершей после истязаний четырехлетней жительницы Ингушетии, говорится в петиции правозащитной группы "Марем". В первые часы после публикации петиция набрала более 500 подписей. 

Как сообщал "Кавказский узел", несколько тысяч человек со всей Ингушетии приехали в Малгобек на похороны умершей после истязаний четырехлетней девочки. В дом подозреваемого в изнасиловании ребенка неизвестные бросили гранату.

30 апреля четырехлетняя девочка была доставлена в тяжелом состоянии в больницу в Малгобекском районе. В отношении ее матери и бабушки было заведено уголовное дело о побоях, позднее мать была арестована. 6 мая женщине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью дочери. 16 мая глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что девочка умерла в больнице.

Правозащитная группа "Марем" вечером 18 мая опубликовала петицию с требованием привлечь к ответственности всех виновных в истязании четырехлетней жительницы Малгобека. К ответственности должны быть привлечены не только непосредственные участники насилия, но и бездействовавшие сотрудники органов опеки, подчеркнули авторы петиции.

"Мы хотим напомнить всем ответственным лицам о последствиях молчания и безнаказанности. Проблемы, о которых молчат, не решаются: если вы ничего не делаете, детей продолжают истязать. Преступления, которые скрывают, - сигнал о том, что можно творить насилие безнаказанно", - говорится в публикации Telegram-канала "Марем".

Петиция правозащитной группы, опубликованная на сайте Change.org, в первые пять часов после публикации набрала более 500 подписей. По состоянию на 3.50 мск сегодня ее подписали 594 человека.

В тексте петиции отмечается, что официальные источники, несмотря на многочисленные подтверждения, не упоминают о свидетельствах жестокого сексуализированного насилия над ребенком, поскольку "говорить об этом в республике не принято". Семья девочки состояла на учете как неблагополучная, жившие в ней дети не раз попадали в больницу, но органы опеки ничего не предприняли, подчеркивают авторы.

Правозащитники требуют расследовать бездействие сотрудников органов опеки и обеспечить безопасность других детей из семьи умершей девочки - ее старшей сестры и младшего брата.

Ингушское управление СКР, реагируя на резонанс вокруг смерти девочки из Малгобека, 18 мая опубликовало сообщение о ходе расследования. В нем впервые на официальном уровне упомянуто о "совершении преступлений против половой неприкосновенности" как об одной из версий.

Согласно сообщению ведомства, "проверяется ряд" вероятно причастных к преступлению людей и проводятся экспертизы, "до завершения которых распространяющиеся в средствах массовой информации доводы являются преждевременными".

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Примечание:

"В доме подозреваемого в истязании ребенка в Ингушетии взорвана граната", "Республики Северного Кавказа стали аутсайдерами рейтинга по детскому благополучию", "Умерла четырехлетняя жертва истязаний из Малгобека".

Автор: "Кавказский узел"

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