ФСБ отчиталась о задержании подпольных оружейников на Северном Кавказе

17 мая 2023, 13:55

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Оперативные мероприятия прошли в ряде регионов России регионах, в том числе в республиках Северного Кавказа и Ставропольском крае. Задержаны подозреваемые в модернизации оружия и его продаже, сообщила ФСБ.

По данным ведомства, всего задержаны 165 подпольных оружейников, у них изъяли 399 единиц оружия. Помимо СКФО, оперативные мероприятия проходили также в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и других регионах.

По версии спецслужбы, задержанные занимались "восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских", а также их сбытом. Прекращена деятельность 40 подпольных мастерских. Среди изъятого оружия и боеприпасов - пулеметы, автоматы, винтовки, пистолеты и револьверы, противотанковая управляемая ракета "Фагот", ракеты противотанкового ракетного комплекса "Конкурс", гранатометы и огнеметы, противопехотные мины, гранаты, взрывчатые вещества, патроны и другое, сообщил сегодня со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ ТАСС.

"Кавказский узел" сообщал, что ФСБ периодически информирует об итогах рейдов в подпольных оружейных мастерских. Так, в ноябре 2022 года ФСБ отчиталась о задержании изготовителей оружия в 31-м регионе, в том числе в Ингушетии, Северной Осетии, Ставропольском крае, Краснодарском крае и Ростовской области. В сентябре 2021 года спецслужба отчиталась о задержании 48 подпольных оружейников в 18 регионах, в том числе в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Краснодарском крае и Ростовской области.

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