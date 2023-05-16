Азербайджанский активист Гусейнов заявил о пытках в колонии

16 мая 2023, 15:27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Осужденный азербайджанский активист Аббас Гусейнов обнародовал заявление о пытках в колонии и угрозе его жизни. Изложенные Гусейновым сведения будут проверены, пообещали в аппарате омбудсмена.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая Рахима Гусейнова, мать осужденного Аббаса Гусейнова, провела пикет в Баку, потребовав остановить пытки и притеснения его в колонии. После пикета сотрудники полиции отвезли Гусейнову в администрацию президента, где женщину записали на прием к профильному чиновнику.

По словам Рахимы Гусейновой, в течение последних месяцев ее сына подвергают физическому насилию в колонии и необоснованно заключают в карцер, а также решили на год отправить его в Гобустанскую тюрьму, где более суровые условия содержания. Адвокат Фахраддин Мехтиев 15 мая подал апелляционную жалобу на решение о переводе Гусейнова в Гобустанскую тюрьму.

В YouTube-канале "Operativ tv", насчитывающем 1,14 тысячи подписчиков, 15 мая была размещена трехминутная аудиозапись, как утверждается, обращения Аббаса Гусейнова. В ней Гусейнов заявляет об угрозе его жизни. "Каждое мгновение я под угрозой смерти. Я не сомневаюсь, что меня убьют – если не сегодня, то завтра, если не завтра, то через пять дней, если не через пять дней, то через пять месяцев. В последние пять месяцев я подвергался тяжелым побоям и пыткам со стороны руководителей тюрем, в которых я находился", - говорится в обращении Гусейнова, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Далее Гусейнов рассказывает подробности пыток. "Меня избивали, сзади надев наручники и повалив на пол. Меня избивали, приковав руки к железной койке. Чтобы найти возможность подать жалобу о беззакониях в отношении меня, находясь в исправительном учреждении № 7, я 11 дней проводил голодовку, отказавшись даже от воды. Хотя с большим трудом я смог направить свои жалобы нужным адресатам, однако к [нарушениям] по отношению ко мне было проявлено равнодушие", - сказал автор обращения.

Он отметил, что посредством этой записи обращается к "совестливым государственным работникам, любящим свою родину и народ, представителям медиа, честным политикам", а также к правозащитникам и омбудсмену, чтобы они "не оставались равнодушными к его обращению". "Я нуждаюсь в вашей помощи и поддержке. Знаете, что в местах заключения ко мне есть предвзятое отношение, враждебное обращение. Знайте, что если я умру, у меня случится инфаркт, кровоизлияние в мозг, или произойдет какой-то несчастный случай, то виновниками этого будут начальники тюрем, руководители пенитенциарной службы, исполняющие заказ. Я не боюсь смерти. Просто я обеспокоен тем, что после моей смерти это преступление будет сокрыто", - говорится в обращении.

Рахима Гусейнова подтвердила корреспонденту «Кавказского узла», что голос на опубликованной аудиозаписи принадлежит ее сыну. "Да, это голос моего сына. Ему удалось передать это обращение на волю и распространить в Интернете. Моего сына подвергают пыткам, мучениям, против него настраивают других заключенных", - сказала она, отметив, что с 10 мая Аббас находится в карцере.

Она сообщила также, что 15 мая ее сын звонил домой. "Аббасу и звонить не дают, но вчера ему удалось все-таки позвонить. Он сообщил, что в настоящее время он содержится с пятью заключенными, которых настраивают против него", - сказала Гусейнова.

Адвокат Гусейнова Фахраддин Мехтиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ранее в связи с жалобами активиста на пытки обращался в прокуратуру, но там, по его словам, не провели расследование.

В аппарате омбудсмена Азербайджана информированы об аудиообращении Гусейнова, распространенном в социальных сетях, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы аппарата омбудсмена. "Конечно же, как и предыдущие обращения Гусейнова, это его обращение будет расследовано", - сказал он.

Сотрудник отдела общественных связей Пенитенциарной службы сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в этом ведомстве не будут комментировать распространенную аудиозапись. Представители Генпрокуратуры оказались не доступны для комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников, включая Аббаса Гусейнова, в январе 2017 года были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков. 3 марта Аббас Гусейнов сообщил, что подвергся пыткам в колонии. Его защита пообещала подать жалобы в связи с противоправными действиями против осужденного.

"Нардаранское дело" возникло после проведения силовой операции в ноябре 2015 года. Главной целью силовой операции был разгром движения "Мусульманское единство" и арест его лидера Талеха Багирзаде, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Часть осужденных по этому делу уже вышла на свободу по помилованию.

Аббас Гусейнов и ранее заявлял о пытках во время следствия. В августе 2017 года адвокат Ялчин Иманов, посетивший Гусейнова в тюрьме, сообщил о большом числе кровоподтеков на теле заключенного, а также рассказал, что активист с трудом передвигается и хромает на одну ногу. Сам Гусейнов сообщил адвокату о том, как его избивали и приковали наручниками его руки и ноги к металлической койке в карцере.

В апреле и мае 2018 года мать Гусейнова сообщала об избиениях сына в Гобустанской тюрьме. В Пенитенциарной службе сообщения о пытках опровергали.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.