Суд отказал в экспертизе здоровья Заремы Мусаевой

12 мая 2023, 14:40

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Защита не предоставила документы о том, что Зарема Мусаева нуждается в стационарном лечении, решил суд в Грозном и отказался назначить медицинскую экспертизу ее состояния.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая адвокаты Заремы Мусаевой Александр Савин и Александр Немов подали ходатайство о проведении судмедэкспертизы здоровья Мусаевой. Они пояснили, что ее самочувствие "стремительно ухудшается", и экспертиза необходима для принятия решения о госпитализации.

Суд не удовлетворил ходатайство об экспертизе здоровья Заремы Мусаевой, сообщила сегодня "Команда против пыток". "Решение суда мотивировано тем, что защита не предоставила соответствующие документы, свидетельствующие о том, что Зарема Мусаева нуждается в стационарном лечении", - говорится в публикации в телеграм-канале правозащитной организации.

Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, по состоянию на 14.30 мск, не прокомментировал в своем телеграм-канале решение суда.

Заседание по делу Заремы Мусаевой было запланировано сегодня на 10.30 мск, говорится в карточке дела на сайте Ахматовского райсуда Грозного. Информация об итогах заседания, по состоянию на 14.30 мск, в карточке не приведена.

Напомним, 5 мая суд продлил арест Заремы Мусаевой на три месяца, до 12 августа. Сама Мусаева в конце февраля сообщила, что в изоляторе у нее ухудшилось зрение. Абубакар Янгулбаев заявил, что за время пребывания в СИЗО у нее существенно ухудшилось здоровье, и она нуждается в лечении в медучреждении.

20 января 2022 года Зарема Мусаева была увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный, где ее арестовали по обвинению в нападении на силовика. Абубакар Янгулбаев указал, что у нее сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. Заочно обращаясь к Янгулбаевым, Делимханов пообещал, что их будут преследовать, пока не убьют и не отрежут им головы. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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