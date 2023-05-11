Беседа со следователем обнадежила противницу свалки в Полтавской

11 мая 2023, 03:55

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После поручения Бастрыкина следователь опросил активистку из Полтавской Наталью Гаряеву, сообщив ей о возбуждении уголовного дела против оператора свалки. Информация о нелегально захороненных отходах заинтересовала следствие, однако в деле нет ни конкретных подозреваемых, не потерпевших, отметила активистка.

Как писал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской, требующие закрытия свалки в населенном пункте, встретились 2 мая с первым зампрокурора Краснодарского края Павлом Гвоздевым. Прокурор призвал устранить нарушения в работе мусорного полигона и привлечь виновных к ответственности. Спустя неделю, 9 мая, на жалобы станичников отреагировал глава Следкома Александр Бастрыкин, поручив подчиненным доложить о ходе расследования нарушений в деятельности полигона.

Станичники требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 23 марта и 5 апреля активисты блокировали мусоровозам дорогу на свалку, эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля предприняли попытку добиться личной встречи с губернатором, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев так и не встретился с жителями Полтавской, они пожаловались Владимиру Путину.

После реакции Бастрыкина на ситуацию со свалкой в Полтавской следователи Славянского межрайонного следственного отдела опросили лидера движения "Полтавская против свалки" Наталью Гаряеву в качестве свидетеля. Активистку вызвали в следственный отдел по телефону днем 10 мая, рассказала сама активистка "Кавказскому узлу" после беседы со следователем.

По словам Гаряевой, опрос длился два с половиной часа и касался не только нарушений в работе мусорного полигона, но и преследования противников свалки. Следователь подтвердил, что проводит опрос по заданию Бастрыкина, упомянув о возбуждении уголовного дела против ООО «МП ЖКХ» Красноармейского района, оператора свалки в Полтавской.

«Следователь тщательно записывал мою информацию о котлованах на мусорном полигоне, о незаконном изъятии земли под свалку и всех моментах, связанных с земельным участком. Затем меня дополнительно опрашивали: об обысках, проводимых у нас на работе, по факту, когда нас тормозила полиция, когда мы ехали к губернатору, по факту, когда нас мусоровозы давили. Мне сказали, что уголовное дело заведено в отношении юридического лица и я там как свидетель прохожу. Еще было сказано, что в ближайшее время будут разрывать на полигоне экскаватором незаконные котлованы, куда закапывали на глубину 4 метра все отходы, в том числе и опасные, без какой-либо сортировки. У меня сложилось впечатление что дело тронулось с места. Сообщение о том, что уголовное дело по статье 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) возбуждено, мне приходило еще месяц назад, но конкретных движений от правоохранителей не было. Сейчас, когда прошла информация, что Бастрыкин лично заинтересовался нашей свалкой, заметно, что его подчиненные засуетились», - рассказала Наталья Гаряева.

Представитель следствия сообщил Гаряевой, что и ее, и других активистов Полтавской еще будут вызывать для опроса. Активистка, в свою очередь, пообещала оперативно предоставлять следователям всю интересующую их информацию, в том числе документы. Следствие, в частности, заинтересовалось информацией об отходах, захороненных в не предназначенном для них месте, на соседнем со свалкой участке земли.

"Мы, активисты, обнаружили глубинные захоронения отходов на глубине более 4 метров: их мы и на спутниковых снимках видели, и экскаваторщик, который закапывал мусор, нам говорил, что там таких захоронений несколько гектаров. Мы писали об этом и Росприроднадзор в своих письмах подтвердил этот факт. То есть на нескольких гектаров в землю в недра захоронены отходы, которые источают фильтрат прямо в водоносные слои", - пояснила Гаряева.

Активистка выразила надежду, что следственные действия приведут к отзыву лицензии у оператора свалки и, в дальнейшем, ликвидации захоронений отходов. Вместе с тем Гаряеву настораживает, что постановление о возбуждении уголовного дела ей не выдали, хотя оно возбуждено именно по ее заявлениям. Также активистка обратила внимание, что статья 247 УК России предусматривает наказание для конкретных виновных (максимальное - до двух лет лишения свободы, если не установлено отягчающих обстоятельств), а не для организаций, а в деле конкретных подозреваемых нет.

Адвокат Роман Лыков подтвердил "Кавказскому узлу", что возбудить уголовное дело по указанной статье можно только в отношении конкретного виновного лица. Он отметил, что заявитель по делу получает статус потерпевшего и должен получить копии постановлений о возбуждении дела и о признании его потерпевшим. Гаряева этих документов не получала.

После опроса 10 мая активистка подала заявление в следственный орган, попросив выдать ей постановление о возбуждении дела и признать ее потерпевшей.

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