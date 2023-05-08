Улькер Гашимова, фото: https://telegra.ph/Obrashchenie-k-Lyudyam-05-04

08 мая 2023, 11:42

Близкие уроженки Дагестана сообщили об ее аресте в Москве

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Жительница Дербента Улькер Гашимова, которая ранее была задержана в московском аэропорту при попытке покинуть Россию, арестована судом на 10 суток, сообщили ее близкие.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 мая стало известно, что силовики задержали 23-летнюю жительницу Дербента Улькер Гашимову в московском аэропорту при попытке вылететь из России. Девушка планировала просить политического убежища в Нидерландах, рассказал ее жених.

Суд арестовал на 10 суток Улькер Гашимову. Об этом сообщил ее жених Антон Коломицын, передали сегодня "Кавказ. Реалии"*.

Коломицын пояснил, что об аресте Гашимовой стало известно ее матери, и что родственники не знают какое именно уголовное обвинение предъявлено жительнице Дербента.

В карточке на сайте Химкинского городского суда, к юрисдикции которого относится аэропорт "Шереметьево", указано, что в отношении Улькер Гашимовой заведено дело по статье 18.7 КоАП РФ "Неповиновение требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране госграницы России" (предусматривает до 15 суток ареста, – прим. "Кавказского узла").

Напомним, ранее Антон Коломицын рассказал, что силовики провели обыски в доме Гашимовой. На самого Коломицына при этом в России заведено уголовное дело по статье о разглашении гостайны из-за публикации топографических карт. В 2020 году он эмигрировал из страны.

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Примечание:

"Суд оставил дагестанского активиста Атаева под арестом", "Дагестанский активист добился пересмотра решения суда об аресте", "Активист Халитов потребовал прямых выборов главы Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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