Близкие уроженки Дагестана сообщили об ее аресте в Москве

08 мая 2023, 11:42

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Жительница Дербента Улькер Гашимова, которая ранее была задержана в московском аэропорту при попытке покинуть Россию, арестована судом на 10 суток, сообщили ее близкие.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 мая стало известно, что силовики задержали 23-летнюю жительницу Дербента Улькер Гашимову в московском аэропорту при попытке вылететь из России. Девушка планировала просить политического убежища в Нидерландах, рассказал ее жених.

Суд арестовал на 10 суток Улькер Гашимову. Об этом сообщил ее жених Антон Коломицын, передали сегодня "Кавказ. Реалии"*.

Коломицын пояснил, что об аресте Гашимовой стало известно ее матери, и что родственники не знают какое именно уголовное обвинение предъявлено жительнице Дербента.

В карточке на сайте Химкинского городского суда, к юрисдикции которого относится аэропорт "Шереметьево", указано, что в отношении Улькер Гашимовой заведено дело по статье 18.7 КоАП РФ "Неповиновение требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране госграницы России" (предусматривает до 15 суток ареста, – прим. "Кавказского узла").

Напомним, ранее Антон Коломицын рассказал, что силовики провели обыски в доме Гашимовой. На самого Коломицына при этом в России заведено уголовное дело по статье о разглашении гостайны из-за публикации топографических карт. В 2020 году он эмигрировал из страны.

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