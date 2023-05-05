Жительница Дербента задержана силовиками в московском аэропорту

05 мая 2023, 14:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики задержали жительницу Дербента Улькер Гашимову в московском аэропорту при попытке вылететь из России. Девушка планировала просить политического убежища в Нидерландах, сообщил ее жених.

В аэропорту Шереметьево силовики задержали жительницу Дербента Улькер Гашимову, которая планировала вылететь на встречу с женихом Антоном Коломицыным, сообщает сегодня Sota.

По данным издания, Гашимову задержали 2 мая, и в тот же день у нее дома в Дербенте провели обыск. В частности, силовики расспрашивали мать Улькер Гашимовой о Коломицыне. "Статья, по которой задержана Гашимова, на данный момент неизвестна. На самого Коломицына при этом в России заведено уголовное дело по статье о разглашении гостайны из-за публикации топографических карт. В 2020 году он эмигрировал из страны, будучи под подпиской о невыезде", - говорится в публикации издания.

Улькер Гашимова, в частности, выражала поддержку Украине, рассказал Антон Коломицын. По его словам, в первый раз Гашимова пыталась покинуть страну в январе, но родственники порвали ее загранпаспорт. После восстановления документа Улькер купила билет в Белград, планируя запросить политическое убежище при пересадке в Амстердаме, где проживает сам Коломицын, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

"Какая именно статья ей вменяется, на данный момент неизвестно, у Улькер еще нет адвоката. Из того, что сотрудники рассказали матери, - как минимум, вменяют поддержку Украины", - приводит его слова издание.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.