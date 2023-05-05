Аэропорт Шереметьево. Фото: Крылов Иван https://ru.wikipedia.org

05 мая 2023, 14:03

Жительница Дербента задержана силовиками в московском аэропорту

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Силовики задержали жительницу Дербента Улькер Гашимову в московском аэропорту при попытке вылететь из России. Девушка планировала просить политического убежища в Нидерландах, сообщил ее жених.

В аэропорту Шереметьево силовики задержали жительницу Дербента Улькер Гашимову, которая планировала вылететь на встречу с женихом Антоном Коломицыным, сообщает сегодня Sota.

По данным издания, Гашимову задержали 2 мая, и в тот же день у нее дома в Дербенте провели обыск. В частности, силовики расспрашивали мать Улькер Гашимовой о Коломицыне. "Статья, по которой задержана Гашимова, на данный момент неизвестна. На самого Коломицына при этом в России заведено уголовное дело по статье о разглашении гостайны из-за публикации топографических карт. В 2020 году он эмигрировал из страны, будучи под подпиской о невыезде", - говорится в публикации издания.

Улькер Гашимова, в частности, выражала поддержку Украине, рассказал Антон Коломицын. По его словам, в первый раз Гашимова пыталась покинуть страну в январе, но родственники порвали ее загранпаспорт. После восстановления документа Улькер купила билет в Белград, планируя запросить политическое убежище при пересадке в Амстердаме, где проживает сам Коломицын, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

"Какая именно статья ей вменяется, на данный момент неизвестно, у Улькер еще нет адвоката. Из того, что сотрудники рассказали матери, - как минимум, вменяют поддержку Украины", - приводит его слова издание.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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