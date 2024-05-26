Мобилизованному отцу ребенка с инвалидностью из Волгограда отказано в увольнении

26 мая 2024, 22:09

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Мобилизованный в Волгоградской области Евгений Гусаков просил уволить его из армии ввиду того, что один из трех его детей имеет инвалидность. Однако суды отказали ему в иске.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. После этого жители юга России неоднократно заявляли о неправомерной, по их мнению, мобилизации мужчин, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем либо бронь от мобилизации. 28 октября Минобороны отчиталось о завершении мобилизации, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь Владимира Путина.

Как следует из материалов дела, житель Волгограда проходил срочную службу в 2017-2018 годах, а в октябре 2022 года был мобилизован. На тот момент его супруга была беременна, родившийся ребенок имеет инвалидность и нуждается в лечении, при этом у самого Гусакова имеется серьезное неврологическое заболевание. Однако командование части отказало волгоградцу в увольнении.

Жалобу Евгения Гусакова с просьбой отменить решение о мобилизации рассматривал Волгоградский гарнизонный суд. В результате суд указал, что инвалидность ребенка как основание для увольнения применяется только к срочникам, но не к мобилизованным.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону также встал на сторону командования части. "Мнение автора жалобы о том, что к военнослужащим, призванным на военную службу по мобилизации, также применяется законодательство, как и для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, основано на собственном толковании действующего законодательства и является ошибочным", - говорится в решении, опубликованном на сайте окружного суда.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что мобилизованный из Ростовской области многодетный отец Максим Кривко не смог добиться увольнения со службы. Вместо этого он отправлен на передовую. В Ставропольском крае Кировский районный суд не стал рассматривать иск многодетного отца Шакира Рагимова об отмене решения о его мобилизации. Краевой суд оставил решение в силе.

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