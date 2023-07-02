02 июля 2023, 23:22

Ставропольский суд отказался рассматривать иск о мобилизации многодетного отца

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Иск Шакира Рагимова об отмене решения о его мобилизации не стал рассматривать Кировский районный суд Ставропольского края. Краевой суд оставил решение в силе.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. После этого жители юга России неоднократно заявляли о неправомерной, по их мнению, мобилизации мужчин, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем либо бронь от мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался о завершении мобилизации, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента.

Рагимова мобилизовали 23 сентября прошлого года. С тех пор сам резервист и его супруга Мехрибан Рагимова пытаются оспорить это решение – их заявление возвращаются без рассмотрения. В последний раз суд сослался на то, что мобилизованный является военнослужащим и подсуден гарнизонному военному суду, а не районному, сообщило издание "Кавказ.Реалии"*.

В жалобе Шакир Рагимов ссылался на то, что имеет на иждивении троих детей в возрасте до 16 лет и напоминал, что существует указание Генерального штаба вооруженных сил России - не призывать на войну против Украины многодетных. Несмотря на то, что у Рагимова трое малолетних детей, апелляционная инстанция, согласно постановления, опубликованного на сайте суда, оставила решение о мобилизации в силе.

"Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

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Примечание:

"Семьи мобилизованных в Дагестане освобождены от взносов на капремонт", "Многодетный отец из Калмыкии обжаловал в суде отправку на спецоперацию", "Уклонение от армии обошлось жителю Ставрополья в 80 тысяч рублей".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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