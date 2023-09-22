Многодетный отец из Ростовской области не может добиться увольнения из зоны СВО

22 сентября 2023, 12:27

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Мобилизованный из Ростовской области Максим Кривко в течение трех месяцев не может добиться увольнения со службы. Вместо этого он отправлен на передовую.

Как писал "Кавказский узел", для многих контрактников стали проблемой отказы руководства увольнять их. Это делается, чтобы отправить их на военную операцию, предположила в декабре 2022 года глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Людей, у которых истек срок контракта, на основании указа президента о мобилизации отказываются увольнять, подтвердил юрист сообщества "Антипризыв" Артем Мугунянц.

Супруга мобилизованного Максима Кривко обвинила командование армейского корпуса в нарушении решения об увольнении мужа. Она написала обращение к президенту Владимиру Путину, сообщив, что мужа уже три месяца не отпускают домой в город Сальск, несмотря на требование призывной комиссии – Кривко получил отсрочку как многодетный отец, пишут сегодня "Кавказ.Реалии"*.

34-летний военный был мобилизован в октябре 2022 года, в апреле у него родился третий ребенок, сообщила его жена. По ее словам, муж оставил в сальском военкомате заявление о предоставлении отсрочки, которое одобрила призывная комиссия. В начале июля штаб Южного военного округа сообщил об этом в часть, но несмотря на это Кривко через несколько дней был отправлен на передовую. В общей сложности командование препятствует увольнению мобилизованного уже больше трех месяцев, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По ее словам, прокуратура и Следком проигнорировали жалобы.

"Супруг уже более 3 месяцев не может вернуться домой, имея на то все законные основания. По сей день он сидит и ждет увольнения. И он не единственный такой. В военкомате нашего города только разводят руками и не знают, как воздействовать на командира части", - сказала супруга Кривко, обращение которой к Президенту опубликовано в телеграм-канале "Острожно, новости".

Напомним, в июне военный суд в Новочеркасске отказался удовлетворить просьбу контрактника Александра Семененко об увольнении с военной службы, сославшись на указ президента о частичной мобилизации.

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