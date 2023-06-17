Суд в Новочеркасске отказал контрактнику в увольнении с военной службы

17 июня 2023, 15:06

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Военный суд в Новочеркасске отказался удовлетворить просьбу контрактника Александра Семененко об увольнении с военной службы, сославшись на указ президента о частичной мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", для многих контрактников стали проблемой отказы руководства увольнять их. Это делается, чтобы отправить их на военную операцию, предположила в декабре 2022 года глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Людей, у которых истек срок контракта, на основании указа президента о мобилизации отказываются увольнять, подтвердил юрист сообщества "Антипризыв" Артем Мугунянц.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Военнослужащий Александр Семененко потребовал в суде увольнения из-за систематического нарушения контракта со стороны начальства, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Решение по иску Семененко размещено 15 июня на сайте Новочеркасского гарнизонного военного суда. Военнослужащий "просил расторгнуть с ним контракт о прохождении военной службы в связи с систематическим нарушением командованием войсковой части его условий", - говорится в тексте решения суда.

В своем иске Семененко указал, что 9 января 2023 года заключил контракт о прохождении военной службы. "После чего, без проведения подготовки на следующий день был направлен на территории специальной военной операции. При этом, положенное денежное довольствие и выплаты неоднократно проводились ему несвоевременно, перед заключением контракта военно-врачебная комиссия не проводилась, положенное обмундирование выдано в неполном объеме, а средства защиты приходилось «добывать» на линии боевого соприкосновения. Кроме того, Семененко А.А. выразил мнение о ненадлежащем продовольственном обеспечении, и полагал названые нарушения системными", - описана в судебном акте версия истца.

Представители командиров и войсковых частей в представленных суду возражениях просили отказать в удовлетворении искового заявления Семененко. "В обоснование своей позиции представители, каждый в отдельности, в возражениях указали на невозможность требуемого административным истцом увольнения в силу положений Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 [«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»]", - говорится в публикации суда.

Суд признал необоснованным административный иск Семененко. "В удовлетворении административного искового заявления Семененко А.А., оспорившего действия командира войсковой части №, связанные с систематическим нарушением в отношении него условий контракта, отказать", - решил судья.

Напомним, после объявления частичной мобилизации военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания срока ее действия, однако неизвестно, на какой период она объявлена, заявили в сентябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники.

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