Журналистка Светлана Анохина узнала о возбуждении уголовного дела из СМИ

18 апреля 2023, 15:21

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Силовики не направляли дагестанской журналистке и правозащитнице Светлане Анохиной никаких документов о возбуждении уголовного дела по статье о дискредитации армии, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что проживает за границей. Уголовное преследование Анохиной может быть связано с ее правозащитной деятельностью, указали Светлана Ганнушкина* и Александра Мирошникова.

Как писал "Кавказский узел", покинувшая Дагестан из-за угроз журналистка Светлана Анохина 11 апреля 2022 года сообщила о визите силовиков в дом, где живет ее престарелая мать. Силовики интересовались публикацией Анохиной о событиях на Украине, заявила журналистка и потребовала оставить в покое ее 93-летнюю маму.

Страница Светланы Анохиной в Instagram** насчитывает по состоянию на 15.25 мск 18 апреля 384 публикаций. Первая из них размещена 21 января 2022 года, пользователи соцсети в комментариях под ней поздравили Анохину "с возвращением [в эту соцсеть]". Светлана Анохина регулярно публикует в этом аккаунте посты, часть из них - с пацифистским содержанием. В этих публикациях она высказывает собственное мнение, преимущественно в резких выражениях, о действиях российских властей, в том числе на Украине.

О том, что в отношении правозащитницы Светланы Анохиной возбуждено уголовное дело, она сообщила сегодня на своей странице в Instagram**. "МВД Дагестана возбудило уголовное дело по статье о дискредитации российской армии в отношении журналистки, активистки Светланы Анохиной. Поводом стали ее публикации в соцсети Instagram**. Посты обнаружили сотрудники ЦПЭ МВД", - процитировала она публикацию Telegram-канала "Сапа Кавказ".

О возбуждении уголовного дела по статье о публичном распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 207.3 УК РФ) в отношении 60-летней жительницы Дагестана, не называя имени подозреваемой, сообщило сегодня управление Следкома по Дагестану. "В Республике Дагестан местная жительница подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. По версии следствия, подозреваемая через телекоммуникационную сеть Интернет в апреле 2022 года в одной из социальных сетей, запрещенной на территории РФ, публично распространила заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил РФ", - говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Правозащитница, журналистка Светлана Анохина узнала о возбуждении в отношении нее уголовного дела из СМИ. "Я об этом (о возбуждении уголовного дела) толком ничего не знаю. Узнала новость из СМИ, мне позвонили знакомые журналисты. Для меня неожиданностью не было, так как я человек, который пишет о <военной операции> то, что думает", - сказала Анохина. корреспонденту "Кавказского узла".

Никаких документов, касающихся уголовного дела, правозащитница не получала. "Документы не получала, я нахожусь за пределами России с 20 июня 2021 года. Ранее на меня никакие административные протоколы не составлялись", - сказала Анохина.

Она допускает, что поводом для возбуждения уголовного дела стал пост в Instagram**. Весной 2022 года к живущей в России матери Анохиной приходили полицейские, показывали мобильный телефон, на котором было открыто приложение Инстаграм** и спрашивали, действительно ли высвеченный аккаунт принадлежит правозащитнице. Родственница подтвердила, что данная страница – ее дочери, подписав некий документ. "Мне стало ясно, как будут развиваться события. Но никаких административных дел не заводилось. Видимо, сначала щадили, потом копили материалы. Вот что-то накопили и разродились уголовкой", - сказала Анохина.

Родственники, по данным самой Анохиной, не сталкивались с интересом силовиков в связи с уголовным делом. В России у правозащитницы адвоката, который бы защищал Анохину по данному уголовному делу, пока нет. По словам активистки, прежде всего ей необходимо получить "хоть какие-то документы".

Никаких "особенных" угроз в свой адрес Анохина не получала. "Ничего необычного. Угрозы я получаю постоянно – с конца 1999 года, с тех пор, как стала заниматься журналистикой в Дагестане. Угрозы всегда по разным поводам, но всегда касаются моей феминистской позиции и феминистских взглядов", - сказала Анохина.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* отметила, что дело было заведено спустя год после визита полиции к матери Анохиной, однако это не кажется Ганнушкиной неестественным. "Дело похожего характера было заведено в отношении женщины, которая отправила СМС с фотографией танков, едущих в Грузию, спустя 7 лет. Не знаю, какие у них (силовиков) планы и когда они вспоминают о каком-то конкретном человеке. Возможно, что нужно выполнить план, и тогда вспоминают о старых делах", - сказала Ганнушкина* корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Сочи Оксана Севастиди получила в марте 2016 года семь лет колонии за SMS о том, что она была очевидцем перевозки военной техники в сторону Абхазии за несколько дней до начала Пятидневной войны в августе 2008 года. Ранее, в ноябре 2014 года продавец сочинского рынка Екатерина Харебава была осуждена на шесть лет за то, что сообщила по SMS об увиденном ей передвижении военной техники.

Ганнушкина допустила, что заведение уголовного дела – показатель того, что в России Анохину не ждут. "Не исключаю, что поступило распоряжение заняться Светланой Анохиной. Возможно, что истинная цель заведения уголовного дела – чтобы правозащитница не вернулась в Россию и не продолжила правозащитную деятельность", - предположила она.

По мнению Ганнушкиной*, вернуться в Россию Анохина сможет только после смены власти. "Перспектива вернуться – когда закончится безумие, когда дадут работать. Я – иностранный агент, Орлова хотят судить и так далее", - подчеркнула она.

Анохина стала жертвой своей правозащитной деятельности, считает представитель Кризисной группы СК SOS Александра Мирошникова. Анохина стала неугодной для власти правозащитницей, находя изъяны власти, занимая оппозиционную позицию и открыто выступая против ущемления прав граждан. Ее отъезд из России стал выгоден власти, сказала Мирошникова корреспонденту "Кавказского узла".

Давление со стороны силовых структур, вызвано желанием, чтобы Анохина не смогла заниматься своей прямой деятельностью - правозащитой. В ближайшее время Анохина не сможет вернуться на родину и помогать россиянам, уверена Мирошникова. Она согласилась, что Анохина сможет вернуться в Россию исключительно после того, как сменится власть в стране, в противном случае на родине ее ожидает тюрьма.

Светлана Анохина — журналистка и правозащитница. Последние несколько лет публикуется в издании "Даптар", которое активно пишет о правах женщин и преступлениях против них на Кавказе. Основательница кризисного центра «Марем», который оказывает помощь женщинам, попавшим в трудную ситуацию.

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