Светлана Анохина. Фото: Малика Бутаева для "Кавказского узла"

12 апреля 2022, 05:39

Анохина потребовала от силовиков оставить в покое ее 93-летнюю маму

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Покинувшая Дагестан из-за угроз журналистка Светлана Анохина сообщила о визите силовиков в дом, где живет ее престарелая мать.  Силовики интересовались публикацией Анохиной о событиях на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня 2021 года силовики вывезли Халимат Тарамову, находившуюся в махачкалинском шелтере для жертв домашнего насилия, к родственникам в Чечню. В шелтере были задержаны журналистка Светлана Анохина и волонтеры проекта "Марем". Их обвинили в сопротивлении полиции, но все задержанные были оправданы махачкалинским судом, который не нашел в их действиях состава преступления, однако 26 июня руководство махачкалинского РОВД обжаловало решение суда.

Журналистка и правозащитница из Дагестана Светлана Анохина, которая чуть менее года назад эмигрировала после событий в махачкалинском шелтере, сообщила 11 апреля о визите к ней домой силовиков, информирует Telegram-канал "Sota".

По словам Анохиной, силовики интересовались у ее матери записью о событиях на Украине, которую журналистка сделала в соцсети.

"Они пришли домой к моей маме, показывали бумажульку, распечатку с моим "неправильным" постом <...> Я не понимаю нескольких вещей. Почему вам не понравился только один пост? Что вы хотели услышать от моей 93-летней мамы <...> Вы еще обыск проведите!" - написала Анохина в соцсетях.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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Примечание:

"Глава Арзгирского округа сообщил о гибели военного на Украине", "Фонд помощи семьям погибших военных открыт в Дагестане", "Администрация Моздокского района сообщила о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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