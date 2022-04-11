Администрация Моздокского района сообщила о гибели военного на Украине

11 апреля 2022, 17:02

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Георгий Эприкян из села Ново-Георгиевское погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщила администрация Моздокского района. Власти подтвердили гибель на Украине не менее 34 военных из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Виталий Дедюшко из Пригородного района и Руслан Козаев из Алагирского района погибли на Украине.

Уроженец села Ново-Георгиевское Георгий Эприкян погиб на Украине. "Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Эприкяна Георгия Сергоевича, погибшего при исполнении воинского долга. Похороны состоятся завтра, 12 апреля", - сообщила сегодня администрация Моздокского района в своем Telegram-канале.

Ранее администрация района также сообщила о гибели на Украине еще двух военнослужащих. "В ходе специальной военной операции России на территории Украины погиб военнослужащий из с. Кизляр Лукожев Беслан Багаудинович", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации от 18 марта.

20 марта районная администрация выразила соболезнования родным 30-летнего Артура Гучапшева, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, который служил в Моздоке, указано в другом сообщении в Telegram-канале. Гучапшев родом из Моздока, проинформировал 21 марта сайт E-Ossetia.

С начала военной операции на Украине власти Северной Осетии подтвердили гибель не менее 34 военных, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.