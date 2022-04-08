Власти двух районов Северной Осетии подтвердили гибель военных на Украине

08 апреля 2022, 14:53

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Виталий Дедюшко из Пригородного района и Руслан Козаев из Алагирского района погибли на Украине. С начала военной операции власти сообщили о гибели не менее 31 уроженца Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Герман Тедеев из села Тарского погиб на Украине, сообщили районные власти.

Уроженец станицы Архонской Пригородного района Северной Осетии Виталий Дедюшко погиб на Украине, сообщил сегодня глава района Алан Гаглоев.

Похороны военного состоялись сегодня. Глава района выразил соболезнования семье солдата, говорится в сообщении.

О гибели Виталия сообщил 7 апреля военный эксперт Олег Марзоев, он назвал его фамилию как Дядюшко. Виталий - потомственный военный, был пятым ребенком в семье. Ему было 22 года. Виталий погиб 30 марта, он представлен к ордену Мужества (посмертно), сообщил Марзоев в своем Telegram-канале.

Орденом Мужества посмертно награжден и сержант Руслан Козаев из Алагирского района. Он служил в вооруженных силах более 10 лет, был заместителем командира взвода, принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, говорится в другом сообщении от 7 апреля в Telegram-канале Марзоева

Администрация Алагирского района Северной Осетии подтвердила гибель на Украине уроженца села Црау Руслана Козаева. Ему было 42 года, у Козаева остались трое детей, говорится в сообщении от 7 апреля в Telegram-канале администрации района.

С начала военной операции на Украине власти Северной Осетии подтвердили гибель не менее 31 военного, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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