Аналитики указали на попытку замять дело об избиении силовиками подростка в Сухуме

26 мая 2024, 18:30

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Сотрудники милиции в Сухуме допустили нарушение, избив 15-летнего подростка в его доме, но служебная проверка их действий не приведет к уголовному преследованию, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в Абхазии периодически становится известно о фактах пыток задержанных силовиками, однако виновные не понесли наказания, а большинство случаев пыток замалчиваются, так как по абхазскому менталитету "потерпевшим быть стыдно", сообщило в декабре 2021 года издание JAMnews.

Избиение задержанного 15-летнего подростка в Сухуме произошло в ночь на 17 апреля. По словам матери, силовики преследовали мальчика, когда он возвращался из дома своей тети, а когда он забежал домой, они "ворвались и вытащили его из собственной спальни". "Один сотрудник держал его за шею, другой несколько раз нанес ему удары по лицу и голове", - рассказала она. Подростка увезли в отдел милиции, где продержали до утра, а семье звонил начальник одного из милицейских подразделений и убеждал их «как-нибудь урегулировать» вопрос, сообщил 23 апреля "Абхазский Портал".

В поведении силовиков усматриваются признаки превышения должностных полномочий, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник абхазской НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава.

"У них не было права врываться в дом. Там большое количество нарушений, которые все укладываются в ст. 288 УК («Превышение должностных полномочий»), а также в ст. 134 УК («Нарушение неприкосновенности жилища») и, может быть, в ст. 303 («Незаконное задержание»)", - сказал он.

Однако, отметил Гезердава, хотя первоначально сообщалось о проведении внутреннего расследования в МВД, с тех пор нет никаких новостей о том, как проводится это расследование и проводится ли оно вообще.

За месяц никаких новостей о развитии дела не было, подтвердил журналист Роин Агрба и предположил, что дело пытаются замять. "Скорее всего, движения дела не будет, поскольку родители [избитого подростка] не обладают ресурсами", - сказал Агрба корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что это далеко не первый случай милицейского насилия. «Такие случаи были и в Гагре, и с журналистами и с иностранными гражданами. Так что это далеко не прецедент. Но для нас, как для общества, это дико, особенно то, что МВД не справляется с насилием, и нет наказанных за это", - отметил журналист.

Лидер ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия, назвав избиение мальчика «редким беспределом», отметил и мотивацию силовиков преследовать подростка. "В этом районе участились кражи с залезанием в окно, и сотрудники милиции приняли его за одного из таких преступников. Так вышло", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Темур Гулия также сообщил, что, по его сведениям, милиция и семья пострадавшего пришли к соглашению, и уголовное дело не будет развиваться.

Комментариями от представителей МВД Абхазии "Кавказский узел" пока не располагает. Мать пострадавшего подростка первоначально согласилась дать комментарий, но потом не стала отвечать на запросы, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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