Суд признал невиновным Шамиля Баязитова в дискредитации армии

16 апреля 2023, 22:33

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Комментарий в телеграмм-канале об обстреле российских военных не дискредитирует их, решил суд в Кизилюрте.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики составили протокол о дискредитации российской армии в отношении жителя Дагестана Шамиля Баязитова. Административное дело поступило в суд в марте, однако суд указал на существенные недостатки в материалах полицейских и вернул им дело.

По версии полицейских, в конце января Шамиль Баязитов прокомментировал в телеграм-канале "Оплот Ингушетии" видеозапись с обстрелом российских позиций в Украине. Комментарий увидели сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Дагестана, информировало ОВД-инфо*.

В суде Баязитов не признал вину и заявил, что не планировал дискредитировать вооруженные силы, в которых сам служил и выступал за них на различных спортивных соревнованиях. Кизилюротовский районный суд установил, что в комментарии нет дискредитации вооруженных сил, поэтому дело было прекращено, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов юга страны стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей. Опасность статьи в том, что повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием, указали правозащитники.

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