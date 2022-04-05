Координатор штаба Алексея Навального в Махачкале Эдуард Атаев. Стоп-кадр из видео "Кавказского узла" "Штаб Навального появился в Дагестане вопреки угрозам" https://www.kavkaz-uzel.eu/videos/6658

05 апреля 2022, 02:21

Суд оставил дагестанского активиста Атаева под арестом

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Арест активиста Эдуарда Атаева, подозреваемого в хранении взрывного устройства, оставлен в силе решением Верховного суда Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Хасавюртовский районный суд заключил 30 марта активиста Эдуарда Атаева, подозреваемого в хранении взрывного устройства, под стражу на два месяца. Атаев утверждает, что гранату ему подбросили. Защита обжаловала решение суда.

Эдуард Атаев проводил в Махачкале одиночные пикеты с призывами, в частности, пресечь коррупцию в Хасавюртовском районе. 25 января он был задержан на акции протеста против добычи природных ископаемых на территории села Эндирей. На него составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотрудникам правоохранительных органов), однако суд не стал рассматривать материалы и вернул их обратно из-за допущенных при составлении нарушений.

Верховный суд Дагестана 4 апреля оставил в силе решение Хасавюртовского районного суда о заключении активиста Эдуарда Атаева под стражу на два месяца, сообщает "Черновик".

На апелляционном заседании Атаев участвовал по видеосвязи из СИЗО Хасавюрта. Он вновь заявил, что взрывное устройство ему подкинули, а его преследование связано с политической активностью, пишет "ОВД-Инфо"*.

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Примечание:

"Полицейские отказались назвать Атаеву причины задержания на пикете", "Суд обязал мэрию Хасавюрта прекратить загрязнение реки Акташ", "Два человека задержаны на пикете в поддержку Гаджиева".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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