Дагестанский активист добился пересмотра решения суда об аресте

08 декабря 2021, 15:05

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Апелляционная инстанция отменила решение Советского районного суда Махачкалы об административном аресте Салима Халитова и направила дело на новое рассмотрение. Халитов обратился к главе МВД Дагестана с требованием проверить законность действий силовиков, проводивших задержание.

Как писал "Кавказский узел", Салим Халитов после сентябрьских выборов в Госдуму и Народное собрание Дагестана провел серию акций протеста. 30 сентября, во время первой сессии республиканского парламента, он вышел на пикет с заявлением о нелегитимности нового созыва. 13 октября Халитов провел еще один пикет - с требованием вернуться к всенародным выборам главы Дагестана. В тот же день, по словам активиста, на него напали силовики, попытавшись спровоцировать на драку. 14 октября Халитова задержали на площади, 15 октября суд назначил 10 суток административного ареста за неповиновение сотруднику полиции. После ареста Халитов объявил сухую голодовку с требованием встречи с главой МВД Дагестана и муфтием республики, чтобы рассказать о действиях сотрудников полиции при его задержании. На пятый день состояние его здоровья сильно ухудшилось, и к вечеру он согласился прекратить голодовку, указала представитель ОНК Дагестана Ума Аскерханова.

Халитов предполагал тогда, что силовики хотели помешать проведению пикета в день избрания главы Дагестана Народным собранием республики. Им стал Сергей Меликов. За его кандидатуру проголосовали 82 из 87 депутатов, присутствовавших на сессии Народного собрания республики. Избрание Меликова продемонстрировало отсутствие оппозиции в парламенте Дагестана, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Требование же ввести прямые выборы за кандидатов в главы Дагестана, с которыми на пикеты выходил активист Салим Халитов, не имеет большой поддержки в республике в связи с безразличным отношением жителей к голосованию и фальсификациями на выборах, посчитали также политологи.

Салим Халитов обжаловал решение судьи Советского райсуда Махачкалы об административном аресте на 10 суток. После выхода на свободу он написал доверенность на юриста Марата Исмаилова и подготовил жалобу, так как считает, что постановление судьи было вынесено незаконно.

По мнению активиста, изложенные в постановлении суда сведения недостоверны. "При вынесении постановления суд первой инстанции сослался лишь на рапорты оперативников, которые не были допрошены. Тем самым было нарушено право Халитова на справедливое судебное разбирательство", - говорится в жалобе (имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В ней также отмечается, что никто из оперативников, которые его задерживали, не представился и не предъявил удостоверения.

В материалах дела нет объективных доказательств, подтверждающих событие административного правонарушения и его состав, указал Халитов в жалобе. "Никаких видеозаписей в материалах дела нет, вся доказательная база состоит из рапортов сотрудников полиции, которые не имеют ничего общего с понятием совокупность доказательств", - говорится в документе.

В ходе заседания Халитов ходатайствовал о приобщении к делу видеозаписи, которую он вел 14 октября при попытке пройти на площадь в Махачкале. Площадь в тот день была оцеплена, а вход осуществлялся через рамки металлодетектора.

"На записи видно, как я по просьбе силовиков открыл сумку и выложил все вещи, а также передал паспорт. Проверку паспортных данных осуществлял прикомандированный сотрудник, там же находились оперативники. Эта видеозапись опровергает сведения, указанные в рапортах сотрудников полиции, что я не подчинился законным требованиям и не показал документы", - пояснил Халитов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, он вел запись на телефон, однако после задержания все данные с телефона были удалены, говорит Халитов. "Пока я находился в камере отдела полиции, у меня изъяли телефон и поместили в камеру хранения дежурной части. Видимо, силовики получили к нему доступ и удалили файлы. Но видеозаписи я смог восстановить", - пояснил активист.

По мнению Салима Халитова, это доказательство и стало основанием для вынесения апелляционного решения в его пользу. "Судья изучил представленный мной диск. Я объяснил суду, что при рассмотрении моего дела в Советском суде фактически был лишен возможности защищаться. Телефон у меня изъяли, меня вели под конвоем, в наручниках. А просьбу предоставить мне адвоката или юриста проигнорировали и даже убрали это мое замечание из материалов дела", - рассказал он.

В своей жалобе в Верховный суд Дагестана Халитов просил отменить постановление Советского райсуда и вынести новое решение о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава правонарушения. Судья удовлетворил требования частично, отменив решение суда первой инстанции, и направил дело на новое рассмотрение в Советский районный суд Махачкалы.

Апелляция поступила в Верховный суд Дагестана 1 ноября, рассмотрение состоялось сегодня, следует из карточки дела на сайте суда.

После суда Салим Халитов написал заявление на имя министра внутренних дел Дагестана с требованием привлечь к ответственности сотрудников, которые задерживали его. "Когда я в спецприемнике объявил голодовку, ко мне приходили два заместителя начальника УМВД Махачкалы. Они курируют райотделы полиции города, и поэтому я рассказал им о том, что силовики получили доступ к моим записям и удалили их с телефона. Но никакой реакции не последовало. Поэтому я написал сегодня заявление на имя министра, чтобы он лично разобрался в этом вопросе", - отметил он.

Подробнее о выборах, которые прошли в сентябре в Дагестане и других регионах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о выборах в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа отслеживаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".