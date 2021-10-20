20 октября 2021, 14:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники спецприемника уговорили дагестанского активиста Салима Халитова прекратить сухую голодовку. Халитов находится под наблюдением врача, состояние его улучшается, сообщила сегодня представитель ОНК Дагестана Ума Аскерханова.

Как писал "Кавказский узел", Салим Халитов после сентябрьских выборов в Госдуму и Народное собрание Дагестана провел серию акций протеста. 30 сентября, во время первой сессии республиканского парламента, он вышел на пикет с заявлением о нелегитимности нового созыва. 13 октября Халитов провел еще один пикет - с требованием вернуться к всенародным выборам главы Дагестана. В тот же день, по словам активиста, на него напали силовики, попытавшись спровоцировать на драку. 14 октября Халитова задержали у металлодетектора на входе на центральную площадь Махачкалы, 15 октября суд в Махачкале признал его виновным в неповиновении сотруднику полиции и назначил 10 суток административного ареста. После ареста Халитов объявил сухую голодовку. Он требовал встречи с министром внутренних Дагестана и муфтием республики, чтобы рассказать о действиях сотрудников полиции при его задержании. На пятый день сухой голодовки он находился в крайне плохом состоянии, указала представитель ОНК Дагестана Ума Аскерханова.

Халитов предположил, что силовики хотели помешать проведению пикета в день избрания главы Дагестана Народным собранием республики. Им стал Сергей Меликов. За его кандидатуру проголосовали 82 из 87 депутатов, присутствовавших на сессии Народного собрания республики. Избрание Меликова продемонстрировало отсутствие оппозиции в парламенте Дагестана, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Салим Халитов прекратил голодовку, с ним все в порядке, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" один из работников спецприемника.

Информацию о завершении голодовки подтвердила и заместитель председателя ОНК Дагестана Ума Аскерханова. Она сегодня утром посетила Халитова в камере спецприемника.

"Салим пять дней не ел и не пил. Уговорить его хоть немного поесть никто не мог. Но сотрудники спецприемника на протяжении всех этих дней его постоянно уговаривали принять пищу. И вечером (19 октября – прим. "Кавказского узла"), после долгих уговоров сотрудников спецприемника, он согласился немного поесть. Работники спецприемника оказали огромное содействие, чтобы он отказался от голодовки и стал принимать полноценную пищу. Они все это время относились к нему по-человечески, это отмечал и сам Салим", - рассказала Аскерханова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, Халитов уже приходят в себя и чувствует себя лучше. "К нему вызвали врача, он наблюдает за ним. Салим чувствует себя неплохо, жизнь человека спасена", - отметила она.

Срок содержания под арестом у Халитова заканчивается в воскресенье, 24 октября, уточнила правозащитница.