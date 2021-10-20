Политологи сочли неактуальным требование Халитова о прямых выборах главы Дагестана

20 октября 2021, 19:33

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Требование ввести прямые выборы за кандидатов в главы Дагестана, с которыми на пикеты выходил активист Салим Халитов, не имеет большой поддержки в республике в связи с безразличным отношением жителей к голосованию и фальсификациями на выборах, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", Салим Халитов после сентябрьских выборов в Госдуму и Народное собрание Дагестана провел серию акций протеста. 30 сентября, во время первой сессии республиканского парламента, он вышел на пикет с заявлением о нелегитимности нового созыва. 13 октября Халитов провел еще один пикет - с требованием вернуться к всенародным выборам главы Дагестана. В тот же день, по словам активиста, на него напали силовики, попытавшись спровоцировать на драку. 14 октября Халитова задержали на площади, 15 октября суд назначил 10 суток административного ареста за неповиновении сотруднику полиции. После ареста Халитов объявил сухую голодовку с требованием встречи с главой МВД Дагестана и муфтием республики, чтобы рассказать о действиях сотрудников полиции при его задержании. На пятый день состояние его здоровья сильно ухудшилось, и к вечеру после уговоров работников спецприемника он согласился прекратить голодовку, указала представитель ОНК Дагестана Ума Аскерханова.

Халитов предположил, что силовики хотели помешать проведению пикета в день избрания главы Дагестана Народным собранием республики. Им стал Сергей Меликов. За его кандидатуру проголосовали 82 из 87 депутатов, присутствовавших на сессии Народного собрания республики. Избрание Меликова продемонстрировало отсутствие оппозиции в парламенте Дагестана, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Идею о всенародном голосовании за главу Дагестана разделяют в республике немногие, считает политолог Эдуард Уразаев. "Таких людей в республике немного, потому что общее отношение к институту выборов формальное, многие безразличны к нему. Это для них скорее такой необязательный ритуал, который можно выполнять, а можно и не выполнять. Мнение такое, что от их голосов ничего не зависит, а все решается в структурах власти. Поэтому я считаю, что требование, с которым выходил на пикет Салим Халитов, не имеет какой-то серьезной поддержки в широких кругах", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Итоги выборов, как полагает Уразаев, в нынешней ситуации предрешены вне зависимости от формы их проведения. "На данном этапе истории, в нынешней политической ситуации изменения не так актуальны. Сергей Меликов, как бы не проводились выборы, стал бы главой. Это было бы и при избрании Владимира Васильева, а до этого – и Рамазана Абдулатипова", - сказал политолог.

Салим Халитов, проводивший акции протеста, не опирался на какие-либо движения, определенные политические структуры или серьезные силы, подчеркнул Уразаев. "Есть рациональность в его требованиях, определенная логика. Но при существующих условиях, его требования выглядят, если не как "донкихотство", то, как минимум, оторванные от политических реалий республики", - заключил политолог.

Тема всенародного голосования при выборе главы республики, мэров городов и глав районов не новая, она периодически озвучивается разными политическими деятелями или представителями общественности, указал политолог, глава дагестанского отделения партии "Яблоко" Альберт Эседов. "Но, как правило, она всплывает на короткий промежуток времени перед избранием нового руководителя республики. Актуальность этого вопроса назревает только в период отбора кандидатов на пост главы и голосования депутатов. Так или иначе, ее озвучивали еще со времен Муху Алиева (президент Дагестана с 2006 по 2010 год - прим. "Кавказского узла"), - напомнил Эседов.

Требовать всенародного голосования Салим Халитов начал после того, как поучаствовав в качестве наблюдателя на трехдневном голосовании, "воочию увидел" как проходят выборы, отметил представитель "Яблока". "Первый его протест был против признания итогов голосования в Народное Собрание республики, так как он увидел, что выборы прошли нечестно. А затем он выступил за всенародное избрание главы. То есть, он ратует за такую же процедуру, как и при избрании парламента, который, к слову, был выбран всенародно. Получается двоякое восприятие. Поэтому для изменения формы избрания главы в первую очередь необходимо добиться проведения свободных и состязательных демократических выборов, чтобы в них принимали участие разные кандидаты, на них не оказывалось давление и не применялся против них административный ресурс", - подчеркнул Альберт Эседов.

Он отметил, что без организации состязательных и честных выборов от введения процедуры прямых выборов главы республики изменений не произойдет. "Требовать всенародных выборов главы Дагестана вполне логично. За руководителя должны голосовать жители. Я и сам сторонник этого. Но прежде нужно исправить то, как у нас организован выборный процесс, привести в соответствие с действующими законами. Честно ответить, правильно ли проводится подсчет голосов, отражает ли он реальное волеизъявление граждан. Если это все будет соблюдаться, то тогда и можно призывать к всенародному голосованию", - пояснил Эседов.

По его мнению, если бы выборы в парламент проводились демократично, то у населения было бы больше доверия к депутатам. "Если бы дагестанцы были уверены, что они поддержали кандидатуру депутата, который прошел в парламент, а Народное Собрание сформировано без нареканий, то меньше вопросов бы возникло при делегировании им полномочий по голосованию за кандидатов в главы Дагестана. В этом и корень этого вопроса", - отметил Эседов.

Подробнее о выборах, которые прошли в сентябре в Дагестане и других регионах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о выборах в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа отслеживаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".