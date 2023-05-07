Аналитики прокомментировали особенности защиты предприятий критической инфраструктуры от атаки дронов

07 мая 2023, 03:51

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Для защиты предприятий критической инфраструктуры, например, нефтеперерабатывающих предприятий, необходимо выстраивать систему защиты от беспилотников, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару был присвоен высший ранг сложности. Источники сообщили о взрыве перед пожаром. В ночь на 4 мая произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в поселке Ильский. Источник в экстренных службах уточнил, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника. Аналогичный летательный аппарат взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. В тот же день заводы возобновили работу. Еще один пожар произошел 5 мая на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожар произошел из-за атаки беспилотника. В МЧС сообщили, что возгорание потушено, пострадавших нет.

Защита нефтеперерабатывающих заводов от атак дронов вполне возможна, заявили 6 мая корреспонденту "Кавказского узла" аналитики. При этом он высказали разные мнения по поводу того, следует ли эвакуировать население расположенных поблизости населенных пунктов в случае, если подобные предприятия поражены беспилотниками.

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина для защиты объектов от атаки дронов "надо создать глубоко эшелонированную систему ПВО и использовать систему радиоэлектронной борьбы". "В этом случае дроны вполне получиться сбивать», - считает он.

По мнению Кошкина, если бы такие предприятия, как нефтеперерабатывающие заводы, стояли вдалеке от населенных пунктов, их было бы легче защищать. «Но, во-первых, города растут и "подходят" к НПЗ. Во-вторых, городским автомобилистам и общественному транспорту нужно топливо, которое накладно вести издалека», - отметил он.

Что касается необходимости эвакуировать жителей расположенных поблизости населенных пунктов в случае пожара на НПЗ, то, по словам Кошкина, многое зависит от масштаба возгорания. «У гражданской обороны и местных властей есть четкие инструкции об уровнях опасности при возгорании. И в зависимости от того, какого уровня достиг пожар, предпринимаются те или иные меры», - отметил он.

Бывший депутат Государственной Думы России, полковник ФСБ РФ в отставке Геннадий Гудков* отметил, что безопасность НПЗ, как, впрочем, и других объектов, определяется плотностью ПВО. «В принципе, при нормальной ПВО дроны сбивают. Дрон - это не суперсредство, он летит на относительно небольших скоростях. Баллистические ракеты, к примеру, летят на гораздо большей скорости. Основные достоинства дрона - он летит на небольшой высоте, поэтому его сложнее заметить. Сейчас в России ПВО не хватает, были большие сокращения, так что сейчас нет специалистов и нужного числа техник, чтобы прикрывать все. Тем более, что ПВО к этому и не готовилось. А сейчас нужно ставить радары на высоты, либо поднимать в воздух самолеты с аналогом американской системы АВАКС, чтобы фиксировать все, что взлетело. Иначе радары просто не видят дрон, особенно если он укрылся за холмом», - заявил Гудков.

Он считает, что при аналогичных ударах по НПЗ, как были в Краснодарском крае и Ростовской области, нет необходимости для эвакуации населения, так как наносятся точечные удары по инфраструктуре. «Риск для мирного населения минимален. Если и бывают жертвы среди мирного населения, то это случайные жертвы», - подчеркнул Гудков.

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