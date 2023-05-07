07 мая 2023, 03:51

Аналитики прокомментировали особенности защиты предприятий критической инфраструктуры от атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Для защиты предприятий критической инфраструктуры, например, нефтеперерабатывающих предприятий, необходимо выстраивать систему защиты от беспилотников, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару был присвоен высший ранг сложности. Источники сообщили о взрыве перед пожаром. В ночь на 4 мая произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в поселке Ильский. Источник в экстренных службах уточнил, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника. Аналогичный летательный аппарат взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. В тот же день заводы возобновили работу. Еще один пожар произошел 5 мая на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожар произошел из-за атаки беспилотника. В МЧС сообщили, что возгорание потушено, пострадавших нет.

Защита нефтеперерабатывающих заводов от атак дронов вполне возможна, заявили 6 мая корреспонденту "Кавказского узла" аналитики. При этом он высказали разные мнения по поводу того, следует ли эвакуировать население расположенных поблизости населенных пунктов в случае, если подобные предприятия поражены беспилотниками.

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина для защиты объектов от атаки дронов "надо создать глубоко эшелонированную систему ПВО и использовать систему радиоэлектронной борьбы". "В этом случае дроны вполне получиться сбивать», - считает он.

По мнению Кошкина, если бы такие предприятия, как нефтеперерабатывающие заводы, стояли вдалеке от населенных пунктов, их было бы легче защищать. «Но, во-первых, города растут и "подходят" к НПЗ. Во-вторых, городским автомобилистам и общественному транспорту нужно топливо, которое накладно вести издалека», - отметил он.

Что касается необходимости эвакуировать жителей расположенных поблизости населенных пунктов в случае пожара на НПЗ, то, по словам Кошкина, многое зависит от масштаба возгорания. «У гражданской обороны и местных властей есть четкие инструкции об уровнях опасности при возгорании. И в зависимости от того, какого уровня достиг пожар, предпринимаются те или иные меры», - отметил он.

Бывший депутат Государственной Думы России, полковник ФСБ РФ в отставке Геннадий Гудков* отметил, что безопасность НПЗ, как, впрочем, и других объектов, определяется плотностью ПВО. «В принципе, при нормальной ПВО дроны сбивают. Дрон - это не суперсредство, он летит на относительно небольших скоростях. Баллистические ракеты, к примеру, летят на гораздо большей скорости. Основные достоинства дрона - он летит на небольшой высоте, поэтому его сложнее заметить. Сейчас в России ПВО не хватает, были большие сокращения, так что сейчас нет специалистов и нужного числа техник, чтобы прикрывать все. Тем более, что ПВО к этому и не готовилось. А сейчас нужно ставить радары на высоты, либо поднимать в воздух самолеты с аналогом американской системы АВАКС, чтобы фиксировать все, что взлетело. Иначе радары просто не видят дрон, особенно если он укрылся за холмом», - заявил Гудков.

Он считает, что при аналогичных ударах по НПЗ, как были в Краснодарском крае и Ростовской области, нет необходимости для эвакуации населения, так как наносятся точечные удары по инфраструктуре. «Риск для мирного населения минимален. Если и бывают жертвы среди мирного населения, то это случайные жертвы», - подчеркнул Гудков.

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Примечание:

"Baza обнародовала новую версию взрыва в Ростове-на-Дону", "На Кубани после атаки беспилотника произошел пожар на Ильском НПЗ", "Власти объяснили учениями звуки взрывов в Ейске".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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