Более 20 туристов заблокированы непогодой в горах Дагестана

05 мая 2023, 03:26

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Группа туристов застряла в горах в Гумбетовском районе Дагестана, пока Харибский перевал закрыт из-за снегопада, сообщил сотрудник местной администрации. Ночлег туристам предоставили местные жители.

В группе, заблокированной на Харибском перевале из-за снежных заносов, оказались более 20 человек из разных российских регионов, сообщил глава пресс-службы районной администрации Гамзат Изудинов.

Изудинов заверил, что угрозы для жизни туристов нет: они нашли приют в селе Артлух Казбековского района, пока "спецтехника освобождает дорогу от снежных сугробов", цитирует слова чиновника ТАСС.

"Несмотря на то, что участок дороги республиканского значения Хасавюрт – Тлох, проходящий через Харибский перевал, дорожной техникой был расчищен от снега, из-за плохих погодных условий, продолжающейся снежной бури дорожное полотно снова заносится снегом. Администрация Гумбетовского района и дорожники призывают путников выбрать альтернативные пути, не ехать через Харибский перевал", - сообщил вечером Telegram-канал муниципалитета.

Во время похода по Харибскому перевалу туристы ночевали в палатках. Когда начался интенсивный снегопад и поднялся сильный ветер, жители Артлуха вышли к ним и помогли добраться до села, сообщило издание "Молодежь Дагестана", опубликовав два видео в своем Teleграм-канале.

На первой записи туристы, одетые в легкие плащи-дождевики и ветровки, находятся в палаточном лагере во время снегопада. На второй записи они в сельском доме, благодарят артлухцев за помощь: по словам туристов, сельчане, в том числе глава Артлуха, спасли их из "очень плохой ситуации", предоставили теплый дом, накормили, дали возможность высушить промокшие вещи и помыться.

Харибский перевал расположен на границе Гумбетовского и Казбековского районов Дагестана, высота горы составляет более 2,5 тысяч метров над уровнем моря. У подножия Хариба расположены высокогорные села Артлух и Данух, следует из справки на официальном сайте Гумбетовского района.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в селе Мехельта (административный центр Гумбетовского района) облачно, идет дождь, температура воздуха составляет +6 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду, а днем 5 мая воздух прогреется до +12. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе предоставляется возможность корректировать данные метеорологов, что позволяет получить более точный прогноз. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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