Многочисленные туристы создали угрозу памятникам Старого Гоора

29 декабря 2022, 11:18

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Из-за существенного увеличения потока туристов власти приняли решение запретить вход в башенный комплекс на территории села Старый Гоор. Туристы могут осматривать памятник культуры на расстоянии, рассказал руководитель Дагнаследия Махач Мусаев. Местный житель и экскурсовод подтвердили, что туристов в Старом Гооре с каждым годом становится больше.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее жители Дагестана неоднократно высказывали критику в адрес туристов. Так, в мае 2021 года местные жители обвинили туристов в загрязнении водохранилища у Чиркейской ГЭС. Водоем загрязняют и сами местные жители, возразили тогда их оппоненты. Приезжающие в Дагестан туристы также неоднократно высказывали свои претензии. Например, 10 мая 2021 года участники экспедиции на внедорожниках призвал руководство Дагестана ликвидировать свалку в посещаемом туристами месте близ села Анди в Ботлихском районе.

Гоорские башни расположены в селе Гоор в Шамильском районе. В прошлом это был оборонительный комплекс из семи башен и примыкавших к ним двухэтажных жилых домов. Строения располагались на вершине горы, на краю отвесной пропасти. Четыре башни разрушены. Из них в XX веке на небольшом расстоянии от крепости были построены дома, таким образом аул Гоор был перенесен на новое место. За башнями и постройками, расположенными рядом, закрепилось название Старый Гоор, сообщается на сайте "Туристер.ру".

Из-за роста числа туристов ограничен доступ к средневековым башням в селении Гоор в Шамильском районе, рассказал руководитель агентства по охране культурного наследия Дагестана (Дагнаследие) Махач Мусаев. "Раньше антропогенная нагрузка [на башни] была меньше, чем сейчас. Она очень сильно увеличилась", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ограничение введено, чтобы состояние башен не ухудшалось, добавил Мусаев. "Мы закрыли доступ непосредственно в объект. Визуально осматривать [на расстоянии] никаких ограничений нет. Внутрь памятника могут проходить только специальные службы, но не туристы", – сказал Мусаев.

Мера принята в соответствии с законодательством, и башенный комплекс в селении Гоор не первый объект, доступ к которому ограничивается в соответствии с требованием "Дагнаследия", отметил он.

На объекты культурного наследия в Дагестане идет большой поток внешнего и внутреннего туризма. При этом есть туристы, в том числе и из числа местных жителей, которые находясь там совершают то, чего делать нельзя – например, прыгают. Это угрожает сохранности памятника и безопасности самого человека, отметил Мусаев.

Решение том, чтобы запретить туристам входить внутрь башен, было принято по итогам совещания, в котором приняли участие власти района и различные ведомства. "Мы пришли к выводу, что лучше будет временно, до того как мы не сможем улучшить состояние объекта, прибегнуть к этой мере", – сказал Мусаев.

"Дагнаследие" ищет деньги на реставрацию памятника, в какую-либо из республиканских программ эти реставрационные работы не могут быть включены, так как памятник находится в федеральной собственности, добавил он. "Идет проработка вопроса. Ищем варианты. Мы взаимодействуем в этом вопросе с территориальным управлением Россимущества, а также с министерством культуры России", – пояснил Мусаев.

Башенный комплекс в селе Гоор пользуется большой популярностью среди туристов. В основном туда едут люди вне туристических групп и без гидов. Число туристов в текущем году увеличилось по сравнению с прошлым годом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Джабраил.

По его мнению, это связано с тем, что туристы передают информацию о памятнике друг другу и советуют его посетить. Также к башням приезжают различные туристические группы. Сами башни расположены выше нынешнего населенного пункта Гоор. Дорога к ним грунтовая и доехать до башенного комплекса можно на внедорожнике, добавил сельчанин.

Гоорские башни, а также село Старый Гоор, пользуются популярностью среди туристов, подтвердил экскурсовод Магомед.

Он отметил, что проводит групповые туры по различным туристическим местам Дагестана. Село Старый Гоор включено в несколько дагестанских туристических маршрутов. Большинство туристов посещает гоорские башни именно потому, что они включены в эти маршруты. Но есть и те туристы, которые целенаправленно просят отвезти их именно к этим башням, пояснил экскурсовод.

Магомед добавил, что в текущем году он проводил экскурсии к горским башням для нескольких групп туристов. "Мы туда не заходим, только осматриваем визуально", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в июле 2021 года власти Дагестана подготовили памятку для гостей республики. В ней, в частности, было указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты. В этой памятке также содержался призыв не допускать "активных проявлений чувств между мужчиной и женщиной на публике, таких как поцелуи, объятия и прочее". Часть пользователей интернета сочли рекомендации разумными, их оппоненты указали, что сами жители Дагестана зачастую не соблюдают внесенные в памятку правила.

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