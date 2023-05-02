Видео о целующихся туристах вызвало споры о соблюдении традиций в Дагестане

02 мая 2023, 09:17

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В Дагестане необходимо принять закон о соблюдении традиций и дресс-коде, заявили пользователи соцсети "ВКонтакте", посмотревшие ролик о том, что житель Дагестана сделал замечание целовавшимся на улице туристам. Требования, предъявляемые к отдыхающим, не соблюдают сами местные жители, отметили их оппоненты.

Как сообщал "Кавказский узел", в Дагестане неоднократно поднималась тема о вводе дресс-кода для туристов, и возникали споры о правилах поведения отдыхающих. Так, 6 июня 2022 года в соцсетях распространился ролик, на кадрах которого помощник муфтия республики Абдулла-хаджи Хидирбеков заявил, что туристы начнут соблюдать местные обычаи и дресс-код, если дагестанцы будут показывать им пример в этом. Одни пользователей соцсети тогда поддержали этот призыв, другие высказали резкую критику в адрес туристов.

21 июля 2020 года на смотровой площадке Сулакского каньона в Казбековском районе Дагестана появилась табличка с призывом к приезжим соблюдать дресс-код. Некоторые пользователи соцсетей тогда заявили, что дресс-код может отпугнуть туристов, и это скажется на доходах местных жителей. Минтуризма Дагестана заверило, что табличка появилась по частной инициативе. Однако муфтият Дагестана, сославшись на жалобы местных жителей, также призвал гостей республики чтить местные "традиции и устои".

1 мая в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте" был опубликован ролик, на кадрах которого показаны мужчина и женщина, стоящие на крыльце около здания. Им, активно жестикулируя, что-то объясняет парень.

"Заметили туристов целующихся на улице. Остановил машину на обочине и сделал даже не замечание, а вежливое напоминание, что в нашей республике не приветствуется это, попросив у них прощения, и пожелал хорошего отдыха", – пояснил автор ролика.

Эта запись в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 166 тысяч пользователей, на 09.15 мск набрала 692 отметки с реакцией пользователей и 500 комментариев. Часть их авторов похвалила парня, который сделал туристам замечание.

"Вот это правильный подход – красиво, аккуратно, доходчиво", – считает Шамиль Рубинов.

"Правильно сделал, как надо. И вежливо! Если это допускать, будет хаос", – отметила Амина Рамазанова.

Другая часть пользователей заявила о необходимости введения дресс-кода. "Надо на республиканском уровне принять закон, запрещающий такое поведение в общественных местах", – считает Павел Савельев. "Запретить приезжать", – заявил Низам Хасанов.

"Штрафы нужно накладывать, что не соблюдают правила и традиции", – заявила Yasmin Ibragimova.

"Приезжают, и не соблюдают дресс-код и нормы республики", – написала Адамина Адамина.

Другие комментаторы указали, что традиции не соблюдают сами жителя Дагестана. "Памятку для самих дагестанцев когда составят?" – спросила Зая М.

"Можно подумать, что в республике так не делают наши, их тоже тогда стыдите, в парке на каждом шагу такое можно встретить", – заявила Афиса Халилова.

"Зайди в любую кальянную, и ты увидишь, чем там занимаются местные люди. Вот туда идите и делайте замечания", – подчеркнула Яна Янбарисова.

Напомним, в 2020 году две девушки после визита в Дагестан опубликовали фото топлес, сделанное у Сулакского каньона. Это вызвало возмущение замглавы администрации Унцукульского района. Он потребовал удалить публикацию, пригрозив пожаловаться силовикам на оскорбление чувств верующих. Сулакский каньон не обозначен как священное место, возразила в ответ одна из девушек.

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