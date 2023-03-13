Дагестан оказался самой дорогой республикой в федеральном округе для туристов

13 марта 2023, 00:38

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Дагестан стал лидером в Северо-Кавказском федеральном округе по стоимости отдыха для туристов. При этом в Дагестане средний турист проводил больше дней, чем в других республиках.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле 2022 года туроператоры отметили рост спроса на туры в Дагестан в среднем на 25-30% по сравнению с сезоном предыдущего года.

В 2021 Дагестан впервые посетило более миллиона туристов. Сергей Меликов поручил главам муниципалитетов проконтролировать решение проблем с безопасностью, санитарным состоянием и инфраструктурой туробъектов. На решение указанных проблем власти готовы выделить 60 миллионов рублей. В августе 2022 года Дагестан вошел в число регионов-получателей финансирования на реализацию проектов в области туризма в 2023 году, на развитие пляжных зон и туристических маршрутов и кемпингов республике выделено более 317 млн рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В 2022 году туристы стали экономить, по данным Сбера, с учётом инфляции реальные расходы одного туриста упали на 7%. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, в 2022 году путешественники чаще выбирали более бюджетные варианты размещения, чем год назад, сделали выводы авторы исследования, проведенного аналитиками Сбера и OneTwoTrip.

Более половины своих трат (51%) в регионе пребывания средний турист делал в продуктовых магазинах. На кафе, бары и рестораны пришлось 16% расходов. При этом планирование поездок стало более спонтанным, более всего это заметно на процессе бронирования авиабилетов. Около 90% всех покупок авиабилетов и бронирований отелей происходит не ранее чем за 30 дней до поездки, говорится в релизе, опубликованном 11 марта на сайте СберИндекс.

В среднем, гости Дагестана в 2022 году за сутки пребывания тратили 5 554 рубля. Немногим дешевле обходилась поездка в Северную Осетию – здесь один день отдыха стоил 5 291 рубль. Экономнее были гости, посетившие Чечню и Кабардино-Балкарию, где в среднем турист тратил около 4,5 тысяч рублей в день.

Дешевле всего обходились поездки в Карачаево-Черкесию и Ингушетию, где туристы тратили 3,8 тысяч рублей в сутки.

По сроку пребывания туристов Дагестан также стал лидером. Чаще всего гости республики предпочитали оставаться там чуть дольше недели. Шести дней хватало на отдых в Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Чечне, а более кратковременной становилась поездка в Карачаево-Черкесию.

Напомним, ранее жители Дагестана неоднократно высказывали претензии туристам. Так, 14 августа турист, пытавшийся уединиться с женщиной в горах Дагестана, опубликовал видео с извинениями перед местными жителями. Он пояснил, что в первый раз посетил республику и не знал, чего нельзя делать в горах. Позже член Общественной палаты Шамиль Хадулаев заявил, что жители, отчитавшие гостей республики, проявили избыточное рвение, а юрист Али Абакаров отметил, что в поведении туристов не было признаков нарушения закона.

В июле 2021 года власти Дагестана подготовили памятку для туристов, в которой, в частности, было указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты. Также в памятке содержался призыв не допускать "активных проявлений чувств между мужчиной и женщиной на публике".

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