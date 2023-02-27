Пользователи Telegram раскритиковали идею ввести плату за вход в парки Дагестана

27 февраля 2023, 17:44

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Посещение нескольких парков и других природных достопримечательностей решено сделать платным, объявило правительство Дагестана. Сначала следует обустроить эти туристические объекты, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2022 года туроператоры зафиксировали рост спроса на туры в Дагестан в среднем на 25-30% по сравнению с сезоном 2021 года. В августе чиновники и специалисты туристической отрасли обсудили планы строительства в Дагестане нового курорта на Каспийском побережье. Современный курорт между Махачкалой и Дербентом сможет принять туристов уже через три года, после полного запуска он обеспечит 110 тысяч рабочих мест, заявил в сентябре 2022 года глава республики Сергей Меликов.

В 2021 году число туристов, посетивших Дагестан, впервые превысило миллион. Сергей Меликов поручил главам муниципалитетов проконтролировать решение проблем с безопасностью, санитарным состоянием и инфраструктурой туробъектов. На решение этих проблем власти готовы выделить 60 миллионов рублей, сообщил глава Минтуризма Дагестана. В августе 2022 года Дагестан вошел в число регионов-получателей финансирования на реализацию проектов в области туризма в 2023 году. На развитие пляжных зон и туристических маршрутов и кемпингов республике выделено более 317 млн рублей, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Посещение ряда туристических объектов в Дагестане решено сделать платным, сообщило сегодня со ссылкой на постановление правительства Дагестана издание "Мирмол" в своем телеграм-канале.

Согласно постановлению, платным станет посещение природных парков «Верхний Гуниб», «Хунзахский» и «Ицари», Карадахской и Салтинской теснин, Ханагского водопада, озера Мочох, водопада Чвахило и Алмакского каньона, говорится в публикации.

Постановление датировано 20 февраля. "Установить размер платы за одно посещение особо охраняемой природной территории регионального значения для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемой природной территории регионального значения […] в размере 100 рублей", - говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте правительства Дагестана.

По состоянию на 17.40 мск, под публикацией издания размещено четыре комментария. Три из них оставил Артуp Амирханoв. "А на что, по-вашему, должны содержаться туристические объекты? В принципе, логично. В той же Абхазии многие объекты платные", - написал он.

"А можно не брать с дагестанцев. Это все-таки наша земля", - написала в своем комментарии Эльмира Маммаева.

Сообщение о решении кабмина размещено и в телеграм-канале "Что там у дагестанцев?". К 17.40 мск под ним опубликовано 35 комментариев. Авторы некоторых из них указали, что до введения ограничений на вход следует обустроить туристические локации.

"Пусть сначала инфраструктуру создадут нормальную, чтоб стыдно не было", - написал, в частности, Werwolf Werwolf. "Еще ничего не обустроили, никакой инфраструктуры, грязь и мусор... зато плати!" – возмутилась Elen.

"Чтоб туристов привлекать, надо инфраструктуру и сервис подтянуть. Ничего нет, либо в никудышном состоянии, зато плати", - высказал мнение Gadzhi. "Сейчас все платно", - заметил М. "Было бы за что платить, вот в чем проблема", - ответил на это Иса.

"Запахло деньгами, не удержались", - пошутил Курбан. "Хочу спросить у жадного до всего правительства, а за воздух тоже будете драть три шкуры или как?" – поинтересовалась Марьям.

"Правильно делают, что начали собирать, главное, чтоб деньги в первую очередь шли на порядок и чистоту на этих объектах и жителям этой местности", - написал Тамтут. "Если всё правильно сделать и брать за посещение всех туристических объектов в республике, можно содержать все эти места в порядке и чистоте. Плюс очень серьезно пополнить бюджет", - добавил этот же пользователь в другом комментарии.

"Желаемое за действительное. Вряд ли деньги пойдут в бюджет", - заметил в ответ Магомедхабиб Халилбегов. "Деньги пойдут в бюджет точно, невозможно писать, что у нас миллионы туристов, и чтоб сборов в бюджет не было", - возразил Тамтут.

Напомним, в сентябре 2022 года депутат Госдумы Хизри Абакаров сообщил, что посещение светомузыкальных шоу на фонтанном комплексе в Дербенте станет платным, для обслуживания парка создается управляющая компания. Он пояснил, что ранее обслуживанием занималась мэрия, но справляться с этим город уже не может. Платить 500 рублей, чтобы посетить светомузыкальное шоу, - очень дорого, учитывая дорогу и сопутствующие расходы, отметили пользователи соцсети и задались вопросом, зачем было строить фонтан, если у городских властей нет денег, чтобы содержать его.

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