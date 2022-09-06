Меликов попросил Путина поддержать идею курорта на Каспии

06 сентября 2022, 18:50

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Современный курорт между Махачкалой и Дербентом сможет принять туристов уже через три года, после полного запуска он обеспечит 110 тысяч рабочих мест, заявил сегодня Сергей Меликов.

Как писал "Кавказский узел", туроператоры в июле зафиксировали рост спроса на туры в Дагестан в среднем на 25-30% по сравнению с сезоном 2021 года. Все отели в Дагестане забронированы на сто процентов как минимум до октября, сообщил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Чиновники и специалисты туристической отрасли в Москве в августе обсудили планы строительства в Дагестане нового морского курорта.

Сергей Меликов обратился сегодня к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать идею создания современного курорта на Каспийском побережье, проинформировала администрация главы Дагестана в своем Telegram-канале.

Новый морской курорт на побережье Каспийского моря в Дагестане сможет принять первых туристов через три года, сообщил Меликов в ходе заседания президиума Государственного совета РФ. По его словам, создание курорта планируется реализовать в несколько этапов. "Курорт коренным образом может изменить структуру экономики Дагестана и стать драйвером развития в регионе высокотехнологичных индустрий", - привел его слова "Интерфакс".

Потенциал территории позволяет построить объекты общей площадью более 18 миллионов квадратных метров, что обеспечит создание более 110 тысяч новых рабочих мест, говорится в сообщении.

На первоначальном этапе курорт может быть размещен "на территории площадью 5 тыс. га, расположенной между Махачкалой и Дербентом и являющейся незастроенным земельным массивом, находящимся в федеральной и региональной собственности", приводятся слова Меликова в сообщении на сайте главы Дагестана. По его словам, проект нового курорта на Каспии, объединяет в себе как пляжный, бальнеологический, так и этно-, агро- и гастрономический туризм.

Помимо этого Меликов предложил построить автодорогу, которая свяжет Кавказские Минеральные Воды, плато Лаго-Наки, курорты горного кластера Сочи и Архыз, указано в сообщении.

Напомним, в 2021 году число туристов, посетивших Дагестан, впервые превысило миллион. В апреле глава республики Сергей Меликов поручил главам муниципалитетов проконтролировать решение проблем с безопасностью, санитарным состоянием и инфраструктурой туробъектов. На решение этих проблем власти готовы выделить 60 млн рублей, сообщил глава Минтуризма Дагестана. В августе Ростуризм выбрал 48 регионов России, которые получат финансирование на реализацию проектов в области туризма в 2023 году. Дагестан выиграл гранты по всем трем заявленным категориям. На развитие пляжных зон, национальных туристических маршрутов, кемпингов и выпуск электронных путеводителей республике выделено более 317 млн рублей, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Отметим, что туристы в Дагестане нередко сталкиваются с особенностями местного менталитета. "Кавказский узел" писал о случаях недовольства местных жителей поведением и внешним видом туристов. В связи с этим в июле 2021 года была подготовлена памятка для гостей региона. В ней, в частности, указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты. В этой памятке также содержится призыв не допускать "активных проявлений чувств между мужчиной и женщиной на публике, таких как поцелуи, объятия и прочее". Часть пользователей интернета сочли рекомендации разумными, их оппоненты указали, что сами жители Дагестана зачастую не соблюдают внесенные в памятку правила.

13 августа было опубликовано видеообращение имама села Гуниб Абдулы Магомедалиева к туристам с призывом соблюдать дресс-код. Он подчеркнул, что одежда должна быть широкой, не подчеркивающей контуры тела, особенно женщинам не следует надевать вещи, подчеркивающие формы тела, и прозрачную одежду.

3 сентября глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на видеозапись конфликта местного жителя с приезжими, который в грубой форме отреагировал на девушку в купальнике и прозрачной накидке и публично сделал ей замечания, снимая это на камеру. Пользователи Telegram указали, что автор видео повел себя агрессивно и разжигал конфликт вопреки извинениям туристов. После этого автор ролика дал объяснения полиции. Меликов указал, что резкие замечания и грубость от мусульман настраивают туристов против ислама, поддержав аналогичный посыл председателя совета имамов Каспийска Шамиля Багандалиева. Глава Дагестана призвал жителей республики быть терпимее и мягко наставлять тех, кто нарушает принятые в республике нормы.

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