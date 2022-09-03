Меликов призвал жителей Дагестана быть терпимее к туристам

03 сентября 2022, 15:40

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Резкие замечания и грубость от мусульман настраивают туристов против ислама, заявил сегодня Сергей Меликов, поддержав аналогичный посыл председателя совета имамов Каспийска Шамиля Багандалиева. Глава Дагестана призвал жителей республики быть терпимее и мягко наставлять тех, кто нарушает принятые в республике нормы.

Как писал "Кавказский узел", видеозапись конфликта местного жителя с приезжими была размещена 28 августа в Telegram. Автор видео обратил внимание на девушку в купальнике и прозрачной накидке и в грубой форме публично сделал ей замечания, снимая это на камеру. Пользователи Telegram указали, что автор видео повел себя агрессивно и разжигал конфликт вопреки извинениям туристов. После этого автор ролика дал объяснения полиции.

В Дагестане и Чечне нет законов, которые запрещают туристам ходить в шортах или прозрачной одежде, а адаты не распространяются на туристов. Устранить недовольство местных жителей несоблюдением принятых в республиках правил поведения можно, создав туристические зоны, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи и представитель муфтията.

Сергей Меликов сообщил сегодня, что посмотрел пятничную проповедь председателя совета имамов Каспийска Шамиля Багандалиева, который прокомментировал конфликт жителя Дагестана в магазине с туристами из-за внешнего вида. Имам объяснил, почему такие замечания неуместны, указал Меликов в своем Telegram-канале, порекомендовав жителям республики ознакомиться с этой проповедью.

В проповеди Багандалиев говорит о том, что поведение, которое продемонстрировал автор ролика, недопустимо. "Что произошло с людьми? О, дорогой брат, для чего ты это делаешь? Кому ты это показываешь? С животными нельзя так обращаться, не то что с людьми. К нам приезжают люди, разные люди, иной конфессии, иной культуры, которые совсем далеки от нашего менталитета, которые далеки от наших адатов. Но они приезжают к нам. И когда они одеты неправильно или что-то непристойное сделали, в первую очередь в Дагестане что сегодня делают? Снимают это на телефон, и во вторую очередь покрывают его грязными словами. (...) Религия от тебя требует, чтобы ты так грубо с людьми обращался? Как бы они ни были одеты, что бы они ни делали, ты разве имеешь право людей оскорблять?" – говорится имам в проповеди, запись которой размещена в Telegram-канале муфтията Дагестана.

Имам указал, что замечания в подобном тоне могут настроить людей против ислама. "Пришли из далеких краев, услышали о Дагестане, но как их встретили, как их выгнали отсюда? После этого у них разве будет теплота к нам? И разве они будут хорошо отзываться о религии ислам, о мусульманах?" – спросил он.

Выступил имам и против съемок подобных инцидентов. "Зачем ты это снимаешь? Что ты такого сделал, чтобы ты мог снять и распространять среди других людей? Какое мнение складывается у тех людей, которые видят эти ролики сегодня. Почему мы сами очерняем Дагестан? Почему мы сами становимся причиной, чтобы о нас говорили плохо?" – осказал Багандалиев.

Глава Дагестана согласился с мнением имама. "Да, к нам приезжают люди, далёкие от нашей культуры, религии и адатов. Но если их внешний вид или поведение не соответствуют нашим нормам, наставление нужно делать мягко, вежливо, не привлекая внимания окружающих и уж тем более без камер и нецензурной брани. Грубость, резкость и оскорбления говорят лишь о плохом воспитании и необразованности того, кто делает замечание, а тех, кому его делают, – настроит против ислама и дагестанцев", – написал он.

Меликов добавил, что необходимо проявлять терпимость. "Ислам учит терпимости, а дагестанское воспитание – уважению к гостям, женщинам. Не забывайте, что любое наставление нужно делать с любовью к человеку. А самым лучшим наставлением остаётся собственный хороший пример", – указал глава Дагестана в сообщении.