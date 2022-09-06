Введение платы за посещение фонтана в Дербенте удивило пользователей соцсети

06 сентября 2022, 06:10

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Платить 500 рублей, чтобы посетить свето-музыкальное шоу на новом фонтанном комплексе в Дербенте - очень дорого, учитывая дорогу и сопутствующие расходы, пожаловались пользователи соцсети. Они задались вопросом, зачем было строить фонтан, если у городских властей нет денег, чтобы содержать его.

Как писал "Кавказский узел", большой светомузыкальный фонтан, реконструированный на средства Сбербанка, открылся 16 июля в Дербенте. Пользователи Telegram в комментариях к публикациям о его открытии указали, что в республике по-прежнему остаются проблемы с водо- и электроснабжением. Были высказаны и предложения построить в республике новые водокачки и очистные сооружения. По словам представителя мэрии, фонтан имеет замкнутый цикл работы и не расходует много воды.

Посещение свето-музыкальных шоу на фонтанном комплексе в парке Низами Гянджеви в Дербенте будет платным. Для обслуживания парка создается управляющая компания. До сих пор работы по обслуживанию парка ложились на мэрию, и справляться город с этим уже не может, пишет РИА "Дагестан" со ссылкой на депутата Госдумы Хизри Абакарова.

Для взрослых посетителей билет будет стоить в среднем 500 рублей. Дети до 12 лет, участники Великой Отечественной войны с одним сопровождающим, воины-афганцы, участники спецоперации на Украине и люди с ограниченными возможностями смогут посещать шоу бесплатно. Также предусмотрена скидка в 50% на билеты для жителей Дербента.

Хизри Абакаров также сообщил, что расходы на содержание парка должны включить в бюджет города. Как только это произойдет, оплата за билеты будет либо снижена, либо вовсе отменена, говорится в сообщении в Telegram-канале "Спросите у Расула".

Введение платы за посещение парка вызвало недоумение пользователей соцсети Instagram*. "Ну и стоимость билета пойти семьей - это 2000, младшие пока бесплатно. И то ощутимо без дороги и сопутствующих расходов", - отметила mariya_magomedova7423.

"Осталось только окна вокруг заколотить или тоже брать плату, в стоимость коммунальных расходов включить. А ещё разве не на средства тех же людей, с кого собираются брать деньги, построен фонтан. Про Сбербанк я знаю, только вот он тоже эти деньги с космических процентов заработал!" - возмущается vitalik14121979.

"Зачем он нужен был, если мэрия не может его содержать. Везде фонтаны бесплатно, а у нас платно", - посетовала kazibatosmanova.

"Парк на федеральной земле. Построили, называется, для людей, а выходит, как всегда, ничего без выгоды", - отмечает logunova_irina_gennadievna.

"С паспортом приходить надо, прописку показывать?" - интересуется magulyaphoto.

Напомним, что проблема с водой являются одной из самых острых в Дагестане. Так, жители Каспийска жаловались на регулярные проблемы с водой. По словам горожан, в их дома поставляется некачественная вода, а из-за изношенности труб периодически происходят аварии. Жители Буйнакска заявляли, что неделями не получают воды, в некоторых домах вода подается раз в несколько дней. 14 января несколько десятков жителей Махачкалы вышли на акцию протеста на проспекте Ахмет-хана Султана, во время которой пожаловались на частые отключения воды и света.

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